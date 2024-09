Ik deed een kroegentocht en bestelde overal een typisch vrouwenbiertje

Dit artikel verscheen eerder op MUNCHIES in maart 2017.

Het is inmiddels 2017. Er staan nog steeds weinig vrouwen in de professionele keuken, het is uit den boze voor vrouwelijke bediening om in hun eentje een horecazaak af te sluiten, en ‘vrouwenbier’ komt het liefst in rozige flesjes die nog net niet met glitters gedecoreerd zijn. In het kader van Internationale Vrouwendag schijnen we de hele week licht op een heleboel te weinig besproken onderwerpen die vrouwen in het horecalandschap aangaan.

BIER! Oké, nu ik je aandacht heb, kunnen we het even hebben over het gigantische aanbod bier dat er tegenwoordig bestaat? Menukaarten en krijtborden in kroegen lopen over van telkens weer nieuwe varianten op het gouden goedje. Dat is vooral goed nieuws voor mensen die houden van lekkere alcoholische drankjes en gezellig strontlazarus worden op vrijdagmiddag, zoals mezelf.

Bier is de meest gangbare alcoholische versnapering onder veel mensen, jong en oud, man en vrouw. Het is, zo zouden we kunnen stellen, dus eigenlijk ook een hartstikke inclusieve drank. Brouwers zoals Rick Nelson van brouwerij Oedipus schreeuwen al langer van de daken dat inclusiviteit het hart van de Nederlandse bierwereld moet zijn en er zijn steeds meer brouwers die een einde willen maken met het idee dat bier een mannending is.

Toch heb ik wanneer ik met vrienden op stap ga toch vaak het idee dat mannen en vrouwen niet helemaal gelijk zijn voor de wet van het bier. Een mannelijke vriend werd laatst oprecht vreemd aangekeken toen hij voor een zoet biertje ging. “Dat is toch voor een vrouw,” klonk het. Bestaat er echt zoiets als mannenbier en vrouwenbier in de Nederlandse horeca?

Tijd voor de test in de vorm van een kroegentocht. Ik liep een hoop kroegen in Amsterdam af en bestelde overal, bij zowel mannelijk als vrouwelijk barpersoneel, ‘een typisch vrouwenbiertje’.

Café Gollem

Doe mij maar een typisch vrouwenbiertje, alsjeblieft.

Oei, even kijken, aan vrouwen schenken we vaak Bacchus Framboise of Gollem blond.

Waarom raad je me deze aan?

Dat zijn de biertjes die hier vaak door vrouwen worden besteld. Ehm, eigenlijk vind ik het nu al jammer dat ik je juist deze laat proeven… Te stereotiep! Wacht, probeer liever de Mikkeller Drink’in Berliner.

He, deze smaakt eigenlijk net als wijn.

Klopt, het smaakt een beetje als sauvignon blanc. We hebben ook nog een Milk Stout die vrouwen lekker vinden Die is zoet, bijna romig, doordat er lactose in zit.

Is er dan ook een bier dat je mannen zou afraden, omdat het te vrouwelijk is?

Nee hoor. Iedereen moet lekker drinken wat ‘ie wil. Mannen hebben alleen vaak wat meer bier geprobeerd in hun leven.

De Bekeerde Suster

Welk biertje van de kaart is hier nou een echt vrouwenbiertje?

Onder vrouwen is de Blonde Barbier wel de favoriet. Die is wel krachtig, maar ook iets zoeter dan pils.

Waarom is dit een vrouwenbiertje?

Tja, het wordt gewoon vaak door vrouwen besteld. Ik vind hem zelf ook het lekkerst.

Is er ook een bier dat je een vrouw echt zou afraden?

Van de Manke Monnik word je snel dronken, en vrouwen worden wel sneller dronken dan mannen. Dat zou ik dus niet snel aanraden.

En wat is nou echt een mannenbier?

Ik zou dan voor een donker of sterker bier gaan. Maar ja, ondanks dat blond bier vaak door vrouwen wordt besteld, zijn er ook zeker mannen die voor lichtere bieren gaan. Het is eigenlijk niet nodig om er een stempel op te drukken.

Café Langereis

Mag ik een vrouwenbiertje?

Een vrouwenbiertje?

Ja, wat raad je me aan?

Wat ik vrouwen zou aanraden? Drink gewoon bier. Waarom zou het voor vrouwen anders zijn dan voor mannen?

Bestaat er dan niet zoiets als een vrouwenbiertje?

Nee, joh. Voor echte bierkennis raad ik je aan naar een biercafé te gaan, maar ik zou zeggen: drink gewoon een pilsje.

Lekker! Is er dan geen biertje wat jij zelf nooit zou drinken, omdat het te vrouwelijk is?

Nee. Natuurlijk kunnen smaken verschillen, maar bier is voor iedereen. Of je nu man of vrouw bent.

Café Havelaar

Hoi. Voor mij een typisch vrouwenbiertje alsjeblieft.

Een typisch vrouwenbiertje? Dan denk ik aan rosébier, omdat dat zoet is?

Bestellen mannen dat ook soms?

Nee, ik zie het ze echt nooit bestellen. Ik zou het ook best raar vinden. Cider vind ik nog wel kunnen. Meestal bestellen ze Guinness, dat is wat zwaarder. En we hebben nu een wisseltap, met een winterbok, dat bestellen ze ook vaak.

Maar dus rosé bier, kan je me nog een ander vrouwenbier aanraden?

Hm, ik zou geen donker bier aanraden maar eerder een lichte, zoals de Grolsch Weizen. Maar ik weet het eigenlijk niet zo heel goed, ik heb zelf nog nooit bier gedronken.

Je hebt nog nooit bier gedronken?!

Nee, ik vind het niet lekker ruiken. Ik drink wel Jillz, maar dat is geen bier te noemen. Ik vind een Wieckse ook niet echt bier, daarom raadde ik je die niet aan.

Doe me maar die Grolsch weizen!

3 Sisters Pub

Hoi! Wat zou jij de bierdrinkende vrouw aanraden?

Oh jee, ik ben eerlijk gezegd niet zo van het bier. Ik zou zeggen: een Wieckse rosé? Wat ik aanraad is meestal afhankelijk van de persoon. Hier komen veel toeristen, dus ik schat vaak een beetje in wat ze zouden willen. Engelsen houden van ciders, dus dan wordt het vaak Jillz. Bij vrouwen ga ik dan toch vaak voor de zoete biertjes.

Nou, doe me dan maar zo’n rosé biertje. Wat vind je eigenlijk van het concept ‘vrouwenbier’?

Dat vind ik een beetje raar. Er zijn genoeg vrouwen die overal van houden. Bier is algemeen.

Dus mannen kunnen ook gewoon een rosébiertje bestellen?

Eh.. Eigenlijk wel?

Café Fonteyn

Hoi! Ik heb zin in een echt vrouwenbiertje. Wat raad je me aan?

Een biertje voor vrouwen? IJwit, is dat cliché?

Hoezo cliché?

Het is een vrij licht biertje, dus wordt het snel met vrouwen geassocieerd. Maar het wordt sowieso veel gedronken, door iedereen eigenlijk.

Drinken vrouwen bier op een andere manier dan mannen, denk je?

Nou, vaak bestellen vrouwen meer lichte biertjes.. We hebben ook een blonde IPA die veel vrouwen drinken, ondanks dat het een IPA is. Dat is vaak toch wat meer voor mannen. Mannen bestellen ook vaak stout, maar dat is wel echt een cultuurding.

Dus als je echt moest kiezen, wat zou je mij dan aanraden?

Dan ga ik toch voor de veilige keus: IJwit. Als je ‘m ietsje frisser wil, kan er ook nog een citroentje in.

Zijn keuze was dan misschien niet de allerspannendste, het maakte me tegen die tijd allemaal niet meer uit. Ik was blij dat ik de smaak van vloeibare frambozen ergens mee weg kon spoelen. Ik sloot het experiment af met een brede glimlach. Niet alleen omdat de alcohol me ondertussen flink naar het hoofd was gestegen, maar ook omdat me bevestigd werd dat het stigma rond bierdrinkende vrouwen al voor een groot deel doorbroken is. Het is volledig geaccepteerd dat vrouwen in de kroeg gewoon een biertje bestellen in plaats van een witte wijn, en bij de bediening werden behoorlijk wat wenkbrauwen op een ongemakkelijke manier gefronsd toen ik om ‘vrouwenbier’ vroeg. Vooral de mannelijke horecamedewerkers leken bang me te beledigen met zoetigheid.

Wat wel opviel is dat zowel de mannen als vrouwen in de bediening me voornamelijk lichte, makkelijke en bij tijd fruitige biertjes inschonken. Met dat bier is op zich niets mis – dat ik zelf niet gelukkig word van mierzoete drankjes ligt totaal aan mij – maar vrouwen worden wel nog heel erg gezien als lichte drinkers die nog altijd een stuk minder goed met alcohol kunnen omgaan dan de mannelijke mededrinker. Terwijl er genoeg vrouwen zijn die hun mannelijke vrienden onder tafel drinken. Wat ik ook uit dit experiment kan afleiden, is dat vrouwen eerder een Guinness kunnen bestellen dan mannen een rosébiertje. Mannen die aan een zoet drankje zitten, zo blijkt, krijgen toch de stempel ‘verwijfd’ op zich gedrukt. Dat is jammer. Vrouwenbier zit niet in de tap, maar tussen de oren. Bier is voor iedereen. En dat maakt me heel gelukkig.