Ik bepaalde wie de mol is aan de hand van de persfoto’s van de kandidaten

Vanavond begint het nieuwe seizoen van Wie is de Mol, en daarmee de landelijke poging om het antwoord te vinden op de vraag: ‘Wie is de mol?’. Ik ben fan van Wie is de Mol omdat de titel van het programma zo lekker weergeeft waar het over gaat. Als ik het voor het zeggen had zou ik de naam van het journaal veranderen in Wat is er allemaal gebeurd vandaag? en zou DWDD voortaan Snel praten met mensen, een klein beetje muziek en een paar geinige filmpjes heten. Dan weet je als televisiekijker ten minste waar je aan toe bent.



Maar zo rechtlijnig de naam van Wie is de Mol is, zo ingewikkeld is het spel zelf. Ik geef eerlijk toe, ook na zestien seizoenen snap ik er nog geen reet van. Het briljante van Wie is de Mol is dat er naast het eigenlijke spel – dat op televisie wordt uitgezonden – een tweede spel is. Dat tweede spel bestaat uit een paar miljoen Nederlanders die in het wilde weg gissen wie in godsnaam nou toch die mol zou zijn. De komende weken gaan mensen blogs bijhouden, praatgroepjes beginnen en flowcharts maken om te proberen te ontdekken wie van de tien kandidaten de rest probeert te neppen. Of je het aan het eind van de rit goed hebt maakt niet eens veel uit, want zoals Confucius, de Dalai Lama of een verkoper van riviercruises ooit zei: “De reis zelf is de bestemming.”

Om erachter te komen wie dit jaar de mol is zette het Algemeen Dagblad dit jaar zelfs een socialmedia-analist in. Op wetenschappelijke wijze proberen te achterhalen wie dit jaar tot de finale in het spel blijft is niet alleen een beetje flauw, het is ook nog eens onzinnig, want wetenschap is ook maar één versie van de waarheid.

Ik heb een betere manier gevonden om te ontdekken wie dit seizoen de mol is. Ik heb een hele rits persmateriaal aangevraagd bij de AVRO-TROS, en mijn eigen diepgravende analyse losgelaten op de persfoto’s van de kandidaten van dit jaar. Komt-ie:

Diederik Jekel

Alle foto’s door AVRO-TROS/Michel Schnater

Ik ga je iets vertellen. Diederik Jekel is sowieso niet de mol. Hij heeft namelijk een T-shirt aan waarop – naast een onbegrijpelijke tekening van een casual bellende hond – het cijfer 6.02 x 10 23 staat. Als je tijdens scheikunde op school weleens iets anders hebt gedaan dan magnesiumpapiertjes in de fik steken weet je dat dit getal een mol is, de scheikundige eenheid voor een bepaalde eenheid van een stof. Dit is zo’n opzichtige hint dat iedereen natuurlijk denkt: als je er zo mee te koop loopt dan ben je ‘m natuurlijk niet. Maar die gedachtegang is zo simpel, dat hier weleens sprake kan zijn van reverse psychology. Dat zou betekenen dat Diederik juist wél de mol is, juist omdat hij zo’n opzichtige hint geeft. Dat kan, maar alsnog ben je dan binnen een redenatie van zes zinnen bij het antwoord op een vraag waar tien uitzendingen voor waren uitgetrokken. Het is duidelijk dat je nog een denkstap moet zetten, en de reverse psychology nog een keertje moet omdraaien. Snap je? Reverse reverse psychology. Dat betekent dus dat Diederik Jekel niet de mol is.

Sanne Wallis-de Vries



Sanne ziet er op deze foto uit als een moeder. Niet dat ze er slecht uitziet hoor, maar zo’n gehaakt wollen vest en een of ander tuniekje is gewoon extreme moederfashion. Het eruit zien als een moeder zou veroorzaakt kunnen worden door het feit dat Sanne ook echt moeder is. Maar ze is dus niet de mol, juist omdát ze zo ongelofelijk moederig is. Toen WIDM nog alleen door de AVRO werd uitgezonden had het misschien gekund, maar sinds de AVRO is gefuseerd met de TROS is dit ondenkbaar. De TROS noemt zichzelf niet voor niets de grootste familie van Nederland, zij dragen het gezin een warm hart toe. Zo’n omroep zou het nooit toestaan dat de moeder van het stel aan het eind haar kinderen een dolk in de rug steekt. Bovendien zijn mollen blind en zou Sanne die zonnebril dus voor jan lul vasthouden als zij ‘m was.

Jeroen Kijk in de Vegte



Jeroen Kijk in de Vegte, wiens naam ik niet meer serieus kan nemen sinds een vriend van me die weleens op straat komt hem ooit ‘Jeroen Loekoe in de Fittie’ noemde, is niet de mol. Kijk hem nou zitten. Door zijn handen voor zijn zaakje te houden lijkt het misschien alsof hij je goedgezind is, maar achter die handen zit hij als een gek te manspreaden. De AVRO-TROS is woke genoeg om niet zo’n vuile voorvechter van het patriarchaat als mol uit te kiezen.

Imanuelle Grives



Imanuelle Grives is een actrice. Dat zou je kunnen weten, maar je kunt het ook zien aan de manier waarop ze haar armen naast haar lijf houdt tijdens het poseren voor de foto. Actrices houden hun armen altijd zo. Dat ga ik later in dit stuk bewijzen (spoiler alert!). Het is handig als je een beetje kunt acteren als je de mol bent. Acteurs zijn namelijk mensen die zich voor hun beroep anders voor doen dan ze daadwerkelijk zijn, net als de mol. Toch is Imanuelle ‘m niet. Als je de roodgekleurde puntjes in haar braids leest als morsecode staat er ‘wat kijk je, gap?’ Als Imanuelle de mol was geweest had ze in haar haar sowieso een hint gedropt.

Jochem van Gelder



Jochem van Gelder is totaal de mol niet. Jochem doet alleen maar mee omdat een of ander rotkind de vraag ‘Wie is de Mol?’ heeft ingestuurd naar Willem Wever, en hij dat nu moet gaan uitzoeken. Eigenlijk heeft hij daar helemaal geen zin in en was hij liever gewoon bij een melkveehouder langsgegaan om uit te zoeken hoe yoghurt wordt gemaakt. Daarom kijkt hij een beetje boos.

Vincent Vianen



Nee, dit is ‘m ook niet. Hij doet zijn best om een bad boy te lijken met dat sikje, maar een plukje gezichtshaar kan niet verhullen dat Vincent de liefste en eerlijkste guy ever is. Hij is het soort mens dat toen hij op de middelbare school zat nooit de club in kwam omdat hij eerlijk zei dat hij 15 was – ook al leek hij al 22 – als de doorbitch ‘m naar zijn leeftijd vroeg. Het soort mens dat gewoon twee euro extra betaalt voor twee eetrijpe avocado’s (terwijl hij er eigenlijk maar een nodig heeft) in plaats van stiekem het pakje open te scheuren en te doen alsof hij gewoon een heel rijp exemplaar in de bak met goedkopere maar oneetbare avocado’s heeft gevonden. Als Vincent de mol zou zijn, zou hij dat al in de eerste aflevering tegen iedereen zeggen, omdat hij niet houdt van leugens en bedrog.

Roos Schlikker



Roos Schlikker had best de mol kunnen zijn, ware het niet dat ze al in een andere geheime club zit. Diederik Jekel en Jochem van Gelder zitten ook in het complot. Je kunt ze herkennen aan hun gang sign: je handen in je broekzakken steken, maar de duimen er lekker losjes buiten laten hangen. Wat Roos, Diederik en Jochem precies van plan zijn weet ik niet, maar je kunt natuurlijk niet in twee samenzweringen tegelijk zitten (zo is bijvoorbeeld nog nooit een lid van de Bilderberggroep de mol geweest), dus kan Roos het niet zijn.

Thomas Cammaert



Thomas Cammaert ziet er zó erg uit als de mol dat hij hem nooit kan zijn. Die samengeknepen oogjes schrééuwen ‘samenzwering’. Dit is het gezicht dat mensen trekken net voordat ze een moord plegen, of vlak voor ze vlak voor jou het laatste pak wc-papier uit het supermarktschap grissen, terwijl ze weten dat je gisteren die bak Indiase afhaalcurry hebt gegeten die al een week in je koelkast stond. Als de makers van Wie is de Mol het zo makkelijk hadden willen maken, hadden ze Mark M. wel gevraagd – ware het niet dat die in de bak zit voor het lekken van politiedossiers aan zware criminelen.

Sigrid ten Napel



Zie je wel. Sigrid ten Napel is actrice, net als Imanuelle Grives, en ze houdt haar armen precíes hetzelfde langs haar lichaam. Dit is dus de shit die je leert op de toneelacademie. Het zou voor de hand liggen als Sigrid de mol is, al is het alleen al zodat ze het gegarandeerd tot de laatste aflevering volhoudt. Dat zou top zijn voor ons aller kijkplezier, en voor de kijkcijfers. Toch is ook Sigrid de mol niet. Niet dat daar per se een reden voor is, maar het is gewoon overduidelijk wie de mol wél is.

Yvonne Coldeweijer



Het staat als een paal boven water dat Yvonne Coldeweijer de mol is. Maar voor ik uit de doeken ga doen waarom dan, wil ik eerst even jullie aandacht voor een nieuw fashion-fenomeen. Op de foto hierboven draagt Yvonne namelijk een jurk én een broek. Nou hadden we al het broekpak en de broekrok, maar dit is iets nieuws. Nu vind je het misschien nog een beetje apart, maar als straks inderdaad blijkt dat Yvonne de mol is lopen we er allemaal in.

De reden dat Yvonne de mol is, staat duidelijk op deze foto. Zie je dat vlekje boven haar linker mondhoek? Sommige mensen noemen dat een schoonheidsvlekje, maar het is natuurlijk gewoon een moedervlek. En weet je hoe een moedervlek heet in het Engels – de taal die ze spreken in de VS, het land waar dit seizoen van WIDM is opgenomen. Inderdaad, het Engelse woord voor moedervlek is birthmark. Maar ze noemen het dus ook wel een mole. En dat is dus weer het Engelse woord voor mol. Duidelijker kan niet. Het antwoord zat al die tijd al op Yvonnes gezicht. Zo makkelijk kan het zijn. Je moet alleen weten waar je moet kijken, en je ogen openhouden.