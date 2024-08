Ik bezocht de grootste legale wietfabriek van Amerika

In aanloop naar 4/20, deze vrijdag, besteden we deze week nóg meer aandacht aan cannabis dan normaal. Lees hier meer wiet-gerelateerde verhalen. Dit stuk verscheen eerder op VICE US.

Adam Bierman, de zelfverzekerde, 36-jarige CEO van MedMen – het eerste Amerikaanse cannabisbedrijf met een waarde boven een miljard dollar – denkt dat Donald Trump heel goed voor de zaken gaat zijn.

Videos by VICE

“Voor wat wij proberen te bereiken, is dit de beste regering die we in lange tijd hebben gehad,” vertelde hij me vorige week, toen we elkaar ontmoetten in een vlekkeloze, witte vergaderruimte in zijn nieuwe wietfabriek, die vlakbij Reno uit de grond is gestampt voor 15 miljoen dollar. “Deze regering zegt dat ze pioniers zijn als het gaat om de rechten van staten. Ze zijn voorlopers als het gaan om business. Ik hoor weleens dat Trump de laatste persoon is die een wet voor wietlegalisatie zou ondertekenen, maar ik vind het nog niet eens zo’n gek idee. Ik denk dat hij juist de persoon is om zo’n wet te tekenen.”

En daarbij, zegt Bierman, werd wiet op dezelfde dag dat Trump werd verkozen gelegaliseerd in de staten California, Nevada, Maine en Massachusetts. Dat betekent dat hun Congresleden een dag na de verkiezingen in DC aankwamen als vertegenwoordigers van staten die marihuana hadden gelegaliseerd. De macht hierover ligt niet bij het witte huis, maar bij de wetgever.”

Het klopt inderdaad dat de steun voor wietlegalisatie in het hele land toeneemt – recentelijk wees een enquête uit dat 61% van de Amerikanen achter de legalisatie staat. Trumps regering heeft vorige week duidelijk gemaakt dat er geen consequenties zullen zijn voor de staten die wiet legaliseren, waar voornamelijk voor was gepleit door de Republikeinse senator van Colorado, Cory Gardner. Een heleboel Democraten ondertekenden een wetsvoorstel van andere Republikein, Cory Booker die het verbod op wiet zou opheffen. Het lijkt er daarmee op dat die partij het probleem zal aanpakken zodra ze de macht heeft. Dezelfde week dat MedMen begon te produceren in hun fabriek in Nevada, werd voormalig lagerhuis-spreker John Boehner bestuurslid bij Acreage Holdings, een op cannabis gefocust investeringsbedrijf – zeven jaar nadat de Republikein claimde dat hij “onveranderlijk tegen” legalisatie was.

Als de landelijke wet binnen een paar jaar verandert, zit MedMen in de ideale positie om winst te maken. Bierman en medeoprichter Andrew Modlin begonnen het bedrijf in 2010 nadat hun kleine PR-agentschap, ModMan, de opdracht kreeg om een website te maken voor een kleine wietwinkel. Ze zagen dat het bedrijf enorme winst maakte, dus ze besloten $13.000 bij elkaar te schrapen om hun eigen cannabisbedrijf op te richten. Acht jaar later runnen de vrienden elf verkooppunten (die eruitzien als Apple stores) in Californië, Nevada en New York, waar marihuana binnenkort legaal mag worden geconsumeerd.

Vorige maand kondigde het Canadese investeringsbedrijf Captor Capital Corp aan dat ze 2.3 procent van het bedrijf hadden gekocht voor 23 miljoen dollar, wat het gehele bedrijf een waarde van een miljard dollar maakt – daarmee is het wat de Amerikanen een ‘unicorn company’ noemen: een private startup die de magische lijn van negen nullen passeert. En die eenhoorn is nu al een grote speler op de nationale wietmarkt: het bedrijf had vorig jaar een omzet van bijna 9 miljard dollar en verwacht in 2021 voor 21 miljard dollar zullen verkopen.

De kloonruimte



Bierman noemt de nieuwe fabriek “de meest hightech wietfabriek in de wereld”. Het gebouw heeft een steriele weefselkwekerij waar planten worden opengesneden en doorgekweekt, een paarse kloonruimte waar wiet in testtubes uit zeewier-gel groeit, een versnipperaar ter waarde van 4000 dollar die ruim een kilo plantenmateriaal kan vermalen per seconde, en een door Nederlanders ontworpen warenhuis van achtduizend vierkante meter dat binnenkort 25.000 planten gaat huisvesten. Fabrieksmanager Jeff Spinder zegt dat de fabriek elk jaar 4500 kilo wiet zal kunnen produceren.

Daarnaast bouwt MedMen momenteel exacte replica’s van de fabriek in Desert Hot Springs in Californië en Utica in New York. Het is niet zomaar een fabriek waar ik doorheen wandel: dit is de geboorte van de massaproductie van wiet.

Het speelveld ligt open voor bedrijven als MedMen, omdat bestaande grote corporaties terughoudend zijn op het gebied van marihuana zolang het nog niet legaal is op landelijk niveau, zegt Troy Dayton, CEO van de Arcview Group. Hij leidt de grootste investeerdersgroep op de cannabismarkt. “Een deel van de strategie van bedrijven zoals MedMen is dat ze kunnen meedoen op een multimiljardenmarkt met een jaarlijkse groei van 27 procent, voordat ze hoeven te concurreren tegen de allergrootste bedrijven – daardoor is er ruimte om zelf de grootste te worden in hun veld,” vertelt Dayton me.

Bierman is het hiermee eens, maar voegt er wel aan toe dat de huidige onzekerheid over wetgeving in zijn land zowel een voordeel is, als reden voor paniek. “Ik heb het gevoel dat ik meedoe aan een hardloopwedstrijd. Ja, ik mag dan tien rondjes voor iedereen uit rennen, maar voor je het weet trekken die andere jongens hun veters strakker en halen ze me opeens in,” zegt hij. “Ik moet hard blijven lopen en kan niet uitrusten, want op een gegeven moment gaan ze sprinten.”

Chris Walsh, de oprichter en eindredacteur van het vaktijdschrift Marijuana Business Daily zegt dat de terughoudendheid van de grote investeerders niet lang meer zal duren. Hij wijst me erop dat Constellation Brands (de miljardenmultinational achter Corona en andere drankmerken) in Oktober aankondigde dat ze 9,9 procent van het Canadese marihuanabedrijf Canopy Growth hadden gekocht (er blijken ook eenhoorns ten noorden van de Amerikaanse grens).

“Het stigma is in hoog tempo aan het verminderen,” zegt Walsh. “Maar het is er nog steeds, vooral voor mainstream investeringsfirma’s die bang zijn dat hun huidige cliënten er problemen mee hebben of dat ze voor onverwachte tegenslagen komen te staan. Sommige zijn er misschien zelfs van overtuigd dat de industrie niet moreel is, of gerund wordt door een groep hippies. Maar dat is niet waar. De marihuanabusiness ontwikkelt zich als een professionele industrie, dus dat stigma gaat in het komende jaar heel snel verdwijnen.”

Bierman is geen hippie. Hij is er open over dat hij meer zakenman is dan wietliefhebber. Hoewel zijn bedrijf dan misschien niet geworteld is in een decennia oude wietcultuur, is hij van plan om het MedMen-merk synoniem te maken voor het nieuwe tijdperk van Amerikaanse wiet.

“We zijn geen verstokte ondernemers die een bedrijf zijn begonnen om vervolgens te gaan rentenieren. We bouwen een imperium,” vertelt hij me. “Het grootste marihuanabedrijf van de wereld zal zijn geboren in de Verenigde Staten. Het is nu aan mij om het grootste wietbedrijf in de Verenigde Staten te maken – of verneuken.”

Oprichters Adam Bierman and Andrew Modlin

Het tijdperk van Big Weed corporaties zal niet precies zijn waar de utopische legalisatie-activisten van hebben gedroomd. Zelfs nu bedrijven zoals MedMen het heel goed doen, worden elk jaar nog een half miljoen mensen – disproportioneel veel zwarte mannen – gearresteerd voor het bezit van marihuana. Mensen van kleur worden grotendeels buitenspel gezet in de legale wietindustrie. Maar vanuit zijn standpunt als investeerder, ziet CEO Dayton dat er niettemin een heleboel mensen in de industrie zitten uit morele redenen.

“Het is een unieke industrie omdat er zoveel mensen in zitten om een betere wereld te maken,” zegt hij. “Ze willen cannabis legaal maken omdat ze de medicinale voordelen ervan inzien, omdat ze vrijheid belangrijk vinden, of omdat ze het racisme in de war on drugs willen tegengaan. Maar als je iets in dit wereldje wil bereiken, moet je het wel winstgevend kunnen maken.”

Op dit moment heeft MedMen de perfecte positie. Enerzijds zegt Trump dat hij geen landelijke regelingen zal doorvoeren die de industrie weg zou vagen, en anderzijds is er nauwelijks competitie van grote spelers uit de voedsel- en drankbraches tot het volledig gelegaliseerd is.

De markt overwinnen vóór de legalisatie is een spelletje dat al langer gespeeld wordt. De laatste keer dat er in Amerika een groot verbod werd beëindigd was het einde van de Drooglegging – en op dat moment zat Joseph Kennedy al in de whiskyhandel vanwege een aantal importeervergunningen voor ‘medicinale whiskey’. Kennedy verdiende een hele hoop geld met die deal, en zijn zoon werd president. Denk niet dat Adam Bierman daar nog niet over nagedacht heeft

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: