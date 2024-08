Ik ben een Ier met een dodelijke aardappel-allergie

Sommigen gaan door het leven met poëtische ironie: een doof kind met muzikale ouders of een kluns met twee linkervoeten met de naam ‘Dancer’.



Ik ben ook een slachtoffer, maar mijn ironie is een stuk gevaarlijker: ik ben een Ier die extreem en dodelijk allergisch is voor aardappels. Ondanks mijn Ierse naam, afkomst en burgerschap, staan piepers gelijk aan vergif, een vergif waar de meeste mensen gek op zijn.



Het is ook geen lichte allergie. Het kleinste spoor van aardappel geeft al een heftige reactie: gesloten keel, ademhalingsproblemen, vreselijke krampen en intens zweten. Hierdoor loop ik altijd beschamend rond met een EpiPen, of in ieder geval een verpakking Benadryl.

