Ik befte mezelf met behulp van mijn iPhone en dat was hartstikke lekker

Als ik binnen nu en tien jaar kinderen zou krijgen, of zelfs nu, zouden ze denk ik niet lang leven. Bijvoorbeeld doordat ze onder een stapel dode ijsberen bedolven zouden raken, of doordat ze per ongeluk meedoen in een uit de hand gelopen spelletje ‘gooi jij de nucleaire bom of ik?’ Als je me zou vragen of ik denk dat het ooit zover zou komen dat mijn hypothetische kinderen zichzelf oraal kunnen bevredigen, dan zou ik zeggen dat de technologie nog zeker 200 jaar nodig heeft om zover te komen – als het überhaupt ooit zover komt.

Maar het blijkt dat de technologie al zover is. O-cast is een app die begin dit jaar gelanceerd werd en is gemaakt voor mensen die een Lovense Bluetooth Lush-vibrator hebben. Die vibrator wordt gekoppeld aan je iPhone, die je vervolgens kunt likken op de manier zoals je wenst dat een vibrator zich tegen je clitoris beweegt. De makers omschrijven het zelf als “de iTunes van het beffen”. De eerste keer dat ik over de app las, bedacht ik me dat het een typisch voorbeeld was van “ontwikkelingen waar niemand om heeft gevraagd” en ging ik verder met mijn dag. Ik masturbeerde nog maar eens met het apparaat dat ik altijd gebruik, en keek naar de poster van Drake boven mijn bed.

Toch kon ik het idee dat een vibrator precies dezelfde bewegingen kon maken als mijn tong niet naast me neerleggen – de bewegingen die ik wil dat elke tong maakt op mijn vagina. Ik heb al vaak geroepen dat mannen slecht zijn in orale seks en nu had ik de kans om erachter te komen of ik zelf wel wist wat ik wilde. Zelfs na 15 minuten rekken kan ik mijn tong niet bij mijn knieën krijgen, laat staan alles daarboven. Dus zou mijn eigen orale sessie beter zijn dan die van mannen? En zo ja, zou ik hierdoor misschien eindelijk de moed bijeen kunnen rapen om jongens die nauwelijks respect voor me hebben af te kunnen wijzen? Zo niet, misschien dat ik slechte prestaties dan beter zou begrijpen en er beter over zou kunnen communiceren. Hoe dan ook, deze app kon alles veranderen.

Ik heb de afgelopen jaren minstens dertig verhalen gelezen over het feit dat onze telefoons onder de viezigheid zitten. Dus nam ik een paar minuten de tijd om mijn scherm schoon te maken met handzeep. Ik zorgde ervoor dat het niet in de gleufjes kwam, want hoe stom zou het zijn als je telefoon kapot gaat terwijl je je aan het voorbereiden bent om jezelf oraal te bevredigen. Daarna ging ik naar de O-cast website. Daar kun je patronen op je scherm likken die je vibrator ook zal maken. Traditioneel gezien wordt “het alfabet met je tong” gezien als een goede lik-strategie. Dat is op zich een goed advies, maar hoe zit het met verschillen in tempo – en als we het over letters hebben, de verschillen in het formaat van de letters – die orale seks zo geweldig maken? Ik drukte mijn tong voorzichtig op het scherm en lik afwisselend grote en kleine rondjes, snel en langzaam, met af en toe een kronkelend lijntje tussendoor.

Hoe stom zou het zijn als je telefoon kapot gaat terwijl je je aan het voorbereiden bent om jezelf oraal te bevredigen

Ik noemde het patroon “Eerste poging” – heel creatief, ik weet het – en toen gaf de site me de instructie een foto te maken voor erbij, dus ik legde een zak chips op mijn bed vast. Vervolgens koppelde ik het patroon aan de Lovense Body Chat-app, waar je je patronen op kunt slaan en de patronen van anderen kunt bekijken en gebruiken (ook die van pornosterren). De patronen kunnen vijf seconden duren of zelfs vijf minuten – dat is helemaal jouw keus. Je kunt je patroon ook meerdere keren laten afspelen totdat je klaarkomt.

De vibrator is kort en wijd aan de kant van de G-spot en loopt dan rond tot een dun uitsteeksel dat uit je vagina steekt en op je clitoris terechtkomt. Nadat ik twintig minuten met de vibrator had geklungeld, drukte ik op “Eerste poging.” Met de app kun je ook het tempo instellen en het patroon voelde geweldig. Snel snel snel snel een beetje langzamer, een beetje langzamer, een beetje sneller, een beetje sneller, snel snel snel snel snel LANGZAAM LANGZAAM LANGZAAM snel snel snel SNEL (Op deze manier het tempo aangeven bij een echt persoon kan iets gevoeliger liggen.)

Ik vond een hack die zelfs nog beter was: je kan ook een patroon opslaan op een andere Lovense-app terwijl de vibrator in je zit. Die app is bedoeld voor vingers, maar ik kwam erachter dat die ook reageert op je tong. Dus zo kon ik een patroon likken en dat op hetzelfde moment in mijn vagina voelen. Dit wond me meer op dan ik ooit had kunnen voorspellen.

Aan iedereen die zich zorgen maakt over robots die het leven van en de liefde tussen mensen aan het overnemen zijn – wat best een terechte zorg is aangezien mijn vibrators me minimaal vijf keer sneller laten klaarkomen dan een mens – zijn we er nog niet helemaal op het gebied van beffen. Deze app maakt menselijke tongen niet compleet overbodig. Er komt een specifiek soort vocht uit monden die vibrators niet na kunnen bootsen, zelfs niet als je er een hoop glijmiddel op smeert. Daarnaast kunnen echte tongen met meer precisie bij verschillende plekjes komen en kunnen ze soms meer druk uitoefenen en soms minder. Dat kunnen echte tongen beter dan een apparaat ooit kan, in 2017 tenminste.

Nu ik terugkijk op de tien jaar orale seks die ik heb gehad, zou ik de sessie met mezelf precies in het midden van de ranking zetten. Maar matige orale seks is nog altijd beter dan het merendeel van alle andere matige soorten actie. Mijn eigen befsessie was dus misschien niet zo goed als die van de Australische jongen in Praag die ik ontmoette in een club, maar het was zeker beter dan alle orale seks die ik heb ontvangen in mijn studententijd, tussen de feestjes en schranspartijen-na-de-seks door. Dat maakt iPhone-beffen dus best oké.