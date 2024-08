Ik belde de jongen op die mij ‘voor de grap’ tagde in een bericht over aanranding

Vorige week publiceerde de satirische website De Speld een artikel met de titel: Dom: vrouw had niet door dat aanranding maar een geintje was. De vrouw in dit bericht moest die hand in haar broek niet al te serieus nemen – het was maar een grapje. De Speld reageert dagelijks op actualiteiten met een knipoog, en seksueel geweld is door de hashtag #metoo en de Weinstein-affaire de laatste twee weken onderwerp van gesprek. Of het grappig is, ligt aan de smaak van de lezer en de gevatheid van de De Speld-redacteur, maar de insteek is duidelijk: het op de hak nemen van een nogal idiote argumentatie over de grenzen van seksueel geweld.

Al snel nadat het online stond, werd ik op Facebook getagd onder het artikel door een jongen die Max heet. Ik ken Max uit Groningen, hij is lid van de studentenverenging Vindicat, waar ik tot een half jaar geleden ook bij hoorde. Het was niet de eerste keer dat Max mij tagde – in de tijd dat ik lid was kreeg ik al snel last van online treiterijen, waarin jongens van het dispuut van Max, vaak met z’n allen tegelijk, me met onbegrijpelijke hashtags, tags en zogenaamde vriendschapsverzoeken bombardeerden. Het gedrag richtte zich op mijn seksualiteit, en ik werd indirect of direct uitgemaakt voor ‘hoer’. In 2016 bleek ik de hoofdpersoon in het jaarlijkse lied dat werd gezongen over ‘het laagste meisje van het jaar’ – tientallen jongens zongen herhaaldelijk dat ik een hoer was.

Met de video maak ik duidelijk dat mijn seksualiteit van mij is en geen stof is voor andermans grappen.

De seksistische mentaliteit bij het corps in het algemeen, de persoonlijke aanval op mij, en het jaarlied in het bijzonder waren voor mij reden genoeg om een filmpje te maken over slutshaming. Nadat ik deze op internationale vrouwendag op Facebook zette, heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. Met de video maak ik duidelijk dat mijn seksualiteit van mij is en geen stof is voor andermans grappen. Bijna een miljoen mensen hebben de video inmiddels bekeken, en behalve bijval kreeg ik ook een enorme digitale shitshorm over me heen. Maar het goede nieuws: Vindicat besloot dat het jaarlied werd afgeschaft.

Al een tijd lang was het rustig op mijn wall en in mijn mail, tot ik vorige week dus werd getagd in het bericht van De Speld. Mij taggen in een artikel over aanranding, door een jongen die mee stond te lachen toen er over mij werd gezongen hoe laag ik was, voelde voor mij vernederend en intimiderend. Het voelde alsof ik wéér niet serieus werd genomen en er nog steeds grappen over mij worden gemaakt, en ik hier geen controle over heb omdat het online gebeurt en zomaar weer uit de hand zou kunnen lopen. Grappig, een argument dat vaak wordt gebruikt als het om dit soort intimidatie gaat, vond ik het allerminst.

Ik belde Max op om te horen wat precies zijn bedoeling was van de tag, en we hadden het over de vraag of seksueel geweld een onderwerp is waar je wel of niet grappen over kan maken.

Broadly: Ha Max, ik zag dat je mij hebt getagd in een artikel van De Speld met de titel: ‘Dom: vrouw had niet door dat aanranding maar een geintje was’. Waarom?

Max: Dat is humor, satire. Ik wist niet of jij het wel of niet grappig zou vinden, maar omdat jij daar toch veel mee te maken hebt gehad, tagde ik je. Ik heb laatst ook een vriend getagd in een Speld-bericht over dronken Polen, omdat hij Pools is. Dat is een grapje.

Hij is een vriend van je, dat ben ik niet.

Ik vind aanranding absoluut niet grappig, daar ben ik op tegen. Maar ik maak er wel een grapje over, want we moeten grapjes over dingen kunnen maken. Zo kunnen we dingen relativeren.

Ik ben het met je eens dat we grappen over dingen moeten kunnen maken. Maar moeten we grapjes maken over aanranding?

Ik vind dat we overal grappen over moeten maken, dat is belangrijk. Zo houd je het bespreekbaar. Het artikel was geestig, en ik tag de hele dag mensen in rotzooi, dus je moet het niet zo persoonlijk opvatten.

Dat doe ik wel.

Lieve schat, het is een satirisch stukje, het is De Speld. Iedereen moet stoppen met het overdreven gedoe dat alles racisme of seksisme is. Het is overdreven, daar ben je het toch wel mee eens?

Eigenlijk niet. Door te praten over dit soort onderwerpen, kan er ook iets veranderen. Kijk maar naar het afschaffen van het jaarlied.

Het wordt nu zo breed uitgemeten dat de essentie van het probleem verdwijnt. Je kunt geen poep of scheet meer laten of je krijgt duizend feministen achter je aan. Het gaat nergens meer over.

Voor mij gaat het wel ergens over: seksisme.

Als iemand een lijp bericht plaatst waarin staat dat ‘alle vrouwen hoeren zijn’ of wordt gevraagd of ‘je haar zou doen’, en reaguurders zetten er schofterige teksten onder, moet je daar natuurlijk iets aan doen. Zoals op Dumpert en GeenStijl, die klootzakjes moet je daarop aanspreken.

In het Vindicat-lied werd ook gezegd dat ik een hoer was.

Natuurlijk is dat niet leuk. Het is maar goed dat het is afgeschaft, dat vindt iedereen. Het probleem is dat mensen zich zo snel gekwetst voelen – iedereen voelt zich constant gekwetst in deze maatschappij. Daar word ik moe van.

Denk je dat jij als man minder last hebt van seksisme, en het daarom gezeur vindt?

Ik ben óók tegen seksisme, maar ik ben zelf altijd netjes geweest voor meisjes. Ik heb nog nooit iemand nagefloten op straat. Misschien heb ik weleens op de sociëteit naar iemand ‘hoer’ geroepen, maar je moet ook rekening houden met het sfeertje daar. Dat is anders dan op straat.

Dus op de sociëteit is er wel sprake van seksisme?

Ja, in zekere mate, dat is een ander sfeertje. Net zoals er in een café een andere sfeer is dan in de trein. Trouwens, in mijn jaar werd er ook een lied gezongen door de meisjes over de jongen met de kleinste fluit. Dat is dan toch ook seksisme? En een ander voorbeeld; laatst werd ik zelf getagd op Facebook, in een bericht dat ik niet leuk vond. Maar ik laat het dan gewoon. Als iemand tegen mij ‘bleekscheet of kutkakker’ zegt, ben ik toch ook niet meteen beledigd? Je kunt de dingen ook van je af laten glijden. Net zoals die discussie dat er meer vrouwen-wc’s moeten komen, wat een gezeik.

Maar door dat ‘gezeik’ komen er nu wel meer vrouwen-wc’s.

Het mag meer benadrukt worden, dat ben ik met je eens. Maar als dat het nieuws is van vandaag, dan ben ik wel klaar met deze maatschappij. Het is niet zo dat ze bij de gemeente bewust kiezen om minder vrouwen-wc’s te plaatsen, het is gewoon veel minder praktisch. Dat feminisme, pfff.

Zie jij jezelf als een feminist?

Nee, wow, zeker niet. Wat bedoel je eigenlijk met feminisme?

Dat je voor de gelijkheid bent van mannen en vrouwen.

Natuurlijk ben ik dat wel.

Als je voor gelijkheid van mannen en vrouwen bent, waarom zie je jezelf dan niet als een feminist?

Omdat ik dan denk aan die linkse vrouwen met een kort kapsel die in het Malieveld staan te protesteren. Dat vind ik erg, dat superlinkse. Bovendien, als ik om me heen kijk is de emancipatie grotendeels al gelukt. Vrouwen hebben ook genoeg voordelen die mannen niet hebben. Het feminisme is hier niet meer nodig. Maar wel als je kijkt naar moslim- en derdewereldlanden, daar is de man-vrouw verhouding bizar. Dat vind ik wel erg. Dus in die zin ben ik wel een zieke feminist. Nogmaals: ik ben wel tegen seksisme.

Vind je dat vrouwen anders op hun seksualiteit worden aangekeken dan mannen?

Dat vrouwen sletten zijn en mannen players, dat komt voor 80 procent voort uit de natuur. Vrouwen kunnen zich maar beperkt voortplanten en mannen in principe oneindig. Mannen hebben het instinct om zich zoveel mogelijk voort te planten. Het heeft ook deels met veroveringen te maken. En jullie beslissen of er wordt geneukt. Jullie hebben de macht wat betreft seks, wij zijn allemaal laag.

En de andere 20 procent?

Dat is nog wel discriminatie, ja.

Als de vrouw de macht heeft over de keuze, waarom worden wíj dan vervolgens als slet aangekeken?

Omdat bij macht verantwoordelijkheid komt kijken. Voor ons mannen zou het veel chiller zijn als dat sletlabel verdwijnt, veel chiller. Een godsgeschenk zou het zijn.

Dankjewel dat je er met mij over wilde praten, Max.

Waarin ik je tagde vond ik dus zelf grappig. Dat het beledigend kan zijn, daarin heb je wel een punt. Ik zal die grappen bij jou niet meer maken.