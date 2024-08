Ik bracht een bizarre nacht door in een nep-bordeel

Ik sta in een kleine ruimte vol naakte mensen. Op de grond ligt een luchtbed. Aan de ene kant zit een vrouw, die op norse toon aanwijzingen geeft aan een man die haar vingert. Aan de andere kant rijdt een vrouw woest op een oudere heer, die alle kanten op zwiept van genot.

Ik ben hier om een verslag te schrijven over een Australische bordeelworkshop, die past in een groeiende trend van seksevenementen met als doel om mensen te bevrijden en te onderwijzen. Soms zijn die lessen meditatief, soms wordt er een rollenspel gespeeld. De workshop waar ik vandaag ben is wat praktischer van aard: er wordt daadwerkelijk geneukt.

Rechts naast me zit een vrouw in een rood satijnen kamerjas bovenop een grote man in een vetershirt. Volgens het foldertje kunnen deelnemers zowel klant als dienstverlener zijn. Er is een madam en veel ‘geile spelletjes’, met als doel om te reflecteren op fantasieën en vooroordelen over sekswerk.

Er wordt monopolygeld gebruikt tijdens de workshop. Deelnemers worden aangemoedigd om verleidelijke kleding aan te trekken. Er zijn ongeveer vijftig mensen. Sommigen zijn halfnaakt, anderen zijn volledig bloot. Er zijn luchtbedden, banken en er is een klein podium waar een aantal zwepen op ligt. Als de les begint, stelt de docent van de workshop, James*, zichzelf voor. De les zal de sociale nuances van sekswerk verkennen, zegt hij.

We krijgen de opdracht om een rij te vormen in volgorde van economische status. Ik ga in het midden van de ruimte staan. De vrouw die helemaal achteraan staat laat trots haar banksaldo zien op haar telefoon: tien euro. Er klinkt applaus.

De mensen met de laagste inkomens moeten op het podium gaan staan. Zij worden de sekswerkers. De rest is klant. Dit is waarschijnlijk om te laten zien dat sekswerkers benadeeld zijn, maar er is wel een beetje vrijheid in de splitsing. Deelnemers mogen ruilen van team als ze dat willen.

Het komende uur kunnen de klanten ervaren hoe het is om te betalen voor seks. James introduceert Juliette, een lange, bazige vrouw in een corset. Zij is vanavond de madam van het bordeel.

Ik ga op een opblaasbare bank zitten en kijk toe hoe de klanten naar Juliette lopen om een prijs af te spreken. De eerste die dit doet is een man van een jaar of zestig. Hij verkondigd dat hij graag twee vrouwen tegelijk wil. Twee van de ‘werkers’ stemmen vrolijk in. Vervolgens komt er een jonge vrouw die graag twee mannen wil. Ze loopt tevreden weg met twee gezonde knapen.

De stapel monopolygeld in de zakken van madam Juliette wordt steeds groter en in de kamer zijn verschillende stelletjes bezig. Ik zie twee mannen in leren tuigjes een vrouw slaan met een plankje.

Ondertussen komt een van de mannelijke sekswerkers zijn beklag doen. Hij werd geweigerd door zijn klant omdat zijn penis te klein is. “Vreselijk,” verzuchten mensen om hem heen. “Laat zien!” Hij trekt zijn pik tevoorschijn ter inspectie en beleefd laten we weten dat het formaat van zijn lul prima is.

David, een knappe man van in de veertig, zit net als ik een beetje rond te kijken. Hij vertelt dat zijn vrouw eerder wegging om voor hun kind te zorgen. Hij vindt het ongemakkelijk om alleen mee te doen, ondanks het feit dat hij en zijn vrouw vaker naar dit soort evenementen gaan.



Het duurt niet lang voordat mensen ophouden met naar het podium te lopen. Ze zijn nu gewoon met elkaar bezig zonder monopolygeld te betalen. Op de bank naast ons zijn twee mannen het proces van een nogal luidruchtige, agressieve pijpbeurt aan het bespoedigen door het haar van de vrouw vast te houden en haar billenkoek te geven.



Wat me opvalt, is hoe dit tafereel er ineens normaal uitziet. Hoe snel sociale normen veranderen in je brein. Ik stap over lichamen heen om mijn telefoon te pakken zodat ik wat berichtjes kan lezen.



Ik vraag James of hij reacties heeft gekregen van echte sekswerkers. “Er was wat angst dat deze workshop mensen het idee geeft dat het makkelijk geld verdienen is als sekswerker, en dat iedereen het kan. Daar klopt niks van. Ze waren ook bang dat de workshop een negatieve impact zou hebben op de moeite die sekswerkers hebben gestoken in het bevorderen van hoe de maatschappij hen ziet.”

Tilly Lawless is sekswerker, schrijver en activist. Ze zegt dat ze deze workshop haat, en dan met name het idee dat mensen sekswerkertje spelen terwijl er “elders sekswerkers gearresteerd worden vanwege hun beroep.””Het klinkt als een soort geromantiseerde versie van dit beroep, een versie die niet bestaat in de echte wereld. Zo ga je voorbij aan het feit dat sekswerkers hard moeten strijden voor hun rechten,” zegt Lawless.

“Als je zoiets als dit organiseert, moet je goed nadenken of je dit echt doet om een stigma te verminderen, om sekswerkers te helpen, om een dialoog over de seksindustrie te voeren. Of dat je het alleen maar doet om een geile fantasie uit te voeren en sekswerk te bagatelliseren.”

James zegt dat hij altijd voorzichtig is en de workshop samen met iemand organiseert die zelf sekswerker is, om ervoor te zorgen dat hij geen negatieve stereotypes versterkt, maar mensen aanmoedigt om ze juist te onderzoeken. “Maar helaas zijn sekswerkers zich daardoor nog niet minder zorgen gaan maken,” voegt hij toe.

*James is een gefingeerde naam.