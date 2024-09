Ik at een week lang alleen maar McDonald’s-ontbijt om de menselijke wilskracht te testen

Het eten van McDonald’s is het summum van de menselijke prestatie. De calorieën die je krijgt per euro en de serveersnelheid terzijde, zijn de smaken wellicht hét bewijs dat we ooit zijn bezocht door aliens, die vergevorderde hamburger- en patattechnologie achterlieten. Ik word niet eens betaald om dit te zeggen, het zijn de feiten. Het boeit me niet dat de ingrediënten genetisch gemodificeerd zijn en dat het eten niet bevorderlijk is voor mijn gezondheid. Big Macs smaken naar knuffels. Daarom begon mijn hart sneller te kloppen toen McDaddy aankondigde dat ze in Canada de hele dag ontbijt gingen serveren. Pijn van geluk schoot door mijn linkerarm, mijn zicht werd wazig bij de gedachte aan het genot van McMuffins. Ik was dolgelukkig dat ik ieder uur van de dag het ontbijt van McDonald’s kon eten in mijn thuisstad Regina, in de Canadese provincie Saskatchewan – zoals Amerikanen dat waarschijnlijk ook doen. En dus besloot ik een week lang iedere dag alleen maar McDonald’s-ontbijt te eten, om te zien of de hemel echt bestaat.

Om te beginnen moet ik iets duidelijk maken: de hoofdrolspeler van Super Size Me, Morgan Spurlock, en zijn film zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor de meest verdrietige creaties van McDonald’s: Alles op het “gezonde” deel van de menukaart. Als je een salade bij McDonald’s koopt vind je het waarschijnlijk ook leuk om kinderen te vertellen dat Sinterklaas hun huisdieren vermoord heeft. Waarom zou je dat doen? Daarnaast zijn de ontbijtitems van McDonald’s redelijk gezond. Tenminste, daar ging ik van uit toen ik aan deze reis begon. Uiteindelijk bestaat het voornamelijk uit eieren. Eieren zijn goed voor je, toch? Mijn doel was om per dag één ontbijtitem voor elke maaltijd te eten, zeven dagen lang. Zo zou ik bijvoorbeeld op dag 1 alleen McMuffins eten, of op dag 2 alleen bagelsandwiches, enzovoort. Dat plan viel uit elkaar als een ongebakken pannenkoek. Dit kwam vanwege het moeizame menubeleid van McDonald’s, en de constante darmkrampen. Het blijkt dus dat, als je maar genoeg worstpasteitjes eet, je kont in een piñata vol vlammende slangen verandert. Wat begon als een simpele voedselstunt werd een avontuurlijke reis vol maagzuur en zelfreflectie. Iedere dag hield ik mijn totale consumptie en de voedingsinformatie bij via de website van McDonald’s.

Dag 1: McMuffins

Ik begon met het meten van mijn fysieke eigenschappen, om aan te tonen dat het ontbijt inderdaad de belangrijkste maaltijd van de dag is. Zou een week lang ontbijten me bovennatuurlijke krachten geven? Als criterium fietste ik zo snel als ik kon twintig kilometer, waarover ik 36:06 minuten deed. Ik deed push-ups en sit-ups tot ik niet meer kon, waarbij ik mezelf tot 35 push-ups en 62 sit-ups wist te brengen. Ik woog op dat moment 65 kilo. Toen at ik McMuffins. McMuffins zijn puur en heilig. De eerste lag op mijn tong als de woorden van Jezus Christus. Ter vergelijking: het bijgerecht van hashbrown gleed door mijn keel als de vettige tong van de duivel. Terwijl ik mijn laatste McMuffin van de dag at, voelde het alsof ik mijn ziel beschadigde.

Totale consumptie:

Vier McMuffins met ei

Een hashbrown

Een koffie

Voedingsinformatie:

Calorieën: 1,320

Koolhydraten: 132 gr

Vetten: 54 gr

Zout: 3,400 mg

Proteïne: 65 gr

Dag 2: Wolvig

Vandaag had McGriddle-dag moeten zijn. Ik nam er een tijdens mijn eerste maaltijd, terwijl ik mijn haat aan dat ding inslikte. McGriddles zijn een soort broodjes met een ei en een plak ham, maar in plaats van gewoon brood — check dit — gebruiken ze geroosterd brood met ahornsiroop. Ik kreeg de mijne met een geroosterd worstje erop, en het smaakte naar hentai met een diabetesthema. McGriddles zijn raar. Er gebeurde iets naars tijdens de lunch: Het restaurant waar ik heen ging zei dat ze geen McGriddles hadden. Omdat ik mijn belofte om de hele dag hetzelfde te eten niet wou verbreken bestelde ik pannenkoeken en een McMuffin, waaruit ik mijn eigen McGriddle samenstelde. Ik kocht genoeg om hetzelfde tijdens het diner te doen. Ik at mijn zelfgemaakte lunchsandwich in het Royal Saskatchewan Museum terwijl ik naar een tentoonstelling over opgezette wolven keek. Op een plakkaat in een van de ruimtes stond dat de sluwheid van een wolf niet “altijd succes en overleving garandeert.” Mijn buik rommelde en ik slikte mijn geïmproviseerde McGriddle door.

Totale consumptie:

Worstje, ei en McGriddle met kaas

Drie McMuffins met bacon en ei

Twee pannenkoeken

Twee hashbrowns

Een koffie

Voedingsinformatie:

Calorieën: 2,400

Koolhydraten: 257 gr

Vetten: 186 gr

Zout: 4,680 gr

Proteïne: 78 gr

Dag 3: Avondje uit

Tot nu toe moest ik de hele dag in m’n eentje mijn ontbijt wegkauwen. Mijn vrouw, Jill, was niet in de stad. Ze was niet blij met mijn nieuwe dieet, maar ze steunde me. Ik besloot op dag drie de hele dag bagelsandwiches te eten, omdat Jill van bagels houdt. Nadat ze de hele dag had gereisd, dacht ik dat een avondje uit met een bagelthema gelijk zou staan aan ons jubileum vieren. Het noodlot sloeg echter opnieuw toe tijdens de lunch. Het blijkt dus dat het hele-dag-ontbijt-menu niet het hele ontbijtmenu omvat. Je kan na elf uur ’s ochtends alleen nog maar pannenkoeken, McMuffins en hashbrowns bestellen. Het McGriddle fiasco van de vorige dag was niet vanwege een tekort aan voorraad; het werd veroorzaakt door McDonald’s’ dictatoriale ontbijtregels. Mijn vrouw zei dat haar McMuffinmaaltijd prima smaakte. Maar toen ik langs de met kaarsen verlichtte tafel in haar ogen staarde kon ik zien dat ik haar teleurgesteld had. Mijn maag vulde zich met spijt.

Totale consumptie:

Een bagel met ei, tomaat en sla

Twee McMuffins met een worstje

Een koffie

Voedingsinformatie:

Calorieën: 1,380

Koolhydraten: 124 gr

Vetten: 70 gr

Zout: 2,510 mg

Proteïne: 60 gr

Dag 4: De ontbijtwolf huilt

De volgende dag had het verdriet in mijn maag zich omgezet tot woede en agressieve diarree. McDonald’s zou me niet ketenen met hun “selecte” hele-dag-ontbijtmenu. Ik had antwoorden en maagzuurremmers nodig. Om op krachten te komen bestelde ik een Sausage & Hash Brown More-Ning McWrap als eerste maaltijd. Deze dingen, gevuld met twee worstpasteitjes, hashbrowns en te veel eieren, wegen evenveel als een kleuter. Geen leuke kleuter, trouwens. Een van die kutkleuters. Voor lunch en diner maakte ik mijn eigen McWrap, waarbij ik de inhoud van McMuffins met een worstje samen met hashbrowns in een pannenkoek rolde. Zo sluw als een wolf. Dapper als ik me voelde, mailde ik het hoofdkwartier van McDonald’s met de vraag waarom de ontbijtkeuze zo beperkt was. Ik heb nog geen reactie gekregen. Tijdens de lunch vroeg ik een medewerker van een van de restaurants waarom er een selectie was van de hele-dag-ontbijt opties. De man achter de kassa zei: “Dat komt door de manier waarop ons eten geleverd wordt. We kunnen het niet.” Een manager schreeuwde van achteren dat de duidelijk geschrokken medewerker moest stoppen met praten en weer aan het werk moest. Wat verberg je, McDonald’s? De hele dag ontbijt? Het is eerder de hele dag leugens. Ik stond buiten de McDonald’s en hield een bord omhoog waar “de hele dag leugens” op stond om aandacht te vragen voor dit probleem. Ik deed het bijna in mijn broek toen ik in de file stond op weg naar huis. Waarschijnlijk vanwege de stress.

Totale consumptie:

Een Sausage & Hash Brown More-Ning McWrap

Drie McMuffins met een worstje

Drie pannenkoeken

Twee hashbrowns

Een koffie

Voedingsinformatie:

Calorieën: 2,920

Koolhydraten: 287 gr

Vetten: 153 gr

Zout: 5,310 mg

Proteïne: 168 gr

Dag 5: Valsspeeldag

Deze ontbijtgame werd intens; ik had een pauze nodig. Tijdens mijn valsspeeldag mocht ik iedere niet-McDonald’s-maaltijd die ik wilde eten. ’s Middags ging ik naar Mr. Breakfast, een klein restaurant in Regina waar je de hele dag ontbijt kunt eten. Het restaurant wordt gerund door Stan en George Perentes en het bestaat al sinds 1989. Ik bestelde een Denver-sandwich met hashbrowns en het was te gek. Na mijn maaltijd vroeg ik mede-eigenaar Stan Perentes wat hij vond van het feit dat McDonald’s’ hele-dag-ontbijtmenu naar Canada was gekomen. Perentes zei: “Ze lopen een beetje achter in mensen de hele dag ontbijt serveren. Ze moeten doen waar ze goed in zijn. Ontbijt is iets heel anders dan gewoon eten.” Mr. Breakfast heeft gesproken. Totale consumptie:

Een Mr. Breakfast Denver-sandwich met hashbrowns

Vier McMuffins met ei

Een koffie

Voedingsinformatie:

Calorieën: 1,790

Koolhydraten: 178 gr

Vetten: 79 gr

Zout: 4,360 mg

Proteïne: 83 gr

Dag 6: Verpeste brunch

Ik werd wakker door de geur van bacon. Mijn vrouw dacht dat het grappig zou zijn om een zelfgemaakte brunch met Luikse wafels, gebakken eieren en vers fruit te maken. Natuurlijk kon ik dat niet eten. Jill’s ondeugende ogen glansden als gekarameliseerde peertjes. Terwijl ik mopperend naar McDonald’s liep voor mijn dagelijkse dosis waterige eieren werd ik herinnerd aan mijn jaren als vrijgezel. Terwijl ik in de drive-thru stond realiseerde ik me dat mijn auto, vervuild met lege McDonald’s verpakkingen, naar vettige treurigheid begon te ruiken.

Totale consumptie:

Vijf McMuffins met ei

Een hashbrown

Een koffie

Voedingsinformatie:

Calorieën: 1,610

Koolhydraten: 161 gr

Vetten: 65 gr

Zout: 4,160 mg

Proteïne: 81 gr

Dag 7: De Brunch Mac

Op mijn laatste dag dacht ik dat mijn overgang naar normaal voedsel misschien een te grote schok zou zijn. Met mijn nieuwe McDonald’s voedselhack-vaardigheden vond ik de Brunch Mac uit. Je haalt een Bic Mac uit elkaar en verwisselt de broodjes voor pannenkoeken. Het resultaat is een heerlijke manier om emoties te vervangen door cholesterol. Om de ontbijtmarathon af te ronden testte ik mijn fysieke vaardigheden weer. Mijn fietstijd was 1:34 minuut sneller, ik deed tien push-ups en drie sit-ups meer en ik liet ongeveer 8.000 scheten. Tijdens mijn weging bleek ik anderhalve kilo te zijn afgevallen. Dit nieuwe dieet gaf me niet alleen een nieuw lichaam, maar leerde me ook de waarde van doorzetten. Hoewel het gebrekkige ontbijtmenu van McDonald’s niet bepaald bevorderlijk was voor mijn eetlust leerde ik hoe ik mijn geest voed. Soms moet je gewoon een paar eieren breken.

Totale consumptie:

Twee Brunch Macs

Een McMuffin met ei

Een koffie

Voedingsinformatie:

Calorieën: 1,850

Koolhydraten: 241 gr

Vetten: 55 gr

Zout: 2,580 mg

Proteïne: 64 gr