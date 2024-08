Ik denk dat ik weet waar Dotan uithangt

Wat mij betreft hoeft Dotan aan niemand verantwoording af te leggen over zijn plotselinge verdwijning. Ik heb ook een onverklaarbare drang om op vakantie te gaan als ik weer eens tegen de lamp loop na het per ongeluk jarenlang met een trollenleger duizenden mensen online voorliegen over de rug van – al dan niet fictieve – patiënten en nietsvermoedende medepassagiers, enkel om mijn imago een zetje in de juiste richting te geven. Man, op zo’n moment kan ik alleen nog maar denken aan kannen vol Bloody Mary geserveerd door Portugese obers op rolschaatsen, of blaren op m’n hielen van ellenlange wandelingen door de Baltische staten.

Letterlijk afstand nemen van al het kritische gekanker van opiniemakers en talkshowpresentatoren is op zo’n moment hoogstwaarschijnlijk het beste wat je kunt doen. Maar maat, come on: als je bloedeigen moeder een oproep moet doen in de Telegraaf om een teken van leven te ontvangen, ga je wel heel ver. Wat als je verdwaalt in Legoland, of, nog erger: een Franse supermarkt. Grotere oppervlaktes met ingeblikte eendenlever en stellages vol wijn bestaan er niet, en uiteindelijk is er maar een iemand met een geopend derde oog die je daar van kan redden: Patty Harpenau.

Het moge duidelijk zijn dat niemand precies weet waar Dotan is, maar gisteren vertelde fotograaf Robin van Utrecht aan Shownieuws dat hij de beste man in de KLM-lounge van Schiphol tegen het lijf liep. Hij schijnt een capuchontrui te hebben gedragen, wat met dit weer een totale lichamelijke en mentale breakdown betekent, en in zijn handen had hij een ‘See Buy Fly’-tasje en, hoe kan het ook anders, een gitaar. Waar Dotan heen vloog heeft Robin niet kunnen zien, maar hij beweert wel dat het een intercontinentale vlucht betreft.



Het is moeilijk om zeker te weten waar hij is, maar deze nieuwe beelden die zijn opgedoken lijken het bewijs te zijn dat Dotan zich heeft aangesloten bij een nieuw trollenleger:

Screenshot via

Screenshot via

Screenshot via