Ik gedroeg me als een man op Tinder

Disclaimer: mocht je me in de afgelopen weken op Tinder hebben gezien, dan was ik niet helemaal mezelf. Ik had namelijk even een piemel. Althans, die probeerde ik te hebben. Een fantoom-zwans. Een fantoompje.

De één ontmoet zijn of haar wederhelft in de kroeg, de ander slaat een vakantieliefde aan de haak op een of ander Grieks feesteiland, en voor de rest van ons zoekenden is er Tinder: een virtuele snoepwinkel waarin de vrouw het voor het uitkiezen heeft, en de man een eeuwige concurrentiestrijd voert om swipejes naar rechts. Het leek voor mij nooit zo weggelegd – ik zie mezelf graag als die persoon waarover mensen zeggen: ‘oh, maar je moet haar in het écht zien, dan is ze eigenlijk best leuk.’ Niet erg handig wanneer het gaat om een vluchtige oppervlakkige indruk, en jij op de enige leuke foto’s die je van jezelf hebt een bananenpak draagt.

Een bananenpak is sowieso af te raden, maar hoe je je dan wél op Tinder profileert en gedraagt is nog best moeilijk. Tenminste, als vrouw – ik heb altijd het idee gehad dat mannen er een stuk minder moeite mee hebben, aangezien ze zonder blikken of blozen foto’s van hun pik sturen, vragen wat je van hun teringgespierde buik vindt, of vragen of je ze misschien wat gedragen ondergoed kunt toesturen.

Ik vroeg me af hoe De Man zelf zou reageren op dit soort lomp gedrag. Is dit voor hem een verademing (‘eindelijk iemand die ook aan mijn gedragen boxer wil snuffelen’) of schrikt dit hem juist af? Tijd om de proef op de som te nemen en me als man te begeven in de wondere wereld van Tinder, voor een koekje van eigen deeg.



Ik heb met een beetje goed opletten en analyseren zes mannelijke Tindertypes onderscheiden, die ik uit alle macht heb nageleefd. Ik heb me verkleed en geposeerd en mezelf voor lul gezet. Aan de mannen die ik heb gesproken: sorry. Het was vaak raar en ongemakkelijk en ik hoop dat we het achter ons kunnen laten.

De fitboy

Onder de Tinder-toppers is de fitboy inmiddels een echte klassieker. Hij poseert op zijn foto’s vaak met ontbloot bovenlijf in een sportschoolomgeving, en niet zelden voor de spiegel. Deze man neemt het initiatief, draait niet om zijn bedoelingen heen en gebruikt vaak leuke dubbelzinnige emoticons om zijn intenties aan te duiden. Je weet wel: aubergine, spetter spetter, vuistje. Vertaald: ‘goh, wat zie jij er lekker uit vandaag’.

De meeste mannen leken helaas nogal geïntimideerd door mijn adaptatie van deze Tinder-klassieker. Ik hoopte op wat leuke gesprekken met gelijkgestemde mannen met strakke lichamen, maar tevergeefs.

Ja ik zou zelf ook niet weten wat je hierop moet antwoorden.

Door de directe manier van aanpakken moest ik wel op mijn hoede blijven voor gesprekken die soms al snel iets te enthousiast leken te worden:

De directe aanpak leidde vaak tot verwarring, per ongeluk zeer seksuele gesprekken, of gewoon zeer, zéér saaie gesprekken:

Hier zie je hoe ik bijna in een vreselijk gesprek belandde over de verschillende soorten sport die een mens kan beoefenen en wat daar dan leuk aan is. Ik heb niet meer gereageerd. Ik kon het niet.

Ik had vooral het gevoel dat de mannen zich ontzettend in de maling genomen voelden (wat natuurlijk niet geheel onterecht was). Na een paar erg ondoorzichtige opmerkingen van mijn kant hielden ze zich vaak angstvallig stil. Logisch, want deze gesprekken waren vaak gewoon hartstikke saai. Geen succes dus: op naar de volgende aanpak.

De gastenlijst-gast

Deze man staat elke week in de Jimmy Woo of een of andere hippe club, en laat zich daar gretig fotograferen terwijl hij aan z’n net uitgebrachte hipsterbiertje of rietje in de Grey Goose lurkt en een hand door zijn haar haalt. Hij heeft een draaitafel thuis en vrienden met een goede camera waardoor het door z’n foto’s soms net lijkt alsof hij écht succesvol is en hij níet teert op een maximale lening en donaties van zijn ouders (is het al duidelijk dat ik deze man niet mag?). Hij heeft jou eigenlijk helemaal niet nodig, want als jij ‘m niet wil dan gooit een ander gewillig meisje zich wel voor zijn voeten – hij heeft het immers he-le-maal gemaakt. Denkt hij zelf, althans. En hij regelt dus lijstjes. Dat is heel belangrijk.

Het lijkt trouwens een ding te zijn je lengte te vermelden op je Tinder-profiel als je een gastenlijst-fuckboy bent en dat heb ik dan ook gedaan.

Ik vond het nog zo’n veelbelovend idee – ik zou iedereen gastenlijstplekken aanbieden voor vette clubs waar iedereen graag gezien wil worden, en we zouden dan allemaal samen uitgaan en lang en gelukkig leven. In de praktijk ging dat helaas anders. Mensen wisten bijvoorbeeld helemaal niet wie Jimmy was.

Natuurlijk had ik helemaal geen zin om uit te leggen wat ik bedoelde, dus stuurde ik gewoon al mijn matches dezelfde mededeling. Daarna zag mijn inbox er uit als volgt:

Ik vond het ontzettend jammer dat niemand met mij wilde komen feesten, maar tegelijkertijd snapte ik het wel. Ik had de mannen niks anders te bieden dan een gastenlijst (en dat was niet eens echt waar). Bovendien moest ik me te goed voelen voor het normale volk want #fuckboy. Resultaat: nog altijd weinig. Ik probeerde het nog op één andere, wat directere manier, door een geil plekje te opperen waar het goed vingeren is:

Als iemand zich te cool voelt voor de Soos is het over. Cooler dan de Soos bestaat namelijk niet. #byehaters

De meerman

Vissen zijn afschuwelijk en op geen enkele manier aantrekkelijk. Toch gebeurt het nog regelmatig dat beoefenaars van de vis-‘sport’ (dit maakt me heel kwaad) zich op Tinder bevinden en denken: hey, als deze knoeperd van tweehonderd pond de aandacht niet trekt, dan weet ik het ook niet meer! Daar zit natuurlijk wat in, want vissen zijn op veel manieren net als vrouwen: glad en onvoorspelbaar.

De vissenaanpak bleek goed te werken. Ook was het een onuitputtelijke bron voor goed doordachte woordgrappen.

Ik kan iedereen deze benaderingswijze aanraden. Of je er een date uit sleept kan ik je niet met zekerheid zeggen, maar het levert in ieder geval een leuke middag op.

De voertuigman

Mannen op een tractor, poserend bij een dure auto (ik heb ze dit wel eens live zien doen), of met een racefiets aan de hand – ik weet niet wat het is, maar om de een of andere reden vinden mannen alles met wielen echt superleuk. Gooi daar een blond meisje bij en gaan met die banaan, zo dacht ook onderstaande jongeman die duidelijk een aantal zeer belangrijke lessen in algemene omgang had gemist (en waarschijnlijk ook heel veel puisten op z’n piemel heeft):

Zin in!!!

Ik probeerde bij anderen het ijs wat te breken met vragen over voertuigen, omdat ik weet dat mannen hier van houden.

En hier zie je hoe ik bijna in een vreselijk gesprek belandde over verschillende voertuigen en wat daar dan leuk aan is.

Ook swipete ik dit fantastische exemplaar naar links, die bij voorbaat al heel boos was:

Omdat ik helemaal geen rijbewijs heb, niet op een eenwieler kan rijden en ik verder geen enkel verstand heb van dingen als ‘PK’s’ gaf ik het op met de voertuigman en heb ik mijn gesprekken over de verschillende soorten auto’s in de wereld verder links laten liggen.



De wie-ben-ik

Je loopt een risico als je iemand met een groepsfoto naar rechts swipet. Je hebt geen idee met wie je nu uiteindelijk praat, en na wat mislukte pogingen hierachter te komen geef je het maar op. Tenzij je gewoon niet moeilijk doet en de vraag stelt, natuurlijk.

Maar weinig mannen namen de moeite achter mijn ware identiteit te komen. Niet bepaald de moeite waard, dus.

De dickpic

Oké, ik had natuurlijk naar Jan en alleman ongevraagd foto’s van mijn schaamlippen kunnen sturen, maar dat ging mij toch een stapje te ver. Ook leek de mededeling ‘ik heb een venusheuvel van 5 bij 5’ me niet heel uitnodigend. Als alternatief besloot ik te kijken of de mannen bereid waren iets te doen wat ze vrouwen regelmatig vragen: hun gedragen ondergoed naar me opsturen. Ik sleepte al snel mijn eerste afspraakje binnen.

Over het algemeen reageerden de heren wel positief op mijn verzoek. Wel stond er vaak een tegenprestatie tegenover.

Hoewel ik het goede suggesties vond, besloot ik er toch niet in mee te gaan. Wel heb ik spijt dat ik nooit heb gevraagd hoeveel de beste man had gewild voor zijn gedragen onderbroek. Ik moet hierbij tevens aangeven dat veel van de mannen mijn verzoek totaal negeerden.

Heeft dit alles me iets geleerd? Misschien niet heel veel. Je moet als vrouw in elk geval wel heel veel verkeerd moet doen in de virtuele wereld om echt hard te worden afgewezen door een man. Serieus, ik denk dat ik ook nog wel een date uit dit experiment had kunnen slepen als ik me had verkleed als een hele dikke gamenerd met zes miljard jeugdpuisten op mijn gezicht.

Ik moet het de mannen nageven: hun eigen manier van aanpak konden ze wel hebben. Ik had het idee dat ze vooral de duidelijkheid wel konden waarderen. Vrouwen zijn voor veel mannen maar ingewikkelde en mysterieuze wezens, die regelmatig de neiging hebben om om hun bedoelingen heen te draaien. Maar laten we het voortaan alsjeblieft wel netjes houden, en die ongevraagde piemelfoto’s of ranzige verzoekjes even bewaren tot de derde date.