Ik dronk een Indonesisch kruidendrankje om mijn vagina strakker te maken

Jamu is een traditioneel Indonesisch medicijn, gemaakt van natuurlijke ingrediënten. Het is verkrijgbaar in poedervorm en je kan het overal in Indonesië kopen. Het zou allerlei soorten aandoeningen kunnen behandelen, zoals diabetes en impotentie, maar het zou ook vernauwende effecten moeten hebben op je vagina.

Het traditionele medicijn is zo’n 1300 jaar oud. Er zijn zelfs tekeningen gevonden van jamu-drankjes uit de achtste eeuw op de muren van de Borobudur Tempel. Jaren geleden vond men jamu vooral heel ouderwets. Maar nu beleeft het goedje een opleving, mede dankzij de huidige Indonesische president Joko Widodo. Blijkbaar drinkt hij al zeventien jaar lang iedere ochtend een glas jamu.

Ik ken jamu niet echt, maar ik neem aan dat het niet zonder reden zo populair is. Er zijn genoeg winkels die suggereren dat het drinken van jamu werkelijk resultaat biedt. Ik besluit een aantal soorten jamu te proberen, en begin met de vreemdste variant.

Sari Rapet: De vaginaverjonger

Het vermengen van Jamu.

Ja, ik ga een medicijn uitproberen dat vagina’s laat krimpen en daardoor het seksuele genot zou verhogen. De droom van elke vrouw, toch? Het heeft een vrouwonvriendelijke ondertoon, maar ik besluit om daar even niet bij stil te staan.

Ik begin met een bezoekje aan een arts, omdat ik benieuwd ben naar zijn gedachten. Aznan Lelo is een professor Farmacologie aan de Universiteit van Noord-Sumatra, en is een expert op het gebied van jamu. De arts benadrukt meteen het verschil tussen jamu en andere kruidengeneesmiddelen. Hij legt uit dat de traditionele jamu-recepten van generatie op generatie worden doorgegeven, en dat de meeste andere kruidengeneesmiddelen deze historische charme niet hebben.

Ik vraag hem of jamu inderdaad een vagina kan vernauwen.

Aznan Lelo.



“Het gaat er niet echt om of het wetenschappelijk werkt of niet. Vrouwen kopen vaginavernauwende jamu, omdat ze denken dat het werkt.”

Een placebo-effect voor je vagina, dus. Ik krijg hier steeds minder vertrouwen in.

Ik ga naar een chique jamu-shop in Medan, Noord-Sumatra. De winkel is vlakbij mijn huis. Dat vind ik een prettige gedachte, voor het geval dat mijn vagina plotseling ontploft. Ik drink het smerige brouwsel snel op, die op de een of andere manier zuur, bitter en kruidig op hetzelfde moment smaakt.

De enige manier om te testen of deze jamu echt werkt, is om seks te hebben. Dus dat deed ik, en ik ontdekte dat de jamu geen effect had. Ik stelde me vooraf voor dat mijn vagina een eigen leven zou gaan leiden, en dat mijn vriend moeite zou hebben om aan de greep van mijn vagina te ontsnappen. Zo ging het helaas niet.

“Misschien moet je het een langere periode achter elkaar drinken,” oppert hij.

Ik vertel hem dat zijn voorstel onmogelijk is, omdat het walgelijk is.

Pegal Linu: De spierpijn-verzachter

Eka in haar winkel.

Ik ga terug naar de winkel en vraag de eigenaar, Eka, naar haar meest populaire jamu. Ze vertelt me over Pegal Linu: een jamu die allerlei pijnen en kwaaltjes verzacht. Eka mixt het jamu-poeder en geeft het me samen met een glas heet water. De smaak is te vergelijken met een cinnamon latte. Er zit alleen zoveel kaneel in, dat het moeilijk is om te slikken.

Bijna meteen nadat ik het spul gedronken heb, begint mijn hart te kloppen en ben ik enorm aan het trillen. Ik heb nog nooit speed genomen, maar ik kan me voorstellen dat dit hetzelfde voelt. Ik denk dat het iets te maken heeft met de zes ginseng-pillen die ik aan het einde van het drankje óók nog moest slikken. Doen mijn spieren nog pijn? Ik ben zo opgejaagd, dat ik geen idee heb.

Aznan wijst me erop dat er niet geknoeid moet worden met jamu. Producenten hebben de afgelopen jaren jamu gemixt met andere dingen, zoals steroïden, om de jamu extra krachtig te maken. Aznan heeft het bijvoorbeeld over een jamu die mannen mannelijker zou moeten maken. Fabrikanten hebben de jamu vermengd met gemalen viagra, zodat het lijkt alsof het werkt.

Ik vraag Aznan of het waar is dat jamu kan helpen tegen vermoeidheid, en hij knippert met zijn ogen.

“Als je moe bent, waarom ga je dan niet gewoon slapen?”

Tot zover wijzen al zijn antwoorden erop dat jamu helemaal niet zoveel doet.

Rapet Wangi: Zoeter zweet

Udin, de jamu-kenner.

Naar verluidt maakt dit de zweetgeur van vrouwen zoeter. Dit lijkt me nuttig voor mij. Ik ben namelijk Brits, en Indonesië is een tropisch land. Ik ga hier kokend door het leven. Mijn zweet zal niet erg aangenaam ruiken.

Ik wil mijn jamu tijdens dit experiment bij verschillende winkeltjes proberen. Ik beland in een klein en rustiek winkeltje dat gerund wordt door Udin, een echte jamu-fan. Udin heeft zijn winkel al sinds 2006 en ik vraag hem hoe zijn winkeltje loopt.

“Het is geen goede handel. Het is geweldige handel,” straalt hij.

Udin vertelt met dat hij goede jamu maakt. Hij verkoopt me een glas voor achttien cent. Hij verkoopt vast ontzettend veel.

Verschillende jamu’s in Udin’s winkeltje.

Ik dacht dat deze jamu, die mij van mijn riekende zweet af zou helpen, een goed idee was. Dat was het niet. De vorige jamu was bitter, maar redelijk draaglijk. Deze jamu smaakt naar vloeibare stront. Om het nog erger te maken begin ik onmiddellijk uitbundig te zweten. Is dat de bedoeling? Misschien moet ik er juist zoveel van gaan zweten, zodat de mensen om me heen er immuun voor worden.

In de jamu-winkel van Udin ontmoet ik Fandi (34). Hij zweert bij jamu. Hij drinkt het al zijn hele leven en vindt het lekker omdat het “helemaal natuurlijk is”. Hij voelt zich er “frisser” door. Ik voel me zeker niet fris, maar dat komt omdat ik er niet aan gewend ben, wordt me verzekerd.

Sehat Badan: De oppepper

Yanti.

Het is tijd voor een traditionelere aanpak. Ik probeer een kleine jamu-kraam aan de overkant van de weg, die eigendom is van Yanti. Ze stopt de jamu in een glas, gaat aan de slag met een garde en geeft er even een goede draai aan.

Als ik het drankje krijg, lijkt het op een composthoop. Het lijkt zelfs alsof er stukjes stro in drijven. Het is bitter. Gelukkig heeft ze me er een klein shotglaasje met warme gember en honing bij gegeven. Ik wil meer van die shotglaasjes. De gember is heerlijk.

Het was walgelijk. Zoals altijd.

Zodra ik vertrek voelt het alsof er een alien in mijn buik zit die zijn best doet om naar buiten te komen. Ik begin hard te boeren en volgens mijn Indonesische vrienden is dat een teken dat er wind in mijn lichaam zit opgesloten (“masuk angin”). Die wind moet er nu allemaal uit.

Ik voel me de hele nacht als een wandelend scheetkussen. Voel ik me de volgende dag beter? Ja, maar vooral omdat ik eindelijk gestopt ben met het verspreiden van lichaamsgassen.

Dus, heeft de jamu enig effect gehad?

Sommige vooraf gefabriceerde jamu-soorten in Yanti’s winkel.

Ik kan met zekerheid zeggen dat elk glas jamu een reactie van korte termijn produceerde. Ik zweette, kreeg hartkloppingen, of ik werd gewoon extreem misselijk. Op dat gebied lijkt het alsof de kruiden en andere ingrediënten in jamu zeker een soort van effect op het lichaam hebben. Maar helaas niet de gewenste effecten – mijn zweet ruikt nog steeds niet lekker en ik heb geen strakkere vagina.

Misschien zit het geheim van jamu gewoon tussen de oren. Als je er maar in gelooft. Misschien is dat al genoeg voor alle mensen die het drankje regelmatig kopen en drinken, inclusief de president.