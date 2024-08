Ik at het beruchte ontbijt van Hunter S. Thompson en dat doe ik nooit meer

Dat ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is wist Hunter S. Thompson ook. Als hij zichzelf op 20 februari 2005 niet voor z’n typemachine door z’n kop had geschoten, was de ouwe hedonist afgelopen maand 80 geworden.

Het leven van Thompson was één grote chaos. Hij was 24/7 naar de kloten, maar ontbijt was zijn enige zekerheid van de dag – het kleine beetje van de normale wereld dat hij in zijn leven toeliet. In een artikel in Rolling Stone waar hij President Jimmy Carter aan het fileren was, sprong het brein van Thompson even totaal de andere kant op – zoals dat wel vaker gebeurde. In de volgende paragraaf schreef hij vol ontzag over de eerste maaltijd van de dag en waar het idealiter uit bestaat. Hier is een citaat (we hebben het niet vertaald uit eerbied voor Thompson; onze vertaling zou zijn woorden geen recht doen):

