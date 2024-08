Ik belde mijn oude vrienden op om te vragen waarom we geen vrienden meer zijn

Geen mens kan zonder vriendschap. Zelfs de meest harteloze mensen hebben gelijkgestemden nodig om de dagen door te komen. Je zou zelfs kunnen stellen dat een goede vriendschap belangrijker is dan een liefdesrelatie. Oké, er wordt in de doorsnee vriendschap misschien wat minder geneukt dan in een gemiddelde relatie, maar je vrienden worden niet boos als je op een woensdag om vijf uur ’s nachts ladderzat thuiskomt, of als je de verjaardag van hun moeder vergeet.



Een groot verschil tussen relaties en vriendschappen is de manier waarop ze eindigen. Want hoewel sommige vriendschappen – en zelfs sommige relaties – voor het leven zijn, komt aan de meeste op een goed moment een eind. Bij relaties is dat einde gedefinieerd. Iemand maakt het uit, en als je geen vreselijk harteloos mens bent, heb je daar een goed gesprek over waarin je uitlegt waarom. Bij vriendschappen gaat dat vaak net wat anders. Vriendschappen verwateren. Je belt elkaar wat minder, je komt niet meer op elkaars verjaardag, en voor je het weet heb je elkaar tien jaar niet gezien – vaak zonder dat een van jullie uitspreekt waarom eigenlijk. En dat is best jammer, want van zulke gesprekken kun je veel leren over jezelf. Daarom besloot ik een paar van mijn oude vrienden, die ik al jaren niet heb gesproken, op te bellen om te vragen waarom we eigenlijk geen vrienden meer zijn.

Het leverde vreselijk ongemakkelijke gesprekken op, maar ook een wijze les, namelijk dat vriendschappen die zijn gebaseerd op een gemeenschappelijke liefde voor drank en drugs, niet erg bestendig zijn.

Martijn (27)

Beste vriend op de middelbare school. Tien jaar geleden voor het laatst gesproken.

Weet jij nog hoe wij ooit vrienden zijn geworden?

Volgens mij hebben we elkaar ontmoet op een LAN-party ergens op een zolder, toen we in de derde klas van de middelbare school zaten. Of was dat het niet? Misschien was het iets anders. We zaten in ieder geval bij elkaar op school.

Die LAN-parties waren trouwens echt creepy. Er was altijd zo’n gast van in de veertig bij, die PTSS had vanwege zijn tijd in de Joegoslavië-oorlog. Best sick dat onze ouders dat goed vonden.

Weet je nog waarom wij vrienden waren?

Nou, ik weet nog wel wat ik leuk aan jou vond. Jij was anders dan alle mensen. En jij was intelligent en je trok je niks aan van al die standaard bullshit op de middelbare school. Jij was uniek. Dat was echt heel erg fijn, want ik voelde me ook anders. En je oordeelde wel heel veel, maar alleen op een grappige manier. Niets was raar voor jou. En we blowden allebei heel veel.

De auteur (links) en Martijn (uiterst rechts) in 2006

Kan je je nog hoogtepunten uit onze vriendschap herinneren? Een dieptepunt mag ook.

Ik weet nog dat jij je een keer onder mijn bed had verstopt toen ik op Valentijnsdag allemaal kaarsjes had aangestoken voor mijn toenmalige vriendin. Dat was wel grappig. Volgens mij heb je ook een keer ingebroken in mijn huis. We hadden echt een prank war, jij had me een keer opgesloten in mijn kamer en toen de sleutel in een kan met pis gelegd. Ik had een keer een makreel in je kussensloop verstopt. En we zaagden altijd elkaars fietssleutels doormidden.

Eigenlijk waren we heel onaardig voor elkaar.

Ja, ik denk ook echt dat we daarom geen vrienden meer zijn. Op een gegeven moment was jij echt altijd de lul, en daar had je geen zin meer in. Jij was sowieso altijd mijlenver vooruit, en op een gegeven moment ben je mij en de rest van de jongens met wie we omgingen gewoon ontgroeid.

Doe jij dit soort dingen nog steeds dan?

Nee hoor, ik woon tegenwoordig ook gewoon samen met mijn vriendin. Maar ik denk dat ik op het laatst gewoon niet meer heel erg aardig tegen je was. Toen verhuisden we allemaal tegelijk naar Amsterdam, en die kans heb jij aangegrepen om niet meer het pispaaltje van een groepje stomme stoners te zijn, en toen heb jij allemaal nieuwe vrienden gemaakt.

Stephanie (26)

Beste vriendin van 2010-2012. Twee jaar geleden voor het laatst gesproken.

Hoi Stephanie. Wij waren ooit vrienden hè?

Zeer goede vrienden, zelfs. Dikke mik.

Weet je nog waarom we vrienden werden?

We werden vrienden via een gemeenschappelijke vriendin, die een heel fijn huis had waar we vaak dronken werden. We vonden elkaar in een soort jeugdige levenshaat, een ambitieloos bestaan – ondanks al onze talenten. En we dronken allebei heel veel rum in die tijd. En we waren niet zo goed in groepen, mensenschuw. Iedereen vond jou raar en mij een slet.

De auteur en Stephanie in 2010

En waarom zijn we nu geen vrienden meer?

Tsja, zo gaan die dingen. Het ging heel geleidelijk. Ik verhuisde naar Manchester, er kwamen vrouwen in het spel. En sowieso, als je ouder wordt heb je minder tijd voor de dingen die wij deden – op de bank zitten en rum drinken. Ik denk dat onze vriendschap gebaseerd was op een ongezonde levenshouding, die we allebei een beetje van ons afgeschud hebben. Eigenlijk is het maar beter dat we geen vrienden meer zijn, als je het zo bekijkt. Maar ik denk er nog weleens weemoedig aan terug.

Johannes (30)

Eerste en enige vriend op de universiteit. Al drie jaar niet gesproken.

Hoe zijn we ooit vrienden geworden?

We hebben elkaar ontmoet in de collegebanken. Daar leerden we elkaar kennen, en toen bleek dat we wat gemeenschappelijke vrienden hadden. Wat ook wel meehielp was het soort mensen met wie we verder in college zaten. Een soort gemeenschappelijke afkeer, waarin we elkaar vonden.

Wat deden we eigenlijk de hele dag toen we vrienden waren?

In het café hangen, voornamelijk. En in die whiskybar. En we zaten veel bij jou op zolder, want jij woonde met allemaal leuke mensen samen. Een beetje muziek maken. Dat was het ook wel. Af en toe maakten we wat huiswerk, maar niet te vaak.

Maar op een gegeven moment waren we geen vrienden meer. Hoe kwam dat?

Wat het is met een vriendschap: als je elkaar niet meer vanzelfsprekend ziet, is het belangrijk dat ten minste een van de twee die vriendschap onderhoudt. Ik heb allerlei vriendschappen die ik al vanaf de middelbare school heb, die nog bestaan bij de gratie van het feit dat de ander ze onderhoudt. Daar ben ik zelf niet goed in. En jij denk ik ook niet. Vriendschap is een soort plantje, dat je water moet geven. Wij hadden niet genoeg water over voor elkaar. Maar het is maar net de vraag of dat erg is. Soms kan dat heel ongemakkelijk zijn, maar als ik jou nu tegen zou komen zou dat denk ik best wel leuk zijn. Onze vriendschap is een natuurlijke dood gestorven.

Maria (28)

Omdat je niet alleen van je fouten moet leren, maar ook van de dingen die wél goed gaan, belde ik ook nog even met een vriendin die ik nog wél spreek, om te vragen waarom we eigenlijk nog vrienden zijn. Maria en ik zijn al tien jaar vrienden. We spreken elkaar nog dagelijks.

Waarom zijn wij vrienden?

Ik denk dat we elkaar heel erg grappig vinden, waardoor het automatisch gezellig is om te hangen. Ik denk dat je best wel een trouw persoon bent, hoewel ik denk dat andere mensen die je het vraagt daar misschien anders over denken. En ik heb eigenlijk gewoon nog nooit een reden gehad om geen vrienden met je te zijn. Ik vind het gewoon prettig als je er bent in mijn leven.

De auteur en Maria in 2013

Waarom denk je dat wij na tien jaar nog steeds vrienden zijn, terwijl de meeste van mijn vriendschappen niet langer dan een paar jaar duren.

Ik weet niet zo goed hoe jij bent in andere vriendschappen. We kennen elkaar gewoon heel goed, waardoor we het ook heel goed in perspectief kunnen zien als een van ons twee vervelend is. Ik kan ook gewoon met jou zijn als ik geen goed humeur heb, omdat ik niet bang hoef te zijn dat jij erachter komt dat ik soms chagrijnig ben, want dat weet je allang. We respecteren elkaar zoals we zijn.

Ik denk dat het ook komt doordat onze vriendschap niet is gebaseerd op drank.

Ja, dat kan wel kloppen. Wij drinken alleen maar thee. Ik kan gewoon niet zoveel drinken. Ik ben niet op mijn gezelligst als ik dronken ben. En jij ook niet.

Denk je dat we voor altijd vrienden blijven?

Ik denk het wel, ik zou echt niet weten waarom niet. Ik heb ook meer het idee dat we familie zijn. Soms zien we elkaar maanden niet, maar ik ben dan nooit bang dat we daarna opeens geen vrienden meer zijn.