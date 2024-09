Ik ging kijken bij het voetbaltoernooi van Resident Advisor in De School

Het is inmiddels wel een feit dat dj’s goed kunnen koken. Dat laten ze elk jaar zien tijdens de DJ Cook Off van ADE. Maar kunnen ze ook een beetje voetballen? Om daar achter te komen, ging ik naar het voetbaltoernooi van Resident Advisor in De School, waarmee geld ingezameld werd voor vluchtelingen.

Het is half elf ’s ochtends – een onmenselijk tijdstip voor dj’s – en er staan zowaar acht teams opgesteld. Er waren teams van De School, Dekmantel, Rush Hour, Numbers, 10,000 Hours en de All Stars onder leiding van sterspeler Dixon. Af en toe werd er pure klasse getoond. Interstellar Funk haalde de trukendoos regelmatig open, Dixon bleek een gouden wissel te zijn en Cinnaman was iedereen te slim af.

Dixon (Steffen Berkhahn)

THUMP: Ha Dixon, wat een prachtige goal maakte jij net. Waar komt dat talent vandaan?

Dixon: Ik weet niet zeker of ik nog steeds zoveel skills heb, maar toen ik jong was speelde ik op een best hoog niveau. Wellicht is er nog een beetje klasse over van vroeger.

Hoe lang voetbal je al niet meer?

Ik denk zes jaar, al heb ik vorige week nog even geoefend. Nu komen we erachter of ik het nog kan.

Hoe voelt het om weer op het veld te staan?

Heel fijn, ik hou van teamsporten. Onderdeel zijn van een team geeft je de verplichting om te sporten, want je teamleden rekenen op je. Als dj heb ik weinig tijd over naast mijn gigs en het label dat ik run. Er zijn altijd afspraken. Nu ik ouder word, besef ik dat het steeds moeilijker wordt, en daarom probeer ik meer vrije tijd in te plannen.

Ben je van plan om vaker te gaan voetballen?

Je gelooft het niet, maar inderdaad. Ik speelde dus vorige week met mijn oude team, en ik werd meteen weer gegrepen door het spelletje. Toen vroeg ik mezelf af: waarom doe ik dit niet meer? Ik moet weer lekker het veld op.

Interstellar Funk (Dolf van Elden)

THUMP: Jullie zitten er relaxed bij. Gaat het goed?

Interstellar Funk: We hebben al vier punten uit twee wedstrijden, dus we zijn best tevreden.

Wordt er genoeg gescoord?

Door ons wel, maar door de tegenstander net te weinig.

Gaan jullie dit toernooi winnen of niet?

Ja, sowieso. We hebben hier namelijk een jaar voor getraind. Onze doelstelling is om eerste te worden en met minder nemen we geen genoegen.

Cinnaman (Yuri Boselie)

THUMP: Hoe gaat het?

Cinnaman: Ja, prima. De eerste wedstrijd gewonnen en de tweede 7 – 1 verloren van Rush Hour. Ik denk dat zij gaan winnen, ze hebben echt een goed team. Al vermaak ik me prima, even lekker sporten voor de acht gigs die ik nog moet doen.

Jij trapt wel vaker een balletje, of niet?

Ik zit in het FC Losers-team van Nike, maar dat niveau is niet bijzonder hoog. Het is echt voor de fun. Vroeger speelde ik vooral basketbal, ik voetbal sinds een paar jaar af en toe in de zaal.

Is dat de enige lichaamsbeweging naast het dj’en?

Nee, ik sport hier vaker in De School. Ik doe weleens mee met parkour-lessen. Dan spring je op kasten die best ver uit elkaar staan. Het lijkt wel een beetje op apenkooi.

