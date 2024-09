Ik danste met ballen in mijn vagina om mijn innerlijke godin te vinden

Deze week besteedt Broadly aandacht aan bijgelovigheid, alternatieve geneeswijzen en de stand van de sterren. We spraken met mensen die antwoorden zoeken – en vinden – buiten het aardse bestaan, en we verkeerden zelf ook in hogere sferen.



Mijn dansmoves zijn een beetje zoals die van popkoningin Taylor Swift: een fistpumpje hier, een two-stepje daar, en ondertussen bewegen mijn heupen en billen amper. Hartstikke saai dus, en alles behalve vrouwelijk – wat dat ook mag betekenen.

Toen ik las over een bootcamp buikdansen voor vrouwen, waarbij de cursisten op zoek gaan naar hun inner goddess, slaakte mijn innerlijke Shakira een kreet van vreugde.



Als iemand in Nederland je kan leren buikdansen, dan is het Kaouthar Darmoni wel. Kaouthar is assistent-professor Gender en Media aan de Universiteit van Amsterdam, en daarnaast geeft ze buikdansles aan vrouwen. Haar doel? Vrouwen leren om hun vrouwelijkheid te gebruiken. “Waarom willen westerse vrouwen toch zo graag op mannen lijken? Dat is niet interessant. Waarom zou je niet op een vrouwelijke manier kunnen emanciperen?,” zei ze onlangs, tijdens een lezing over de feminist Anaïs Nin in De Balie. Ze geeft haar workshops niet alleen aan slecht dansende studenten politicologie, maar ook aan werknemers van Unilever en Shell, collega’s van de universiteit en ambtenaren. In deze tijd van Trump, normaal doen en opkomende anti-abortus-plannen is er genoeg aanleiding om te werken aan mijn vrouwelijke kracht, dus besluit ik me in te schrijven voor de goddess bootcamp.



Op het moment dat een hoop andere vrouwen zich richting het Museumplein begeven voor de Women’s March, reis ik af naar Kaouthars dansstudio in Amsterdam. Bij binnenkomst staan twaalf vrouwen ongemakkelijk in een rijtje te wachten tot de les begint. Het ruikt naar wierook en er staan schalen met appels en rozijnen aan de zijkanten van de zaal. Sommige vrouwen dragen prachtige rokken en heupsjaals met belletjes eraan. Ik voel me underdressed: ik zie er eerder uit alsof ik naar een beginnerscursus hiphop ga, dan dat ik mijn innerlijke godin ga ontdekken. Gelukkig is er een vrouw die een extra heupsjaal voor me heeft, en meteen voel ik me een stuk sensueler.



Opeens gaat er een vrouw met een glimmende zwarte rok, die Pauline blijkt te heten, in het midden van de kamer staan, waarna ze ritmisch op en neer begint te bewegen (later leer ik dat dit ‘shimmyen’ heet). Totaal overdonderd door zoveel heupbewegingen gaat de rest van ons in een cirkel om haar heen staan. Als een stel stijve, hoppende harkjes beginnen we haar bewegingen te imiteren. De warming-up is hiermee begonnen. De meeste vrouwen zijn net zo aritmisch als ik, waardoor ik me gelijk wat meer op m’n gemak voel. We glimlachen een beetje naar elkaar, terwijl we de bewegingen van Pauline, ook wel “de rechterbaarmoeder van Kaouthar,” proberen na te doen. Na twintig minuten zijn onze heupen een beetje losgewiebeld, waarna Kaouthar de kamer binnen komt lopen in een prachtige, rode jurk.



Dit is Kaouthar, de buikdansgodin

“Hallo dames,” kirt ze opgewekt. Kaouthar komt uit Tunesië en spreekt een soort mengeling van Engels, Nederlands en Frans. “Since most of you are Dutch, I will skip the Arabic today,” zegt ze, terwijl ze naar ons groepje – bestaande uit vrouwen die net zo wit zijn als ik – kijkt. Iedereen lacht opgelucht. “Alors, vertel me wat jullie hier komen doen.” We doen een rondje. Iedereen is om verschillende redenen naar deze buikdanscursus gekomen: sommige vrouwen willen in aanraking komen met hun eigen seksualiteit, anderen willen leren hun vrouwelijke kracht te gebruiken op hun werk. Ik vertel dat ik vooral op zoek ben naar mijn inner goddess, om wat krachtiger te kunnen zijn.



“Très bien, now sit down ladies, ga zitten,” gebiedt Kaouthar ons. We gaan op matjes in een cirkel op de grond zitten, “als zonnestralen. Voordat wij beginnen met het dansen en the balls zal ik eerst wat uitleg geven.” Met een vaginadummy en een bord vol aantekeningen loodst Kaouthar ons door de academische materie van de godinnen heen, waar zij onderzoek naar heeft gedaan. “Ik gebruik het academische denken in combinatie met het dansen met de baarmoeder,” vertelt ze. Kaouthar legt uit dat er zeven godinnen zijn die iedere vrouw kan oproepen, en elke godin heeft zo haar lichte en donkere kanten. Vandaag zullen we er drie channelen: Demeter (de moedergodin), Persephone (de kindgodin) en Aphrodite (godin van de schoonheid en seksualiteit). Ze vervolgt: “De dans van de godin is bijna vijfduizend jaar oud. Zo maak je niet alleen de wijsheid van het brein wakker, maar ook de wijsheid van de baarmoeder. Door die link te maken raakt het fysieke, mentale en emotionele in alignment. De meeste vrouwen vinden Demeter en Persephone geen leuke godinnen. Ze kunnen verdrietig zijn, depressief,” vertelt Kaouthar. “Maar ze zijn ook gevoelig, kwetsbaar, goedgeefs. Door middel van het aanspannen van onze vagina, onze vrouwelijkheid, moeten we eerst in aanraking komen met de schaduwkant van de godin, om vervolgens haar lichte kant te kunnen omarmen.” Met behulp van de vaginadummy demonstreert Kaouthar hoe we onze vagina aan kunnen spannen. “Alors, allereerst heb je de grootste spier – de spier tussen de vagina en de anus –, het perineum. Daarna heb je de vagina, de urethra – de pipi – en de clitoris. We gaan deze allemaal individueel aanspannen, om ze vervolgens weer individueel los te laten.”



Ik met mijn vaginaballen

“De goddess balls hoef je nu nog niet in te doen,” legt Kaouthar uit. Deze ballen worden al vijfduizend jaar gebruikt om de kracht van de baarmoeder in het dagelijks leven te kunnen “channelen”. Je kunt de ballen ’s ochtends inbrengen, en gedurende de dag zorgen ze ervoor dat je je vagina – en baarmoeder – aanspant. “Die mag je zo tijdens het dansen inbrengen. Eerst gaan we de baarmoeders wakker maken,” vervolgt ze. We gaan op onze rug liggen, met onze bovenbenen tegen de borst en de knieën gestrekt. “Goed vrouwen,” spoort Kaouthar ons aan. “Nu adem je uit en span je het perineum aan, span die vagina aan, span die pipi aan en span je clitoris aan. Houd het vast, houd het vast. Adem in en laat je clitoris los, laat die pipi los, laat die vagina los en laat die perineum los.” We herhalen dit een paar keer. Het voelt best prettig. Niet alsof ik bijna klaar ga komen, maar gewoon fijn – zoals het waarschijnlijk bij iedereen voelt wanneer je je edele delen aanspant.

Nu we onze vaginaspieren hebben opgewarmd, gaan we op onze knieën zitten. Het is tijd om de schaduwen binnen te laten. We sluiten onze ogen en bewegen met onze bekken, terwijl we de vaginaspieren aanspannen en weer loslaten. “Houd die spanning vast en pak alle schaamte, verdriet, depressie de je hebt. Pak het vast, pak het vast, pak het vast en…. laat het weer los!”, roept Kaouthar. “Pak een moment vast waarop je je waardeloos voelde, niet goed genoeg en… laat het weer los. Voel die onzekerheid, pak het vast, je bent hopeloos, je bent hopeloos en… laat het weer los.” Na tien minuten stromen de tranen over mijn wangen. Ik vind Demeter en Persephone inderdaad geen leuke godinnen, maar ze zijn wel herkenbaar.



“Voordat je iets los kunt laten, moet je het eerst vastpakken,” vertelt Kaouthar. “Pas vanuit de wond kunnen we naar het licht toe komen. Nu jullie je schaduwkant hebben omarmd, kunnen we verder. Pak je schaamte, pak je onzekerheid, pak je verdriet en vervang die door nieuwsgierigheid, door empathie, door optimisme. Geef je schaduwkant een plek, maar accepteer ook dat je er een warmere vrouw door wordt, levendig, geduldig.” Weer tien minuten later zijn mijn schaduwen verdreven. Ik heb mijn verdriet fysiek kunnen verdrijven.



Het is lunchpauze. Hierna gaan we onze Aphrodite channelen, de godin van de seksualiteit. Ik besluit om mijn goddess balls in te doen. Ze zijn gemaakt van een roze materiaal en het oppervlak voelt zacht en glad. Ze zien er een beetje uit als een seksspeeltje, en ze glijden makkelijk naar binnen. “Vroeger droegen vrouwen dus ook ballen in hun vagina, om sneller in contact te komen met de energie van hun baarmoeder. En dat heeft niks te maken met seks of met mannen,” vertelt Kaouthar.





Voordat we over kunnen gaan tot het sensuele buikdansen van Aphrodite, moeten we uiteraard eerst in haar schaduwen treden. “Aphrodite is heel leuk, maar ze kan ook onzeker zijn over haar lichaam. Ze is geobsedeerd met haar lichaam, en ziet werkelijk elke kleine imperfectie. Wij moeten dus eerst in aanraking komen met onze imperfectie.” We gaan in een cirkel staan, krijgen een slaapmasker op en bewegen heftig op en neer. Dit wordt ’trance shimmy’ genoemd, vertelt Kaouthar. Eerst bewegen we alleen onze knieën, daarna ook onze bekkens, buiken, borsten en hoofden. Vervolgens wordt er harde muziek opgezet – “Tunesische trance,” aldus Kaouthar – en schreeuwen we alle schaamte uit ons lijf. “Wees vrouw! Wees mooi! Wees krachtig! Dit is voor onze zusters op het Museumplein, ze protesteren vandaag samen met mannen voor de Women’s March!”, schreeuwt Kaouthar. En wij schreeuwen met haar mee.



Vervolgens is het tijd om de lichten van Aphrodite binnen te laten. Dat doen we met behulp van de ‘Raqsat al Ilaha’, de dans van de godinnen. We draaien achtjes met onze heupen, waarbij we de vagina naar voren duwen. “Soms gebeurt het dat mannen geil naar je kijken als je aan het dansen bent. Laat je hier niet door afschrikken. Duw die vagina naar voren, hier, bam, hier is mijn vagina, deal with it,” zegt Kaouthar, terwijl ze haar bekken naar voren duwt.



“In de Nederlandse cultuur wordt de vrouwelijke, fysieke erotiek altijd als iets schaamtevols aangeduid: schaamlip, schaamhaar, schaambeen. Het is niets om je voor te schamen. Je seksualiteit is niet alleen bedoeld voor porno. Tieten en kutten zijn niet alleen bedoeld om mee te te neuken. Seksualiteit is energie. Met het aanspannen en loslaten van je vaginale spieren kun je je gevoelens onderzoeken. Je hoeft die gevoelens niet te onderdrukken. Gooi die boerka van mannelijkheid van je af. Als de nederlaag van Hillary ons iets geleerd heeft, dan is het dat dat niet werkt.”



Na twintig minuten draaien, lijk ik aardig op gang te komen. Ik span voortdurend mijn vagina aan, voel daadwerkelijk mijn baarmoeder, en die ballen zitten best lekker. Alleen bij het strekken voel je ze zitten, maar je hebt niet het gevoel dat ze eruit zullen vallen. De vagina zet haar beste beentje voor, en houdt ze binnen.

Hier begroeten Kaouthars en mijn borsten elkaar

Alle vrouwen zijn lekker aan het draaien, en bemoedigend lachen we naar elkaar. Dan beginnen we met elkaar te dansen. “Zoek een andere vrouw op en zeg elkaar gedag met je borsten,” zegt Kaouthar terwijl ze met haar borsten schudt. “Begroet elkaars borsten: ‘Hallo, hoe gaat het met jou?’” Op dit moment vervloek ik de sport-bh die ik heb aangetrokken, waardoor er totaal geen beweging in mijn borsten zit. Op Kiss Kiss van Tarkan schuren we onze borsten en baarmoeders tegen elkaar. Er wordt volop gegiecheld.



En zo ontstaat er ook een gevoel van zusterschap. Met deze dames heb ik net gehuild, gelachen en nu hebben we ook nog eens fysiek contact. We lijken warempel wel een vriendinnenclubje tijdens een avondje zuipen.



Ter afsluiting masseren we elkaar. We hebben samen immers hard gedanst en veel onontdekte spieren aangespannen. Ook nu lijkt iedereen heel vertrouwd met elkaar. “Vind je dit fijn?”, fluistert iemand voorzichtig tegen de vrouw naast mij. Vooral de onderrug wordt gemasseerd. Sommigen slaan speels op elkaars billen en giechelen erbij.



Ter afsluiting doen we nog een rondje en vertellen we één voor één wat we geleerd hebben. Ik vertel dat ik verbaasd ben dat mijn baarmoeder al die emoties kan verwerken. Ook ben ik verbaasd over de seksuele energie, waar je niet per se bloedjegeil van wordt. “De vrouwelijke seksualiteit in de westerse cultuur is teveel gericht op de man,” knikt Kaouthar. “De ellende van de islamitische cultuur is de strikte scheiding tussen vrouwen en mannen. Maar het positieve ervan is dat je een bepaalde, vrouwelijke seksualiteit ontwikkelt die totaal los staat van de man. Die seksualiteit is van jou, en van jou alleen. Wat je ermee doet, kun je dus zelf bepalen. Je kunt de energie gebruiken op je werk, je kunt ‘m gebruiken tijdens de seks. Maar die seksualiteit is van jou!“



Met de ballen nog in, stap ik weer op de fiets. De grootste eyeopener was wel dat ik mijn seksuele energie niet alleen hoef te gebruiken tijdens de seks: waarom zou ik die energie niet ook tijdens mijn werk in kunnen zetten? Terwijl ik naar huis fiets, kom ik vrouwen tegen die hebben meegelopen met de Women’s March; ik herken ze aan hun pussy hats. Ik straal wat baarmoederenergie naar ze uit en denk: dit zijn onze vagina’s, deal with it.

