Ik ga je vertellen wat ik niet wil krijgen voor Moederdag – en wat wel

Moederdag staat om de hoek en je bent je waarschijnlijk aan het stressen over wat je je mams dit jaar gaat geven. Ik zal je een geheimpje vertellen, want ik weet wat ze echt wil hebben. Zit je klaar? Want dit gaat waarschijnlijk een schok zijn: ze wil jou.

Voor je met je ogen rolt, laat me het uitleggen. Ik vier nu mijn 21e Moederdag en ik heb alle mogelijke opties al een keer gekregen. Uitbundige brunches, dure cadeautjes, bloemen… Maar alles wat ik wilde hebben was een dag om met mijn kinderen en familie door te brengen.

Videos by VICE

Dat klinkt makkelijk, maar er zit een addertje onder het gras: ik wil geen dag waar we ‘samen zijn’, maar ik alsnog de was aan het ophangen ben en je etensresten achter je opruim. Nee. Ik wil de hele dag met je doorbrengen zonder de alledaagse moedertaken die ik normaal moet doen.

Dit is waarschijnlijk het moment dat je klaar met me bent en op zoek wilt gaan naar een grote bos bloemen of een brunchrestaurant dat je eigenlijk niet kan betalen. Ja, het is makkelijk om geld tegen het probleem aan te smijten, maar je moet nu gewoon even niet lui zijn. Kijk, toen ik jou 24 uur lang vasthield terwijl je over mijn rug kotste, heb ik ook doorgezet. Dit is je kans om me omver te blazen met je liefde en creativiteit.

Voor ik precies laat zien wat moeders willen hebben, laat me je eerst uitleggen wat we absoluut niet willen: dat je je geld verspilt aan onzin.

Ergens brunchen in een duur restaurant

Behalve dat het vermoeiend is om daadwerkelijk te moeten douchen, aankleden en ergens naartoe rijden, gaat de rekening je ma een hartverzakking bezorgen. We overwogen ooit om te gaan brunchen in een chic hotel, maar de prijzen waren een shock. Honderdtwintig euro per volwassene en vijftig euro per kind, daar zou mijn hele familie en de buren een week van kunnen leven. Het is het niet waard.

Ontbijt op bed, daarentegen, is een stuk beter. Dat betekent trouwens niet dat je de hele keuken overhoop moet gooien en ik later beneden kom op in een ruimte die evengoed de set van The Exorcist had kunnen zijn. Je mama de pannekoekenspetters van de muur laten schrobben is niet bepaald een fijn moederdagcadeau.

Cadeaus uit wanhoop

Ik heb het vaak genoeg zien gebeuren: De feestdag komt eraan, je raakt in paniek over wat je moet kopen, en er is nog maar één uitweg: de Action. Maar het grote probleem hiermee is dat je waarschijnlijk thuiskomt met nóg een geurkaars. Moeders houden van geurkaarsen toch? Je komt daar misschien één keer mee weg, maar dat kreeg ik ook al voor mijn verjaardag. En Kerstmis. En Sinterklaas. Er is geen minder persoonlijk cadeau dat je een moeder kunt geven.

En je denkt dat een cadeaubon een goed idee is, hè? Maar een willekeurige VVV-bon zegt “ik heb werkelijk waar geen idee wat je leuk vindt Mam, dus hier is 25 euro om zelf uit te geven.” Leuk, maar waarschijnlijk ben ik degene die je die 25 euro heeft gegeven voor het uitlaten van de hond of het buitenzetten van de grijze container.

Het ‘behulpzame’ cadeau

Misschien heb je me horen bitchen over mijn wallen of mijn billen die een eigen postcode lijken te krijgen. Moederdag is niet de tijd om ‘behulpzaam’ te zijn, en me een crème te geven tegen rimpels of cellulitis. Ik heb liever dat je die 120 euro spaart, ik ga wel een keertje undercover naar de Hudson’s Bay en koop het zelf.

In deze categorie – hulp met ‘moederdingen’ – vallen ook cadeaus die me zouden moeten helpen met mamataken zoals schoonmaken en koken. Nogmaals, een robotstofzuiger à 200 euro om hondenharen van de grond te houden is niet echt de beste manier om je liefde te tonen.

Ik ga je vertellen waar je punten mee scoort.

Waar je je moeder echt blij mee maakt – behalve met haar samen zijn – zijn cadeautjes waar je over hebt nagedacht, maar je niet je hele spaarrekening kosten.

Geef haar een pauze. Het is geen magische toverfee die al je vieze onderbroeken uit de badkamer opruimt – het is je ma. In plaats van te doen wat je elke dag doet, probeer na te denken over alle routinetaakjes die je moeder voor je uitvoert (en ik kan je vertellen, ze heeft er een hekel aan) en doe het zelf. Doe de was, maak de douche schoon, kook voor haar (niet vergeten op te ruimen). Dat soort dingen vindt je moeder fantastisch en zullen je, op een beetje moeite na, niets kosten.

Behandel je moeder als een koningin. Vorig jaar pakte mijn tienerdochter haar make-up collectie (waar ik natuurlijk voor betaald had) bij elkaar en gaf me een make-over. Ik ben heel slecht in make-up, en dat weet ze – maar zij kon me zo’n vijf jaar jonger laten lijken. Daarna gaf ze me een paar van haar borstels en oogschaduw. Dat vond ik echt een topcadeau.

Wees creatief. Een paar jaar geleden gaf mijn zoon, die momenteel een arme student is, maar een tientje uit, om me een gegraveerde steen te geven ter herdenking aan mijn lieve hond Marbel, die veel te jong gestorven is. Heel eerlijk, ik moest er een beetje van huilen. Goed gedaan, kind.

Dus onthoud: Moederdag hoeft geen big deal te zijn, je hoeft je geen zorgen te maken dat je met grote cadeaus moet aankomen die er goed uitzien op Instagram. Sterker nog, post even helemaal niets online, wees gewoon bij je mama en vertel haar hoeveel je van haar houdt. Dat alleen is het meest waardevolle dat je je moeder kunt geven.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: