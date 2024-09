Ik ben een barman en geen sekstrofee

Ik werk al een paar jaar als barman, eerst een paar jaar in een kroeg en nu al een jaar in een cocktailbar. Er zijn nogal wat dingen veranderd sinds ik in een cocktailbar ben gaan werken. Vroeger bediende ik vooral studenten, maar het publiek waar ik nu cocktails voor shake is de hogere middenklasse. Wat me opvalt en eigenlijk ook best ongemakkelijk maakt, is dat ik op regelmatige basis seksueel getinte opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd krijg en ongevraagd op allerlei plekken word aangeraakt door vrouwen. Daar wordt onder barmannen en met de buitenwereld vrij weinig over gepraat. Ergens is dat natuurlijk begrijpelijk – we leven in een wereld waarin vrouwen al eeuwenlang door mannen gedomineerd worden, en achter de bar heerst nog steeds een machocultuur, waar je lacherig bekeken wordt als je klaagt dat vrouwen te veel van je willen – maar toch vind ik het belangrijk dit ook bespreekbaar te maken. De barman wordt als sekstrofee gezien, en daar moet het maar eens mee gedaan zijn.



