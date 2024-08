Ik dronk vijf dagen op rij om te zien welk antikatermiddel het beste werkt

Vol paniek slok ik wat water weg in m’n hotelkamer in New Orleans. De verhalen die ik van ervaren bezoekers van Tales of the Cocktail gehoord heb, hebben ervoor gezorgd dat ik nu enigszins gespannen probeer goed gehydrateerd te blijven. Tales of the Cocktail wordt gepresenteerd als het meest vooraanstaande cocktailfestival ter wereld, een vijfdaags extravaganza van alcoholgerelateerde seminars, proeverijen en feest die als opstapje naar professionele groei worden neergezet. Echter is het festival inmiddels uitgegroeid tot een – afhankelijk van wie je het vraagt – beroemd of berucht feestfestijn in de zomerhitte van Louisiana.

