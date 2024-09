Ik bracht een week door op een forum voor mannenrechtenactivisten

Screenshot van The Red Pill, met wat populaire threads zoals “HOW TO GET LAID LIKE A WARLORD”

Als je een vrouw bent en het internet gebruikt, heb je hoogstwaarschijnlijk een gecompliceerde verhouding met Reddit.

Reddit is anders dan haar virtuele forumbroers 4chan en 8chan. Daar vind je vooral dingen over Gamergate, “jailbaitfoto’s” [foto’s van minderjarige meisjes die als lokaas voor pedofielen worden gebruikt], doxxing [het publiekelijk maken van privégegevens die op internet te vinden zijn] en vooral een hele hoop boze, jonge mannen. Reddit is een sociaal forum en de posters zijn vooral jonge Amerikaanse mannen. Ik beeld me het stereotype redditgebruiker in als een atheïst die vaak fedora’s draagt en Obama wel tof vindt. Het is misschien geen vrouwenhater, maar hij vindt wel dat ze zich wat vaker mogen scheren. En waarschijnlijk is hij nu licht beledigd door mijn generalisatie van redditgebruikers.

Ik bracht vroeger veel tijd door op Reddit. Hoewel je in de meeste threads natuurlijk ook seksisme tegenkomt, ging het meestal langs me heen – hoe seksistisch kun je zijn op een forum over foodporn? Jarenlang gebruikte ik Reddit om nieuwsverhalen te vinden voordat ze mainstream werden, las ik er over relatieproblemen en was het mijn eindeloze bron van honderden foto’s van schattige puppy’s.

Maar toen veranderde alles. Ik kreeg steeds vaker berichten als ik ergens een reactie plaatste, waarin stond dat ik “eens een lul moest zuigen”. Wat voor mij echt de druppel was, was een verhaal dat op een gegeven moment een paar keer in mijn feed opdook: ‘Feministische SJW (social justice warrior) wordt “vermorzeld” door David Starkey’. De feminist in kwestie was schrijver en activiste Laurie Penny. De thread bestond uit pagina’s vol kritiek en gehaat op een jonge vrouw die probeerde een oude, witte historicus van zijn troon te stoten. De reacties stonden bol van vrouwenhaat en leugens over haar kwalificaties als journalist, geschreven door Amerikaanse mannen die blijkbaar geen idee hadden hoe de journalistiek precies werkt. Ik was er wel klaar mee.

Een paar van die ideeën waarmee op The Red Pill gegooid wordt.



Maar dat was totdat Trump won. Links had verloren en wat volgde waren beschuldigingen dat er meer “begrip voor rechts” moest komen. Ik ben de kwaadste niet, dus dat is precies wat ik probeerde op te brengen. Ik bracht een tijdje door op “The Red Pill”, het forum voor mannenrechtenactivisten (MRA) op Reddit. Het zit vol met jonge Amerikanen en supporters van de alt-right. Kortom, TRP is een hatelijke en bittere plek. De meeste posters zeuren dat ze geen seks “kregen” van vrouwen en dat die afwijzing hun houding tegenover vrouwen heeft gevormd. Het is vaak de bron van hun vrouwenhaat.

Ik leerde onder andere dat MRA’s feminisme dom vinden, want vrouwen bezitten volgens hen alle macht in de wereld. Dat komt doordat zij mannen seks kunnen ontzeggen. En dus promoot het forum pseudo-wetenschap die voor een soort survival of the fittest pleit, waar alfa- en betamannen worden gerangschikt op waarde. Een ‘alfaweduwe’ is bijvoorbeeld iemand die “in de steek is gelaten door een alfaman”. Dat is een flinke klap voor haar en voor mindere mannen, want een vrouw kan niet “lager daten” – als een vrouw eenmaal een mannelijke acht heeft gehad, kan ze niet meer met iemand met een lagere beoordeling daten en nog steeds gelukkig zijn.

Die vrouwen zijn dan “beschadigd en gewend geraakt aan een type man dat ze niet langer kunnen aantrekken.” Of, zoals de TRP-mensen het noemen: post wall. Haar eigen beeld van haar ‘seksuele marktwaarde’ overstijgt haar ‘daadwerkelijke seksuele marktwaarde’. Juist.

Wat ideeën over Donald Trump en de Grote Feministen Samenzwering

Het klinkt allemaal een beetje vreemd en ver weg, maar in de echte wereld heeft Donald Trump deze TRP-mannen nieuwe hoop gegeven. Wie is er een beter idool dan een seksistisch figuur met een model als vrouw, die al liegend de meest machtige baan ter wereld heeft gekregen door een feminist aan de kant te schuiven? Hij is immers een alfa en heeft witte vrouwen in Amerika ervan overtuigd om op hem te stemmen.

Het viel me vooral op dat op de rechtste fora eigenlijk op dezelfde manier wordt gesproken als op de linkse fora die ik normaal gezien volg. De memes, de discussies en het herhalen van elkaars ideeën zie je daar ook regelmatig. Maar in de wereld van TRP’ers liegen vrouwen over verkrachting en houden ze wel er wel degelijk van om als een stuk stront behandeld te worden. Het zien van het exacte tegenovergestelde van jouw mening in precies dezelfde memes zorgt ervoor dat je even buiten je eigen onlinebubbel kijkt. Je realiseert je ineens hoe absurd jij moet klinken voor jouw politieke tegenstander. Maar er is toch een verschil. Linkse mensen noemen verkrachtingsslachtoffers over het algemeen geen leugenaars, en ze doen meestal ook niet alsof ze het beter weten dan een overweldigende meerderheid van klimaatexperts, als het gaat om klimaatverandering.

Vooral Amerikanen zitten op Reddit, nog meer dan Britten en Canadezen. Maar de politieke discussies zijn internationaal, zeker sinds het succes van de Brexit. Bij de Brexit zag je dat de beweegredenen een groot deel waren gebaseerd op leugens die door autoritaire figuren continu werden herhaald en versterkt Dat zie je ook bij TRP. De leugens op TRP worden nieuw leven ingeblazen door de wereldwijde verschuiving naar rechts.

Wat TRP zo indrukwekkend maakt, is dat ze hun ideeën en theorieën zoveel autoriteit mee weten te geven. Voor elk argument is er wel een Red Pill-theorie die uitvoerig geciteerd wordt, en dunne argumenten worden ondersteund met nog meer, nog dunnere argumenten, allemaal met een eigen naam of afkorting. Het is een soort codetaal, waardoor het lijkt alsof de gebruikers onderdeel uitmaken van een pseudo-academische groep. Het is een thuis voor de uitgekotste betaman. En dat trekt om de een of andere reden, als een soort cult, stapels buitenbeentjes aan.

De verhalen die je op TRP leest, zijn naar mijn mening mythes die gebruikers helpen om afwijzing of een gebrek aan zelfvertrouwen te overwinnen. De verhalen zijn het resultaat van hun verlammende machtscomplex. Voordat ik TRP doorspitte, dacht ik altijd dat de schadelijke, hatelijke meningen alarmerend waren, maar ik zag ze nooit als een bedreiging. De discussies werden gevoerd op een plek die zo ver van mijn eigen politieke overtuiging ligt, dat ik er geen kwaad in zag. Maar misschien moeten we ons niet zo afscheiden. Als de veranderingen in de politiek iets laten zien, is het wel dat zij die zich genegeerd voelen het eindelijk voor elkaar hebben gekregen om de meeste macht in handen te krijgen.