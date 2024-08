Ik draag alleen maar nepmerken, nou en?

Je zou een Louis Vuitton-shirt voor 1500 euro kunnen kopen, maar er zijn ook Chinese webshops waar je een replica kunt bestellen die net zo goedkoop is als een gemiddelde bezorgmaaltijd.

Dit soort kleding van nepmerken kun je overal krijgen, en de kopieën zijn vaak moeilijk van echt te onderscheiden. Zelf kocht ik bijvoorbeeld laatst een hele fijne trui van het merk Supreme die normaal gesproken bijna 400 euro kost – maar dan voor tien keer zo weinig geld.

In de streetwear-wereld is het helemaal niet zo’n taboe om nepmerken te dragen. Wel word je online waarschijnlijk uitgelachen door mensen die enorm veel waarde hechten aan twintig jaar oude sneakermodellen. Er zijn ook mensen die zelfs bijna alleen maar replica’s dragen, zoals Reddit-gebruiker Aiden6. Hij zit achter de populaire subreddit r/fashionreps, en zegt dat 80 procent van zijn garderobe uit nepperds bestaat. Ik besloot hem eens het namaakhemd van het lijf te vragen.

VICE: Hoe ben je begonnen met het kopen van replica’s?

Aiden6: O joh, ik verkocht al Beats by Dre-koptelefoons op de middelbare school. Ik kocht ze voor een tientje en verkocht ze door voor dertig. Ik verdiende een paar honderdjes per week met enkel die koptelefoons, en daardoor begon ik ook zelf een hoop kleding te kopen. Ik heb nu ook replica Beats-speakers, en iets van dertig verschillende paar schoenen.

Waar haalde je die dingen allemaal vandaan?

Een Chinese website. Beats was nog relatief nieuw, en ik zag dat ze maar een tientje kostten. Ik dacht: holy shit, hier kan ik geld aan verdienen. Eerst bestelde ik een paar voor mezelf, daarna tien tegelijk. Zo is het begonnen.

Wat is de eerste replica die je voor jezelf kocht?

Twee Louis Vuitton-polo’s. Alleen was de naam verkeerd gespeld: er stond ‘Louis Vitton’.

Wanneer was dat?

Ik zat in groep acht, en nu ben ik 22. Wow, ik ben eigenlijk dus al gewoon mijn hele leven replica’s aan het dragen.

Waarom koop je zo graag nepmerken?

Je kunt gewoon dragen wat je wilt zonder al je geld er meteen doorheen te jagen. Ik ben iemand die twee, drie keer per dag van outfit verandert, dus ik vind het fijn om veel keuze te hebben. Ik doe het voor mezelf en voor niemand anders. Ik geef geen fuck om wat anderen ervan vinden.

Krijg je er weleens commentaar op?

Ik zou nee willen zeggen, maar zelfs als ik echte merken draag zegt iedereen nog steeds dat ze nep zijn. Jaloerse mensen zijn er altijd wel.

Volgens mij verschilt het een beetje per ding of mensen er wat van zeggen.

Bij een Supreme-trui en een Louis Vuitton-logo sowieso, maar bij veel andere dingen valt het geloof ik wel mee. O, absoluut. Een van mijn favorieten is een Supreme-petje dat ik op mijn vijftiende kocht – Supreme heeft die uiteindelijk nooit gemaakt. Die pet bestond dus helemaal niet eens. Maar ik vond hem mooi, dus ik zette hem gewoon op. Sommige producenten van replica’s maken gewoon hun eigen ontwerpen.

Ben je op zoek naar specifieke merken als je kleding koopt?

Ik ben niet echt meer bezig met de echte fake designers – Louis Vuitton, Gucci, Dior en al die bullshit. Ik vind Nike Air Jordans interessanter. In China schijnt een fabriek te bestaan waar ze exact dezelfde materialen en blauwdrukken hebben als Nike. Ze zijn niet als echt erkend, maar voor mij zijn ze dat technisch gezien wel.



Some of Aiden6’s replicas.

Wat is je favoriete item?

De Jordans die Michael Jordan ook droeg. En Supremes. Maar waar ik echt van hou is neppe eau de cologne.

O ja?

Ja, het hoeft helemaal geen honderd piek te kosten – voor 35 euro krijg je iets met exact dezelfde ingrediënten. Ik kocht ze eerst op vlooienmarkten en daarna bij random websites als Wish, en vond het erg goed bevallen. Ik ben zelfs naar de parfumerie gegaan om ze te vergelijken. Geen idee hoe ze aan de ingrediënten komen, maar het is echt heel goed.

Waarom ben je de subreddit Fashionreps begonnen?

Er was er eentje voor sneakers en ik zag dat mensen de behoefte hadden aan nepkleding. Het leek me vet om er een groot ding van te maken. Elke dag probeerde ik het forum te laten groeien, discussies op te starten en te zien wat andere mensen willen. Daar begon het mee.

Cool.

Ja, en een moderator waar ik bevriend mee ben vertelde me dat ik er ook geld mee kon verdienen als ik bepaalde merken zou promoten. Dus toen kreeg ik er nog betaald voor ook. Ongeveer vijfhonderd per maand.

Shit.

Ik kocht domme dingen die ik echt totaal niet nodig had op mijn vijftiende, zoals Counter Strike-messen van honderden euro’s.

En je garderobe is dus voor 80 procent nep.

Ja. Alleen al mijn schoenen. Misschien dat ik één echt paar Nike SB heb en twee of drie Jordans, maar 35 paren zijn zeker nep.

Hoeveel geld zijn die waard, denk je?

O, geen idee man. Ik heb laatst iets van 160 euro uitgegeven aan drie paar schoenen en een trui voor zeventig. Maar ook ruim 600 euro aan gratis kleding per maand van de merken die op het forum adverteren. Ik heb ook een nep-Rolex, die ik aan drie verschillende experts heb laten zien. Ze zeiden allemaal dat-ie echt was.

Vind je het niet moreel verwerpelijk om zoveel replica’s te kopen?

Zolang je maar niet alsof het echt is. Als je iemand voor de gek probeert te houden en neppe dingen als echt verkoopt, is dat echt niet oké. Ik heb gehoord dat de nieuwe riemen van Off White niet van echt te onderscheiden zijn, dus iedereen zou ze massaal op resell-websites als Grailed of StockX kunnen verkopen als originele producten. Maar goed, ik vind het zelf dus niet verkeerd, zolang je weet waar je mee bezig bent.

