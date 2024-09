Ik ging door de diepste krochten van de hel, gleed door de hemel en ontmoette god in Amsterdam

Dante’s De Goddelijke Komedie is veel meer dan dat boek dat in de betere boekenkast ligt weg te schimmelen. Eerder bleek het 700 jaar oude verhaal al goed voor een spin-off in thrillervorm en nu is er in Amsterdam een heus kunstpretpark gebaseerd op de hemel en de hel van Dante. In het Paleis van Mieris hebben kunstenaar Marc van Dijk en scenarist Maurice van Turnhout, samen met kunstenaars uit binnen- en buitenland, Dante Land gebouwd.

Hoe letterlijk moeten we dat pretparkgedeelte nemen? “Voor Dante Land zochten we naar een symbiose tussen kunst en andere vormen van vermaak. De kunstenaars moeten uit hun comfortzone komen en samenwerken aan een narratief,” legt Marc van Dijk uit, die voor de gelegenheid verkleed is als Vergilius in een toga met een lauwerkrans. “Daarbij is het de bedoeling dat het publiek kan ‘spelen’ met interactieve installaties tijdens het festival.”

