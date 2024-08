Ik dook in een chatbox voor de Nederlandse cryptomunt Gulden en vroeg waarom die zo bijzonder is

Afgelopen dagen bleek weer eens hoe traag en lui ik reageer als er een gouden kans voorbijkomt om snel rijk te worden. De koers van Ethereum stond ineens een stuk lager en in de Bitcoincommunity woedt naar verluid inmiddels een burgeroorlog waardoor de waarde erger schommelt dan ooit. Maar ik las over scams waar bitcoinhandelaren weleens intrappen — want die zijn er — en de moed zakte me in de schoenen. Ik ben bovendien rijkelijk laat om mijn entree op de markt van cryptocurrency te maken en zoals wel vaker heb ik mijn kans om op een briljante manier rijk te worden gemist. Of tenminste, dat dacht ik.

Totdat ik me aanmeldde bij de chatbox van handelaars in Gulden, een bloedeigen Hollandse cryptocoin. Wij bij VICE Money durven er onze hand niet voor in het vuur te steken, maar volgens de Guldenafficionado’s die ik in deze chatbox ontmoette, is deze munt veel beter en betrouwbaarder dan de Bitcoin. Ik dook een paar dagen in de chatbox om erachter te komen waarom de Gulden nou zo bijzonder is.

Videos by VICE

Fancultuur

In de chatbox zitten zo’n 3500 fans van de digitale gulden. In het onderdeel #offtopic laat de 27-jarige Stefan Schellen trots een sticker op zijn kentekenplaat zien met daarop de tekst: “Gulden.com MEER WAARDE VOOR JE GELD”. Richard, Tom T. en Cetin reageren met een auto-emoticon. “Uiteraard te bestellen op gulden-shop.nl,” zegt Richard. In die webshop verkopen ze sfeerhaarden, babymutsjes, CBD-olie en dus Guldenstickers. Meer niet.

Foto: gulden-shop.nl

“Aan de achterkant heb ik de grote Guldensticker op m’n raam geplakt,” zegt Schellen, die als ploegbaas in een fabriek werkt. “Ik heb vroeger nog met guldens betaald. Gulden is een echt Nederlands product dat concurreert met andere coins van over de hele wereld,” gaat Schellen verder. Ik benader hem in een privégesprek. Heb je dat Made in Holland-gevoel? vraag ik. “Jep, precies dat,” zegt Schellen. Toch is hij de enige die ik in de chatbox spreek die Guldens koopt uit nostalgie. In de chatbox willen ze vooral dat Gulden een wereldwijde cryptocurrency wordt.

Als ik vraag wie er weleens slachtoffer is geworden van scams met cryptocurrency, krijg ik te horen dat dat soort vragen “vergezocht” zijn. “Dit is een slack voor Guldengebruikers. Een van de weinige crypto die wel doet wat het belooft,” trapt ene Rogier Bruggeman af. Het blijft stil als ik vraag waarom dat zo uitzonderlijk is. “Veel mensen hier hebben geen Bitcoins, maar alleen Guldens, dus ik denk dat het lastig wordt om iemand te vinden die is gescammed,” zegt oprichter Rijk Plasman in een privébericht.

Het doet me denken aan hoe Macgebruikers vroeger zeiden dat er nooit een virus op hun MacBook zat omdat de rest van de wereld Microsoft gebruikte. Maar de criminele programmeurs mikten de pijlen van hun virussen juist op Windowscomputers omdat ze daar veel meer mensen mee konden pakken. Microsoft dat zou in dit geval de Bitcoin moeten zijn, het oudere broertje van de Gulden dat al bijna tien jaar bestaat. Daar zitten nu de scams, zeggen ze in de Guldenchatbox. Bij Gulden is de kust veilig.

Betaalmiddel

Gulden werd drie jaar geleden geïntroduceerd als digitale munteenheid die net als de Bitcoin werkt op blockchaintechnologie. Gebruikers kunnen elkaar via een QR-code op telefoon of iPad betalen. Volgens Rijk Plasman, een van de oprichters, wordt de munt al door 60.000 mensen gebruikt. En het is de bedoeling dat de hele wereld de munt als betaalmiddel gaat accepteren.

In een privébox vraag ik aan Justin Lamberts (27) hoe hij erop is gekomen om Guldens te kopen. “Ik ken de eigenaar van Taxi Noord en via hem ben ik bij Gulden gekomen.” Een half uur lang benader ik andere Guldengebruikers in aparte chatvensters en opeens blijk ik met die taxi-ondernemer zelf te praten.

Hij heet Harm Jan van Kammen (ook 27) en legt uit dat Bitcoin hem nooit echt trok. Hij handelde er een tijdje in, maar verloor alleen maar geld. “Samen met alle andere rare verhalen erover heb ik er gewoon niet zoveel mee,” zegt Harm Jan.

Wat maakt Gulden dan zo’n goed alternatief? Ik stuur Van Kammen een bericht over de grote crash van vorig najaar. “Dat is een verhaal over waarde, dat gebeurt bij elke coin wel. Ik ben gewoon nieuwsgierig naar technieken en bij Bitcoin staat alles stil. De mensen die veel met Bitcoin werken, blijven volhouden dat het het beste ter wereld is. Bij Gulden gaat de ontwikkeling steeds door.”

Als ik doorvraag wat ze precies bedoelen, blijkt het vooral om klein gebruiksgemak te gaan. Ze zijn hard aan het werk om meer transacties per dag mogelijk te maken, zegt Harm Jan. En dankzij een simpele app voor je telefoon heb je je coins al binnen een paar minuten. Als je Bitcoins wil verkopen moet je naar een website waar je eerst je Bitcoins overmaakt. Vervolgens maken zij je euro’s uren later pas over naar je bankrekening.

Graphic door Pas.ma (het aantal plekken waarmee je in Groningen met Gulden kunt betalen is afhankelijk van hoeveel taxi’s er op dat moment rijden)

Dagelijks leven

Lamberts betaalt er behalve zijn ritjes met Taxi Noord ook nog eens de huur mee. Hij heeft zijn huisbaas zo ver kunnen krijgen dat hij Guldens accepteert en woont daardoor een stuk goedkoper dan een paar maanden geleden. “Mijn huur is 400 euro per maand. Sinds oktober vorig jaar, toen ik mijn Guldens kocht, is de koers ongeveer vier keer zo hoog geworden, dus het kostte me nu maar zo’n 100 euro in Guldens.”

Hij kan het geld ook kwijt in de kroeg. Opvallend is dat Groningen de Nederlandse Guldenhub is: van de 73 plekken waar je in Nederland met Gulden kunt betalen zitten er 16 in die stad. Taxi Noord van Harm Jan van Kammen schroeft dat aantal flink op: het bedrijf heeft er tien taxi’s rondrijden en daarmee heeft Groningen al een flinke voorsprong. In café de Kachel in de Zwanenstraat kun je je Guldens inwisselen voor een biertje en even verderop zit een IT-bedrijfje waar je met Guldens een website kunt laten bouwen. Wil je wat spannends kopen, kun je met Guldens terecht bij de in Groningen gevestigde website seksspeeltje.com.

Met de Bitcoin kun je in Groningen wat minder. Volgens coinmap.org zijn er maar vijf adresjes waar ze Bitcoin accepteren: twee café’s, twee kamerverhuurbedrijven en een ICT-bedrijfje. Maargoed, we weten ook allang dat grote groepen Bitcoineigenaren elkaar betalen met Bitcoins en in Amsterdam is de Bitcoin weer een stuk populairder dan in Groningen.

Afbeelding: gulden.com



Hard to get

De nuchtere Groningers zullen wat minder hebben met de Bitcoin, die ze in deze chatbox maar “hyperig” vinden. Ze zeggen dat Gulden minder aan marketing doet. En dan is er ook nog de minachting van de grote cryptocurrency, een beetje zoals mijn vrienden vroeger hun neus ophaalden voor bands die “te commercieel” zouden zijn.

“Er is nog geen echte marketing hier. Moet je eens naar andere crypto kijken. Die worden gehyped zodat de koers stijgt en er meer geld kan worden verdiend,” zegt een gebruiker die niet met zijn naam op VICE Money wil.



“We blijven daar zo ver mogelijk vandaan,” zegt Rijk Plasman over de hypes. Hij wil inderdaad even “off the radar” blijven. “Dat is erg belangrijk voor ons: ik laat het de komende tijd liever gewoon zien.”



Die aarzeling merk ik ook bij Justin Lamberts, die steeds als ik hem vraag waarom Gulden zo uitzonderlijk is, zegt dat hij dat liever later een keer uitlegt. Een van de chatters gaat zelfs zo ver dat hij zegt dat Gulden zo uitzonderlijk is omdat het geen cryptocurrency is – terwijl zelfs op gulden.com gewoon staat dat het crypto is.

Wat ook op die website staat, is een grafiek waarop lijkt alsof de koers van Gulden de afgelopen twaalf maanden alleen maar omhoog is gegaan. Ik vraag het nog even na aan Rijk. Waarom staat die crash uit oktober er niet in? “Dat zijn maandgemiddelden,” zegt hij. Het geeft me toch niet zo’n fijn gevoel want die grafiek geeft toch een vertekend beeld. Volgens Plasman is dat niet zo, “omdat Gulden sowieso een langetermijninvestering is”.

Door al dat gehamer op het gebrek aan marketing krijg ik juist het idee in een marketingtruc te zijn beland. Zoals de Guldenhandelaren zelf zeggen over de Bitcoin, heeft die cryptocurrency baat bij hypes zodat de waarde van hun Bitcoinwallet stijgt. Bij Gulden zal dat niet anders zijn. Als ik zeg dat ik het artikel ga publiceren, vragen ze enthousiast wanneer het online komt. Hoe meer bekendheid je munt krijgt, hoe meer de koers zal stijgen. Dat weten ze heel goed. De Guldencommunity speelt hard to get, en daardoor lukt het ze misschien toch nog om er een hype van te maken.

Headerfoto via Flickr.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: