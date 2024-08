Ik fokte ‘CryptoKitties’, de Pokémon van de cryptowereld

Iemand Ethereum proberen uit te leggen die er nog nooit van heeft gehoord, is alsof je ze anesthesie toedient. Hun oogballetjes worden glazig en tegen de tijd dat je aangekomen bent bij smart contracts en ICO’s kwijlen ze hun bovenarmen onder van verveling (zie je het voor je?) En als je klaar bent en ze weer bijkomen weten ze er niets meer van.

Dit om maar te zeggen dat Ethereum proberen te begrijpen ongelooflijk saai is – de simpelste uitleg is dat het een gedistribueerd computerplatform is die gebaseerd is op een publiek kasboek waar alle transacties in te zien zijn. In een poging om blockchain-tech minder saai te maken, heeft het Canadese techbedrijfje Axiom Zen een spelletje ontwikkeld. Ze snappen dat lieve poesjes met stip het meest verhandelde wisselgeld op internet zijn, dus hebben ze het CryptoKitties genoemd. Spelers verhandelen poesjes door gebruik te maken van slimme contracten op de Ethereum-blockchain.

“Poesjes moeten onderdeel zijn van de blockchain-revolutie,” zegt Benny Giang van Axiom Zen in een e-mail. “Er is zo veel mega-interessante technologie op de wereld waar niemand iets om geeft. Wij proberen dat te veranderen door een associatie te forceren tussen lieve poezen en het Ethereum-netwerk.”

Een testversie van CryptoKitties was te zien op het ETH Waterloo, de grootste Ethereum-hackathon ter wereld. Gebruikers konden digitale kittens fokken met bepaalde kenmerken, en bij de juiste gevraagde kenmerken kregen mensen echte ether (het digitale geld dat de apps op het Ethereum-netwerk ondersteunt).

Het spelletje komt officieel pas op 1 november uit, en spelers zullen echt geld kunnen uitgeven (in de vorm van ether natuurlijk) om een ruilhandel met andere poezenfokkers te starten. Tot die tijd is het spel gratis uit te proberen met het Rinkeby test network. Het netwerk functioneert net zoals het echte Ethereum-netwerk, alleen zijn de munten niets waard. Als kattenliefhebber met en interesse in Ethereum was het voor mij onweerstaanbaar om zelf ook een paar cryptopoezen te fokken.

Voordat ik kon beginnen moest ik eerst Metamask downloaden, een Chrome-plugin die de interactie met de apps van het Ethereum-netwerk mogelijk maakt. Nadat ik een wallet had aangemaakt met wat gratis ether van Rinkeby, kon ik beginnen. Alle poezen waren inmiddels al vergeven, dus ik moest in de CryptoKitties chatroom vragen of mensen nog een poes over hadden.

Mijn geadopteerde cyptopoezen Mother en Board. Beeld: CryptoKitties

Met twee geadopteerde poezen die ik Mother en Board noemde, kon ik beginnen. Het poezengenoom betaat uit een 256 bits. Voortplanting is in feite niets meer dan een combinatie van deze nummers. Het resultaat is een nieuwe poes, met min of meer unieke eigenschappen.

Nadat ik Mother en Board had uitgekozen om te paren, liet ik ze voor nageslacht zorgen door een smart contract te generen die bepaalt hoeveel Ether ik naar de CryptoKitties-wallet stuur als vergoeding voor het fokken en hoeveel Ether ik ga betalen om dit smart contract uit te voeren op de Rinkeby-blockchain (dit heet ‘gas’). Omdat het om een testversie van het spel gaat, betaalde ik nul Ether aan CryptoKitties en een duizendste Ether aan gas voor de transactie.

Nadat het smart contract was geregistreerd op de Rinkeby-blockchain, werd Mothers status op de CryptoKitties-site veranderd in zwanger. Als ik wilde dat ze zou gaan bevallen, moest weer een zelfde soort smart contract maken. Als het om echt geld zou gaan, zou een kitten me ongeveer € 1,30 kosten. Nadat het smart contract was uitgevoerd, werd de kitten geboren en verscheen het kleine poesje op mijn profiel. Ik noemde het Motherboard.

Ontmoet mijn digitale kitten, Motherboard. Beeld: CryptoKitties

CryptoKitties gebruikt het Ethereum-netwerk op best wel een unieke manier, maar het is nog de vraag of iemand er echt iets mee gaat doen. Het spel is supertoegankelijk voor mensen die niks weten van blockchain, maar ik kan me niet voorstellen dat mensen echt geld gaan betalen om digitale katten te fokken. Ik ben natuurlijk wel een ouwe lul die niet meer weet hoe hij plezier moet maken.

Jaren geleden werden mensen al helemaal gek van waardeloze dingen als Beanie Babies, Pokémonkaarten en Tamagotchi’s. Veel van die dingen werden later verkocht voor gestoorde bedragen omdat er een mark vol emotionele verzamelaars voor is. CryptoKitties gaat uit van datzelfde verlangen om speciale dingen te verzamelen, zelf als het om een paar regeltjes code in de blockchain gaat.

Het idee dat schaarste op de blockchain kan worden geprogrammeerd is wel vaker geopperd: Memelords hebben zeldzame Pepes op de blockchain geregistreerd en het bedrijf Larva Labs heeft verzamelbare avatars genaamd CryptoPunks gemaakt.

De kracht van CryptoKitties is dat het een fantastische manier is voor noobs om te leren he smart contracts en Ethereum werken.

“Iedereen snapt dat blockchaintechnologie de kracht heeft om overheden, banken en andere centraal gestuurde organisaties te veranderen,” zei Giang. “Maar ze zien niet dat het veel belangrijker is om de rest van de wereld zo ver te krijgen dat Blockchain ze iets boeit. Katten zijn nu de beste manier om ons een kopje in de juiste richting te duwen.”

Als de crytowereld duizenden euro’s kan ophalen voor dingen als de Goatse coin of Fuck Token, dan denk ik dat een paar duizend digitale katten er ook wel bij kunnen.