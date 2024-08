Ik ben echt dol op ufo’s en ben blij dat ze eindelijk serieus worden genomen

MJ Banias is de auteur van The UFO People: A Curious Culture.

Ik word regelmatig gevraagd waarom ik, een 32-jarige man met een goede baan en een jong gezin, zes jaar lang onderzoek heb gedaan naar ufo’s. Het antwoord is dat ik enorm gefascineerd ben door de ufo-subcultuur en alle ufo-jagers die daar deel van uitmaken. Ufologie is een culturele tegenbeweging, waar jarenlang de spot mee is gedreven. De gemeenschap is altijd de underdog geweest – en ik hou van underdogs.

De laatste tijd lijkt de ufo-cultuur echter meer erkenning te krijgen, wat grotendeels komt doordat ook mainstream media ufo’s serieuzer nemen. Vooral een verhaal dat eind mei door The New York Times werd gepubliceerd, en vervolgens de hele wereld over ging, is een belangrijke stap in die richting. Het heeft de huidige generatie ufo-jagers en -onderzoekers gesterkt in hun overtuiging.

Het artikel ging over twee piloten van de Amerikaanse marine, die zeiden dat ze meerdere vreemde objecten hadden gezien die onmogelijke manoeuvres leken uit te voeren. Ze spraken bijvoorbeeld van een object dat eruitzag als “een kubus met een bol eromheen”, die tussen de twee straaljagers door vloog. En dat terwijl die zich op slechts dertig meter van elkaar vandaan bevonden.

Ufo’s zijn altijd voer geweest voor de mainstream media. In de jaren vijftig waren er al nieuwsberichten over vliegende schotels, en bij Oprah mochten er een keer mensen aanschuiven die beweerden dat ze door buitenaardse wezens waren ontvoerd. Het verschil is echter dat ufo-fanatici en -onderzoekers niet meer enkel worden afgeschreven als gekken die in complottheorieën geloven, maar zich met succes tegen dat soort stereotypen weten te verzetten.

De Amerikaanse ufo-onderzoeker Ryan Sprague, die ook medepresentator is van het televisieprogramma Roswell: Mysteries Decoded, is de belichaming van deze nieuwe ufo-generatie. “De ufo-gemeenschap heeft altijd naar legitimiteit gestreefd, maar uiteindelijk kon het ze niet schelen wat mensen over hen of hun theorieën dachten,” zegt Sprague tegen VICE. “En nu, net als met elke andere revolutie, staan ufo’s eindelijk in de schijnwerpers, nadat ze zo lang belachelijk zijn gemaakt. Ufo’s bestaan. Onze regering en ons leger hebben het toegegeven. Nu zijn we klaar voor de volgende stap en moeten we de moeilijkere vragen stellen.”

In mijn boek, The UFO People: A Curious Culture, schrijf ik dat de ufo-subcultuur altijd een groep andersdenkenden is geweest, en dat ook altijd zal zijn. Ze zullen de gevestigde machten en ideologieën blijven uitdagen. Het probleem was altijd dat mensen die in ufo’s geloven vaak worden gezien als onderontwikkeld en samenzweerderig, en waanvoorstellingen zouden hebben. Maar door de recente onthullingen van de marine, hebben veel mensen uit de ufo-gemeenschap het gevoel dat ze gelijk hebben gekregen.

Waarom hebben niet veel meer mensen het over deze onthullingen? Schrijver en ufoloog Chris Rutkowski heeft eens gezegd dat het misschien komt doordat we door boeken en films enorm gewend zijn geraakt aan het beeld van ufo’s die de aarde binnenvallen. Of je nu van de Spielberg-generatie bent en naar E.T. keek toen je jong was, of een millennial bent die de Avengers tegen hordes intergalactische aliens zag vechten. Ufo’s hebben een plekje in onze cultuur gekregen, en in ons denken. En daardoor zijn ze ook een stuk minder angstaanjagend geworden.

Ufologen komen voor in alle lagen van de samenleving. Een van hen is Deep Prasad, de 23-jarige CEO van ReactiveQ, een miljoenenbedrijf in Toronto. Hij had nooit zoveel met ufo’s, maar raakte erdoor gefascineerd toen hij in 2017 een artikel van The New York Times las over een geheim ufo-programma van het Pentagon. Hij zegt dat het grote publiek het culturele belang van ufo’s misschien nog niet helemaal begrijpt, maar wel veel mensen in zijn omgeving zijn fascinatie delen.

“Mijn vrienden vonden ufo’s over het algemeen niet zo cool, maar nu zijn de meesten van hen er toch wel door geboeid geraakt,” zegt hij. “Sommigen zijn nog steeds sceptisch, anderen zijn vooral heel enthousiast. Ze vinden het interessant, maar zouden het nog veel boeiender vinden als we er meer kennis over kunnen opdoen.”

Er zijn veel vooroordelen over mensen die ufo’s serieus nemen, dus erover praten heeft zo zijn risico’s. Maar beginnen tegenbewegingen niet altijd met een beetje frictie? Misschien is deze ufo-renaissance helemaal niet zo anders.

We weten niet waar al deze vliegende objecten precies vandaan komen, maar dat ze bestaan valt niet te betwisten. We staan aan het begin van iets nieuws, en het is aan de nieuwe generatie ufologen om ons daarnaartoe te leiden.