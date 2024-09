Ik ging een jaar lang op pad met de Belgisch-Marokkaanse bokser Jimmy Gourad

Na een paar gesprekken besloten we een jaar lang met elkaar op te trekken. De geschiedenis van deze Marokkaanse immigrant is fascinerend. Hij leefde meerdere levens en raakte soms onderweg de weg kwijt.

Jimmy en zijn familie kwamen meer dan veertig jaar geleden naar België, waar ze zich vestigden in de wijk Elsene. De wijk heeft een grote Afrikaanse gemeenschap. De wijk is vooral bekend omdat Jean-Claude Van Damme en Mohamed Qissi (een Belgisch-Marokkaanse schrijver, acteur en regisseur) er vandaan komen.

Jimmy begon al vroeg met boksen en werd een van de eerste en beste Belgisch-Marokkaanse boksers. Hij werd een tijdje ‘de underdog’ genoemd, omdat hij bij gevechten eerst veel klappen opving, om daarna ineens keihard toe te slaan en te winnen. Hij int nu de rekening voor het incasseren van al die klappen: zijn geheugen stopt af en toe met werken en hij heeft erg last van stemmingswisselingen.

In de boksschool van Elsene werd Jimmy eens benaderd door een regisseur, die hem bijrolletjes in films aanbood. Jimmy ging akkoord. Beetje bij beetje werd hij bekender. Ondetussen begon hij ook steeds vaker op te duiken in het nachtleven. Jimmy belandde in de Brusselse jetset en bracht zijn avonden door met drank, drugs en hoeren. Hij vloog door zijn geld door snelle auto’s te kopen en in zee te gaan met foute managers, die hem voor duizenden euro’s oplichtten.

Jimmy speelde in meer dan honderd films en reclames. Hij vocht meer dan honderd bokswedstrijden tijdens zijn carrière, tegen de beste boksers van zijn tijd. Hij weigerde nooit een gevecht, zodat hij het leven van zijn dromen na kon jagen. Jimmy werkte ook samen met Bea Diallo, een Belgisch politicus en ex-profbokser, voor de gemeente. In het sportcentrum van Elsene gaf hij boksles aan probleemjongeren.

Jimmy is nu 54 en woont in een sociale huurwoning. Hij leeft van een uitkering en probeert de fouten uit zijn verleden niet opnieuw te maken. Daarvoor vertrouwt hij vooral op de islam.

Ik volgde Jimmy in België en Marokko. Het was een van mijn mooiste ervaringen als fotograaf. Ik bracht een jaar lang door met iemand uit een andere cultuur, met een andere religie en een totaal andere manier van leven. Ondanks zijn uitspattingen heeft Jimmy een groot hart en houdt hij ervan zijn leven te delen met anderen.

Om wat bij te verdienen werkt Jimmy als posterplakker.

Zelfs als zijn leerlingen er niet zijn, is Jimmy graag in de boksschool.

Jimmy brengt graag tijd door met jongeren in de straat waar hij opgroeide.

Jimmy nam deel aan een project in Elsene om jongeren te reïntegreren met bokslessen.

Het leven van Jimmy was moeilijk en bewogen. Vandaag de dag is de gematigde islam het enige dat hem rust kan geven.

Jimmy raakte als klein jongetje al in de ban van vechtsport door te kijken naar Bruce Lee.

Hij geeft les aan jongeren.

Jimmy vlak voor een training.

Jimmy traint elke dag.

Jimmy in de moslimgemeenschap van zijn wijk.

De enige reis die Jimmy nu nog aflegt in zijn leven is het stukje tussen de boksschool en zijn huis.

