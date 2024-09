Ik ben oprecht verbaasd dat het zolang duurde voordat ‘Metal Gear Solid V’ een pornoparodie kreeg

Een van de hoofdpersonen in het gehypte Metal Gear Solid V: The Phantom Pain uit 2015 is Quiet, een stoere sniper die door de moderne slagvelden in de woestijn rent met niet meer dan een gescheurde panty en bikini aan. Waarom? Wie dat vraagt krijgt een van de meest belachelijke argumenten voor een geseksualiseerde weergave ooit te horen – volgens Metal Gear ontwikkelaar Hideo Kojima, is het omdat ze alleen maar kan ademen door haar huid, en daarom kan ze beter ademen en vocht tot zich nemen als ze halfnaakt is.



Natuurlijk dacht het pornonetwerk Brazzers dat dit een fantastisch idee was voor en pornoparodie.

Videos by VICE



Ze noemen het creatieve eindresultaat (natuurlijk) Metal Rear Solid: The Phantom Peen, en het zal morgen voor alle Solid Snakes beschikbaar zijn. In de film trekt pornoster Casey Calvert de slippers en riemen van Quiet – vanwege copyright met de naam “Tushy” – aan (om ze waarschijnlijk weer snel uit te doen). Charles Dera draagt een ooglapje en speelt “Boss,” een subtiele stand-in voor Snake.



Het is ontzettend goedkoop, maar het is wel de grijns op het gezicht van Metal Gear V fans waard. Al is het maar voor de kleine details, die zich uitstrekken van aanvallen op een buitenpost tot het hangen van geiten en andere beestjes aan ballonnen.



Er is absoluut een niche voor dit soort dingen, als de seksualisering van Quiet je nog niet afschrikt. Maar het komt meestal neer op door fans gemaakte animaties, zoals scenes met de crew uit Overwatch waarin het gewoonlijke gevecht even wordt ingeruild voor wat intieme actie. Het is waarschijnlijk geen toeval dat Brazzers afgelopen zomer voorzag in de grote vraag naar Overwatch porno met de eigen parodie Oversnatch in september, en eentje over Call of Duty. Het netwerk is zelfs begonnen met het filmen van “Let’s Play” video’s met daarin bekende pornosterren en verlegen getrouwde nerds.



Na dit alles vraag ik me vooral af waarom ze The Witcher 3 nog niet hebben gedaan. Te makkelijk?