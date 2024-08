Ik ging een avondje undercover als toerist

Net als iedereen die in Amsterdam woont, erger ik me weleens kapot aan toeristen. Ik kan hier een heel rijtje opdreunen van de vervelende dingen die ze doen, maar onderhand weet je wel ongeveer wat ik bedoel. Volgens cijfers van het CBS is het aantal toeristen in Amsterdam gegroeid van acht miljoen in 2008 naar zeventien miljoen in 2016. Dat is aan de ene kant leuk, want al die mensen bij elkaar gaven vorig jaar 21 miljard uit. Aan de andere kant is het kut, want ze zorgen voor overlast en ze zijn de reden dat er zoveel domme kaaswinkels en van die Tours & Ticket-zaakjes zijn.

Als ik zelf op vakantie ben, doe ik altijd mijn best om me netjes te gedragen en de lokale gebruiken te respecteren. Daar kan ik niks aan doen, zo ben ik nou eenmaal opgevoed. Ik weet niet hoe het is om in een vreemde stad rond te dwalen en op plekken te kotsen die daar niet voor zijn bedoeld, zoals portieken of knieën van mensen. Je weet wel, de dingen die toeristen doen als ze in onze hoofdstad zijn.



