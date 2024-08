Ik ben gestopt met escortwerk en dit is wat ik ervan heb geleerd

Olga* is 26 jaar, studeert, en is escort. Niet alleen kan ze hiermee een beetje bijverdienen, er komen ook een hoop bijzondere verhalen opdoemen die ze voor ons opschrijft. Lees hier Olga’s andere VICE-columns.



Een tijdje geleden begon ik met escortwerk. Ik had interesse in deze vaak negatief belichtte bezigheid. Ik noem het geen vak, niemand is er immers voor opgeleid. Eraan deelnemen ontstond vanuit een interesse in hoe relaties op andere manieren kunnen plaatsvinden. Maar ook: het gevoel dat ik weleens buiten mijn studie- en leeftijdsgenoten wilde daten. Ver weg van sociaal gewenst studentengedrag.

Ik schreef over de bijzondere ontmoetingen om te laten zien dat escortwerk heel wat vormen kan aannemen – het is niet alleen seksueel. Deze ontmoetingen waren grotendeels positief, maar toch besloot ik laatst om te stoppen, omdat ik het gevoel heb alles te hebben geleerd en meegemaakt wat ik wilde.

Ik heb me in de afgelopen maanden regelmatig afgevraagd wat mensen naar een escortservice brengt. In mijn ervaring zijn er twee soorten klanten. Je hebt de mensen die op zoek zijn naar snelle seks. Je bent fysiek super intiem, maar er is geen ruimte voor het tonen van persoonlijke interesse. Je maakt geen tijd om elkaar te leren kennen. Daarnaast heb je de mensen die op zoek zijn naar intimiteit. Zij zijn, net zoals ik, op zoek naar iemand die ze niet in hun vertrouwde omgeving zouden ontmoeten en waarmee ze kunnen experimenteren. Ze hebben fantasieën over wat een escort voor ze kan betekenen. Ze willen iets met hem of haar delen waar ze in het dagelijkse leven niet de kans voor krijgen, of vinden.

Ik kwam bijvoorbeeld in contact met gepensioneerde mannen die zich nog een keer jong wilden voelen door de aandacht van een jonge vrouw, en met jonge professionals die een gezellig etentje in vrouwelijk gezelschap wilden om zo hun zelfvertrouwen op te krikken. Op die manier konden ze zich voorbereiden op het echte dateleven.

Ik leerde ook een vrouw kennen die een hoge functie bekleedt in een bedrijf met voornamelijk mannen. Zij was op zoek naar intimiteit met een vrouw in alle discretie, omdat haar seksuele voorkeuren niet begrepen zouden worden door haar omgeving, dacht ze. Ik sprak af met een koppel dat wilde experimenteren door een tweede vrouw in de relatie toe te laten, maar het een enge gedachte vond om dit in hun eigen sociale kring te zoeken. Ik ontmoette een obese man met complexen over zijn lichaam, die graag gestreeld wilde worden door een vrouw – zonder veroordeeld te worden over zijn gewicht.

Als escort is het, naar mijn mening, je taak om mee te denken met deze mensen. Je informeert naar de verlangens van de ander en dan is het aan jou om dit te ondersteunen met je lichaam en geest. Vervolgens moet je goed afwegen wat je grenzen zijn en dit durven zeggen. In mijn ervaring is er veel wederzijds begrip voor elkaars grenzen. Een interactie begint kunstmatig: je spreekt per e-mail af wat wel en niet kan. Als je elkaar eenmaal ziet, verloopt het toch vrij intuïtief. Maar het helpt om die afspraken van tevoren al te maken, zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn. Wat ik wil zeggen: je hoeft niet meteen met elkaar in bed te springen. Je drinkt een wijntje en kletst wat over gedeelde interesses. Net zoals bij normale dates volgt er soms seks. Maar als je merkt dat er geen klik is dan kun je het ook laten.

Omdat ik het nooit heb gezien als baan maar meer als een intimiteits-experiment, was ik heel selectief met de afspraakjes die ik aannam. Je onderbuikgevoel volgen is zeker stap één om niet in nare situaties terecht te komen. De meeste mensen waarmee ik afsprak, zag ik vaker. Zo leerden we elkaar steeds beter kennen. Bij al deze mensen heb ik het gevoel dat ik stuk voor stuk echte, kwetsbare, individuen heb ontmoet, die bewust zijn van het gevoel dat ze iets misten, en daar actief naar op zoek zijn gegaan – op minder traditionele manieren.

Hoewel ik het gevoel heb dat ik in hun leven een kleine maar waardevolle rol heb kunnen spelen, werd ik ook geconfronteerd met de voorwaarde dat je steeds in dienst staat van de ander. Dat zorgt ervoor dat het naast elke vorm van fysieke activiteit ook mentaal belastend is. Je moet heel empathisch zijn, mensen kunnen aanvoelen in hun verlangens en onzekerheden, en jezelf steeds van je beste kant laten zien. Dit in dienst staan van de ander heeft me uiteindelijk de das om gedaan. Elke maand ontmoette ik wel iemand anders. Ik kreeg steeds minder zin om opnieuw iemand helemaal te ontleden en om weer in dienst te staan van verlangens en onzekerheden. Emotioneel gezien werd het te veel, en op dat moment voelde ik dat het experiment klaar was.

Een paar maanden geleden schreef ik over het ontmoeten van een gepensioneerde vrouw. Ze wilde me ontmoeten omdat ze het miste om in contact te zijn met de jeugd. Ze had er genoeg van om met vrienden af te spreken die ze al decennia lang kent. Die vrienden maken niet zoveel meer mee, vertelde ze. Bij ons eerste contact liet ze me een foto van haar zusje zien, die al op jonge leeftijd overleden is. Ze zei dat ik haar aan haar zusje deed denken. Dat vond ze leuk. We gingen weleens samen eten, naar de opera en ik vroeg haar om raad toen ik een spannend sollicitatiegesprek had. Deze prachtige dame zie ik nog steeds, net zoals ik mijn andere vriendinnen zie. Een kort sms’je met ‘Hey, wat doe je vanavond?’ wordt vervolgd door samen jenever te drinken op haar terras. We roddelen, kletsen en wisselen ervaringen uit. Ze is voor mij de excentrieke tante die ik nooit heb gehad. Gezien het leeftijdsverschil van ruim 40 jaar hadden we elkaar op een andere manier niet snel ontmoet.

Wat ik hoop over te houden aan het afgelopen jaar is dat ik meer opensta voor minder traditionele relaties. Relaties die de sociale normen van leeftijd of intimiteit overstijgen. Ik wil ruimte maken voor verbinding in de breedste zin van het woord. Escortwerk kan een uitkomst bieden voor mensen die geld willen verdienen met hun lichaam. Maar het kan net zo goed een verrijking betekenen van de manier waarop je relaties ervaart. De mogelijkheden van escortwerk zijn zo divers dat iedereen er iets moois in kan vinden, maar het begint bij goed aanvoelen waar je verlangens liggen.

Het is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar ik hoop dat ik heb kunnen laten zien hoe escortwerk een menselijk verlangen naar intimiteit kan aanvullen, anders dan de snelle seks op de Wallen.