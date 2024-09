Ik gaf mijn baan als chef-kok op omdat ik er te dik van werd

Het clichébeeld van dikke koks heeft zich via stripverhalen en tekenfilms in onze hoofden genesteld. Wie zich met carnaval verkleedt als kok, propt als vanzelfsprekend een kussen onder z’n koksbuis of hult zich in een opblaasbaar kostuum . Maar hoe is het nou echt om overgewicht te hebben in de professionele keuken?

De Maastrichtse chefkok Huub Biro (57), die op z’n hoogtepunt 136 kilo woog, gooide de deuren van zijn restaurant Trattoria Senza Nome dicht om te beginnen aan een leven als triatleet. Hier vertelt hij over dik zijn in de professionele keuken, en alle ongemakken en taboes die daarbij komen kijken.

“Een goede kok is dik,” zeiden mensen vroeger vaak. Onzin. Dik zijn is in geen enkel beroep gunstig – oké, afgezien van sumoworstelaars misschien. Desondanks zag ik om mij heel heel veel koks gestaag aankomen. Ikzelf overigens ook. Het is een verschijnsel van de 21e eeuw, denk ik: koks draaien nog steeds veel uren, maar vroeger waren ze fysiek veel harder in de weer.