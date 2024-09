Ik ben een barman en geen sekstrofee

Welkom bij Restaurantontboezemingen, de rubriek waarin we praten met mensen uit de horeca, zowel in de bediening als uit de keuken. Dit keer spreken we een 26-jarige barman die al vier jaar in de Nederlandse horeca werkt, en het beu is om als seksobject gezien te worden.

Ik werk al een paar jaar als barman, eerst een paar jaar in een kroeg en nu al een jaar in een cocktailbar. Er zijn nogal wat dingen veranderd sinds ik in een cocktailbar ben gaan werken. Vroeger bediende ik vooral studenten, maar het publiek waar ik nu cocktails voor shake is de hogere middenklasse. Wat me opvalt en eigenlijk ook best ongemakkelijk maakt, is dat ik op regelmatige basis seksueel getinte opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd krijg en ongevraagd op allerlei plekken word aangeraakt door vrouwen. Daar wordt onder barmannen en met de buitenwereld vrij weinig over gepraat. Ergens is dat natuurlijk begrijpelijk – we leven in een wereld waarin vrouwen al eeuwenlang door mannen gedomineerd worden, en achter de bar heerst nog steeds een machocultuur, waar je lacherig bekeken wordt als je klaagt dat vrouwen te veel van je willen – maar toch vind ik het belangrijk dit ook bespreekbaar te maken. De barman wordt als sekstrofee gezien, en daar moet het maar eens mee gedaan zijn.

Het valt me op dat hoe vrijer een land is, hoe minder etiquette er lijkt te bestaan. Zowel mannen als vrouwen worden ladderzat, en het lijkt alsof alles moet kunnen. Zo was er twee maanden geleden een vent die op de dansvloer zijn broek naar beneden trok en ging helikopteren. De mensen die eromheen stonden vonden dit grappig, maar ik snapte de grap niet echt. Ik had zoiets van: je bent hier te gast, je hebt je te gedragen. De klant is wel koning, maar het is niet zo dat wij alles hoeven te slikken van wat jij doet. En dat wordt wel vaak verwacht van mensen die naar een bar komen.

De twee keer dat ik met iemand mee naar huis ben gegaan, voelde ik me daarna als een object, of een soort trofee waar ze achteraf mee kunnen opscheppen bij vriendinnen: “Ik heb de barman van die bar geneukt!”

Dat brengt me bij mijn volgende punt: als mannelijke barman wordt er van je verwacht leuk om te gaan met vrouwen die vol in je kont knijpen als je langsloopt om in het magazijn ijs te halen, en om het oké te vinden om vervolgens op de terugweg weer aangeraakt te worden. Als mensen heel dronken zijn kan ik het wel relativeren, dan vind ik het niet zo heel erg. Maar als ik echt een kutdag heb, kan ik er enorm chagrijnig van worden. Laat me je uitleggen waarom.

Vrouwen hebben er een flink handje van om met het barpersoneel te flirten, net zoals mannen dat vaak doen met het vrouwelijk personeel. Dat hoort een beetje bij horecawerk, dat weet je als je eraan begint. Alleen, vrouwen lijken niet zo snel op te geven als mannen: wanneer ze worden afgewezen doen ze of hun oren bloeden, ze lachen mijn commentaar weg, en proberen alsnog hardnekkig hun missie om te scoren af te maken. ‘Missie’ is hier het perfecte woord. Vrouwen komen echt in groepjes aan de bar zitten met als hoofddoel ‘DE BARMAN!!’ scoren. Ook al zijn er genoeg barmannen die van die aandacht genieten, het is een cliché dat barmannen met iedereen naar huis willen om te neuken. De twee keer dat ik met iemand mee naar huis ben gegaan, voelde ik me daarna als een object, of een soort trofee waar ze achteraf mee kunnen opscheppen bij vriendinnen: “Ik heb de barman van die bar geneukt!”

Meestal gaat het zo: vrouwen proberen eerst oogcontact te maken. Dat is leuk voor een keer, maar wanneer je al drie uur achter elkaar in de gaten gehouden wordt door een groepje meisjes, is het wel mooi geweest. Laatst kwam er bijvoorbeeld een groepje vrouwen aan de bar zitten, waarvan eentje al de hele avond naar me keek. Ik vond het op zich wel schattig, totdat haar vriendin sensueel aan mij vroeg: “Wat denk je dat ze nu wil bestellen? Het staat niet op de menukaart.” Ik voelde ‘m al aankomen, maar maakte er een grapje van: “Ik weet niet, een glas water of zo?” Het was ineens klaar met giechelen. Ze stonden met hun mond vol tanden en binnen twee minuten hadden ze hun jas gepakt en waren ze weg. Ook zij hadden teveel het beeld van de makkelijk op te pikken barman in hun hoofd, en konden het niet hebben dat ik er niet in mee ging. Dat ik nee zeg, vind ik geen reden om boos weg te lopen. Toch gebeurt het vaker.

Hoe ouder de vrouw, hoe minder schaamte, zo lijkt. Vrouwen van in de veertig die in mijn billen knijpen, komt veel te vaak voor. Ik word daar ongemakkelijk van.

Maar goed, misschien liever dat, dan van die meiden die hardnekkig aan de bar blijven zitten tot sluitingstijd, in de hoop dat ze je mee naar huis kunnen nemen. Zo zat er eens een meisje aan de bar die me, nadat ik haar een drankje gaf, uitdrukkingsloos vroeg: “En wat wil jij dan?” Ik vertelde haar dat ik even gestopt was met achter de bar drinken. “Dat bedoelde ik eigenlijk niet, ik bedoelde meer in de zin van alles wat je maar wil,” antwoordde ze. Ik lachte wat terug en ben meteen weggegaan. Ze bleef me aanstaren en in haar eentje zitten wachten. Dat was best creepy. Ze is tot sluit blijven rondhangen, maar ik heb haar niet meer bediend.

Hoe ouder de vrouw, hoe minder schaamte, zo lijkt. Vrouwen van in de veertig die in mijn billen knijpen, komt veel te vaak voor. Ik word daar ongemakkelijk van, en weet niet goed hoe ik er op moet reageren. Ik denk dat het komt doordat jongere meisjes nog ietsje onzekerder zijn, en oudere vrouwen allang niet meer geven om hoe hun haar zit. Ze zijn zelfzekerder en hebben een attitude van: ‘ik heb toch niets te verliezen’. Ze komen in hun eentje of met een paar andere oudere vriendinnen aan de bar zitten, en als barman heb je dan meteen door dat ze er zijn om te jagen. Ik hoorde van een vriend die ook barman is in een cocktailbar in Amsterdam dat een vrouw die ook af en toe met haar man kwam, op vrijdagavond altijd alleen aan de bar kwam zitten, recht voor het stuk bar waar hij cocktails staat te maken. Ze maakt elke vrijdag opnieuw seksistische opmerkingen over zijn spieren, zijn uitdrukking wanneer hij cocktails shaket (is dit je gezichtsuitdrukking als je klaarkomt?), en ze legt altijd twintig euro fooi of zelfs meer en dan smeekt ze hem bijna om met hem naar huis te gaan – en ze was gewoon getrouwd. Dat kun je je toch niet voorstellen?

Soms hangen vrouwen vol over de bar om mij aan te raken. Het is raar, en je kan er ook niet veel aan doen. Het wordt van mannen verwacht het te accepteren.

Bij mij ook: soms hangen ze vol over de bar om mij aan te raken. Het is raar, en je kan er ook niet veel aan doen. Het wordt van mannen verwacht het te accepteren. De barman is er om seks uit te stralen, en waarschijnlijk ook om seks mee te hebben, is het idee, toch? Mannen horen toch ook niet de hele tijd te staren naar de tieten van de barvrouw, of hun palm te ketsen tegen haar billen? Dronken zijn is niet per se een excuus om zulke opmerkingen tegen het barpersoneel te maken. Zulke dingen zeg je ook niet tegen andere mensen op de dansvloer, toch?

En dan nog iets: wanneer vrouwen met mij flirten proberen ze vaak gratis drank te scoren. Laatst gaf ik een rondje shotjes weg, maar toen ze naar huis wilden en ik hen de rekening gaf, vonden ze dat een probleem. Een van de meisjes, die al de hele avond probeerde te flirten en haar nummer op een servetje had geschreven en mij had toegestopt, vond het belachelijk en dacht dat ze alles wel gratis zou krijgen. Uiteindelijk betaalden ze en beenden ze boos weg. Een uur later kwam die meid terug met een andere jongen, die ze vol voor mijn neus stond af te lebberen. Volgens mij wilde ze een punt maken of zo. Iets van: kijk maar, ik kan wel scoren. Van zulke situaties kan ik echt moe worden.

Een cocktailbar of kroeg is een plek waar mensen heen gaan om zich te amuseren. Mannen en vrouwen die in een bar werken weten dat ze alcohol verkopen en dat dat mensen verandert. Ik ook. Ik weet dus dat het deel van mijn baan is om vanaf een bepaald moment mensen te moeten babysitten. Hun rem valt weg als ze veel gedronken hebben en, of ze nu drank, status of seks willen, als je in een bar werkt wordt je geheid benaderd en moet je ermee dealen. Maar dat maakt van ons geen snoepjes waaraan je kan vragen of je “hun piemel ook mag bestellen.” Laten we dat niet als normaal gaan zien. Hoe gek het er in de horeca ook aan toe kan gaan en hoeveel alcohol er ook doorgaat: kom niet enkel aan mijn bar zitten omdat je zin hebt in seks. Kom voor de cocktails, die zijn ook lekker.

Zoals verteld aan Roëlla van Gulik.