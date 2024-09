Ik deed een kroegentocht en bestelde overal een typisch vrouwenbiertje

Het is inmiddels 2017. Er staan nog steeds weinig vrouwen in de professionele keuken, het is uit den boze voor vrouwelijke bediening om in hun eentje een horecazaak af te sluiten, en ‘vrouwenbier’ komt het liefst in rozige flesjes die nog net niet met glitters gedecoreerd zijn. In het kader van Internationale Vrouwendag schenen we de hele week licht op een heleboel te weinig besproken onderwerpen die vrouwen in het horecalandschap aangaan.

BIER! Oké, nu ik je aandacht heb, kunnen we het even hebben over het gigantische aanbod bier dat er tegenwoordig bestaat? Menukaarten en krijtborden in kroegen lopen over van telkens weer nieuwe varianten op het gouden goedje. Dat is vooral goed nieuws voor mensen die houden van lekkere alcoholische drankjes en gezellig strontlazarus worden op vrijdagmiddag, zoals mezelf.

Bier is de meest gangbare alcoholische versnapering onder veel mensen, jong en oud, man en vrouw. Het is, zo zouden we kunnen stellen, dus eigenlijk ook een hartstikke inclusieve drank. Brouwers zoals Rick Nelson van brouwerij Oedipus schreeuwen al langer van de daken dat inclusiviteit het hart van de Nederlandse bierwereld moet zijn en er zijn steeds meer brouwers die een einde willen maken met het idee dat bier een mannending is.

