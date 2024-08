Ik at elke hamburger bij Five Guys met professionele alleseter Bockie de Repper

Ik heb in de Antwerpse hamburgerkeet Five Guys afgesproken met Bockie de Repper, het mollige brein achter hiphopgroep Geile Gleuf Maddefakkers en Instagram-account @eatingthingswithfamouspeople. Door zijn werk loopt een rode lijn: Bockie eet alles zolang het arm aan vitaminen en rijk aan calorieën is.

Behalve een Bicky Burger-tattoo sieren ook ‘Stay mollig’ op de bovenarm en ‘Smakelijk’ naast het kruis op Bockie’s zelfverzekerde lichaam. Onlangs postte hij een foto met de boodschap ‘Get fat or die trying’ en vandaag draagt hij zijn ‘Bitches love kroketten’-T-shirt. Helemaal in die filosofie bestelde ik elke hamburger op de kaart – en enkele milkshakes – om te praten over zijn status als posterboy van de Vlaamse fastfoodfans.

VICE: Bockie, heet jij echt Bockie?

Bockie: Nee, mijn echte naam is Jonas van Boxtael. Er zijn ook maar twee mensen die mij nog Jonas noemen: mijn mama en de politie.

En de Repper?

Vroeger was ik rapper bij de Geile Gleuf Maddefakkers. Ons laatste album heet Coke & Tequila. We zijn nooit echt doorgebroken, maar ik kon er wel genoeg gratis drank en eten mee regelen, alsook chicks scoren die ik anders nooit had kunnen krijgen.

Waar kom je vandaan?

Ik kom uit Aalst, de stad waar niks verandert. Ik zie nog steeds dezelfde mensen aan de toog als 20 jaar geleden. Maar ik ben blij dat ik van daar kom, die stad is een geval apart.

14.04: 1 Hamburger met ui, pickles, ketchup, mayo en jalapeños



Je hebt een carrièreswitch gemaakt van rapper naar professionele alleseter. Hoe kan je dat worden?

Goh, jij bent vegetariër, dus jij kan dat niet worden.

Jammer, maar wat houdt het in?

Ik heb het niet zelf verzonnen, hoor. Ik heb vooral geluk gehad en altijd al veel gegeten. Toen Snapchat en Instagram ontstonden begon ik alles te filmen. Ik kreeg steeds meer geshockeerde berichten van mensen over de hoeveelheid die ik at. Toen dacht ik: huh, misschien ben ik dit gewoon? Dit is wie ik ben. Alles eten is mijn levensstijl.

14.17: 1 Cheeseburger met ui, pickles, ketchup, mayo en jalapeños

Je hebt best een uitgesproken en doordachte online persoonlijkheid. Heb je je carrière enkel aan Instagram en Snapchat te danken?

Ik heb eerst een studie Grafisch vormgeving gedaan, maar nooit afgemaakt – wat een fucking dure richting trouwens. Dan ben ik twee jaar lang gaan schoonmaken. Na de zoveelste WC dacht ik: is dit het dan? Ik ben toen in avondschool Marketing gaan volgen en dankzij dat diploma kon ik stage lopen bij MTV. Toen mocht ik meedoen aan tv-programma Splinternet op 2BE en zo ben ik in het medialandschap blijven hangen.

En nu?

Nu werk ik bij Medialaan in online communicatie. Ik heb eindelijk een plek gevonden voor al mijn stomme moppen en dankzij de impact van social media kan ik er nog geld mee verdienen ook.

Is het een serieuze job?

Met momenten wel.

14.42: 1 Bacon cheeseburger



Wat vind je van vegetariërs?

FOMO! Jullie missen echt wat. Ik heb als vleeseter heel veel respect voor het dier. Ik ben ook niet gewoon die ‘dikke vreter’. Ik weet waar m’n vlees vandaan komt. Dat is niet eens moeilijk. Wij rijden regelmatig naar een boer in Limburg die 100 procent Duroc-varkensvlees verkoopt. Daar slaan we vlees in en dan weten we dat de biggen goed hebben geleefd. Bovendien koop ik altijd vrije-uitloopeieren. Ik ben er dus veel mee bezig, maar ik blijf wel een vleeseter, omdat ik het fucking lekker vind.

Associeer je eten ook echt met emoties?

Zeker, vooral bij bacon. Het is een soort troost. Net als iemand die over je hoofd streelt om te zeggen dat alles komt goed komt, dat is spek voor mij.

15.21: 1 Bacon burger + 1 Fanta

Wat zou je nooit eten? Wat vind je vies?

Olijven in mijn eten. Olijven apart, ça va, maar verwerkt in eten vind ik het enorm spijtig. Gewone, standaard salami snap ik ook niet.

Wat is het allergoorste dat je ooit gegeten hebt?

Uitgebakken tonijn in Zuid-Frankrijk. Toen was ik echt droevig. Ik heb echt mijn geld teruggevraagd, dat was de eerste keer dat ik zo over eten heb geklaagd.

Eet je trouwens enkel vettig?

Nee, absoluut niet. Ik spaar soms maaltijden op, zodat ik er daarna een heel stevige kan eten.

Eet je altijd fastfood of kook je soms zelf?

Ik kook graag zo veel mogelijk zelf: chicken wings, gerijpt vlees, … Ik smijt met mijn geld wat eten betreft. Anderen doen aan pensioensparen, maar als ik zo verder doe, zal ik dat niet waarschijnlijk niet nodig hebben.

15.56: 1 Grilled cheese met sla, tomaat en ui

Heb je een vriendin?

Kijk, ik ben niet van de mooiste, maar vroeger was ik in het weekend vaak dronken en kon ik zo chicks scoren. Toen ben ik fucking hard verliefd geworden en zijn we na zes maanden gaan samenwonen.

Wat maak jij klaar om je chick te verleiden?

Chicken wings met super zoete saus.

Liefde gaat dus door de maag voor jou?

Ja, door een hele grote maag.

Hoe belangrijk is eten voor jou in een relatie?

Mijn lief was eerst gefascineerd door mijn eetobsessie, dus deed ze ook mee met mij. Daarna is ze redelijk hard verdikt – kan mij niets schelen natuurlijk. Al mijn exen hadden dat toen ze met mij gingen. Mijn vriendin is onlangs echter op dieet gegaan en nu is ze de gezondheidsgoeroe in huis.

Kreun je een beetje van genot tijdens het eten?

Ja, ben echt een nachtmerrie voor mensen met misofonie. Mijn vrienden vinden het ook irritant dat ik alles lekker vind, ze denken dat ik dan lieg omdat ik bij alles “fuck, da’s lekker” schreeuw.

Dus eten is voor jou een beetje als porno, maar dan in het openbaar?

Ja, maar eten en porno gaan dan weer niet samen. Ik ben niet het type dat pizza gaat eten tijdens het vrijen. Eerst seks, daarna een sigaret en een pizza, zalig.

16.18: 1 Oreo-milkshake

Vind je dat je van eten ook high kan worden, net als van drugs of alcohol?

Ja zeker. Na deze gruwelijke Oreo-milkshake bijvoorbeeld. Die gaat recht naar je hart, maar dan niet op een romantische manier.

Vind je spacecake lekker?

Nee, ik doe liever geen wiet, omdat ik de drie emoties van wiet – honger, moe, geil – al heb. Een beetje zoals Obelix die in een vat vol wiet zou gevallen zijn. Doe mij maar gewoon lekker eten en af en toe een Xanax’je.

16.32: 1 BLT met mayo, sla en tomaat

Hoe zit het eigenlijk met jouw gezondheid?

Ik heb ooit 111 kilo gewogen, dat was niet oké. Ik laat me af en toe testen, want ik ben een echte hypochonder. “Cholesterol oké, lever oké, hart oké” krijg ik dan altijd te horen. Hoe de fuck moet ik ooit een les leren? Zo denk ik dat ik hier gewoon mee verder kan blijven doen.

Je bent echt niet bang dat je dieet op een dag gevolgen zal hebben?

Ergens wel, maar op een andere manier. Ik ben me super bewust van de dood. Het kan ooit allemaal stoppen. Daar denk ik vaak over na.

17.03: 1 Milkshake chocolate, banana, salted caramel, en bacon

Klinkt best wel tegendraads met je levensstijl?

Dat is ook zo. Ik ben op jonge leeftijd mijn vader verloren en ik geloof dat ik daarom ook zo bezig ben met de dood. Het heeft me ook meegegeven om te genieten van het leven zo lang het kan. Onbewust speel ik met de dood. Ik ben inmiddels 33, ik eet veel en graag, ik rook, ik ga feesten. Maar hé, blijven feesten houdt je jong.

Wat is het laatste wat je wilt eten voor als je ooit doodgaat?

Spek. Ik heb ook een spek tattoo, sudderend in een pan.

Denk je dat je dood kan gaan door te veel te eten?

Ja, maar dat is de mooiste zelfmoord ooit.

Leef je nu nog?

Ik moet nu 2 uur gaan neerliggen. Die milkshake is echt gevaarlijk. Ik kan het niet genoeg herhalen. Bij deze wil ik je ook waarschuwen hiervoor.

Ga je straks nog eten?

Ja, dat wel.

