Ik ging langs bij het ouderlijk huis van Iliasopdebeat voor zijn eerste interview

Iliasopdebeat is een van de populairste en tegelijkertijd meest geheimzinnige jonge producers van de afgelopen tijd. Er is weinig bekend over de persoon achter het karakteristieke geluid van Mula B en Louis. Hij heeft eigenlijk alle interviews behendig ontweken, tot nu.

De beats van de 22-jarige producer zijn vaak zwaar, donker en staan vaak volgerapt met intense staatrijm. Daarom was het even verrassend toen bleek dat ik hem zou interviewen in zijn ouderlijk huis, in Gorinchem. Ik werd hartelijk ontvangen door zijn ouders: er stonden cake, zoutjes en fris klaar. Zijn moeder had af en toe ook iets te zeggen, maar wilde niet met naam in het interview.

Noisey: Ben je hier opgegroeid?

Ilias: Ja, ik ben in dit huis geboren, en opgegroeid in Gorinchem. Rond mijn veertiende leerde ik Boaz van de Beats kennen, die hier ook vandaan komt. Hij was toen net begonnen met Nouveau Riche, samen met Polska. Ze waren al goed op weg en het was leerzaam om met hen in de studio te hangen. Ik keek toe hoe hij met rappers werkte, dat deed ik nog niet, ik maakte gewoon de hele tijd instrumentals.

Stuurde je geen beats op naar rappers?

Nee, dat duurde heel lang. Ik vond ze nog niet goed genoeg om op te sturen. Je moet voorzichtig omspringen met de eerste indruk die je maakt. Om te horen hoe mijn producties klonken met vocalen, zette ik er acapella’s van bijvoorbeeld Wacka Flocka op.

Wie was de eerste rapper met wie je samenwerkte?

Mula en Louis.

Hoe ben je met hen in aanraking gekomen?

Via Sjaak. Mijn tante had een winkel in Amsterdam waar Sjaak vaak langskwam. Ze vertelde hem over mij. Ik mocht hem toen producties sturen en als hij ze dope vond, zou hij bellen. Binnen een dag belde hij enthousiast op. Ik heb veel aan hem en aan mijn tante te danken. Hij stuurde me vervolgens door naar Wilde Westen, waar ik mee kon groeien en oefenen.

Kende je Wilde Westen daarvoor al?

Niet echt, alleen van naam. Ik zag het weleens op blogs, maar ik hield me in die periode voornamelijk bezig met buitenlandse muziek.

Was je wel blij met de kans? Het label heeft een cultstatus, maar het is ook weer niet zo groot of bekend.

Zoals ik het zie, zaten we op hetzelfde niveau en konden we samen iets opbouwen.

Hoe ging de eerste ontmoeting met de jongens?

Toen Sjaak voor het eerst naar Wilde Westen ging, was ik er niet bij. Hij liet ze de beat van Scooby Doo horen, en zij dachten dat het van internet was geplukt. Toen zei Sjaak: “Nee, het is van een jonge Marokkaanse gozer uit Nederland,” en toen wilden ze meteen samenwerken. Na twee weken ging ik naar de studio en ontmoette ik Mula, Louis, 3robi, Mo, King Size. Het klikte meteen en het voelde alsof ik met vrienden aan het hangen was die ik heel lang kende.

Je carrière is snel gegroeid, afgelopen jaar. Hoe heb je dat ervaren?

Het ging echt snel inderdaad, ik moet er nog steeds aan wennen. Ik was gewend om mezelf op te sluiten en aan muziek te werken, en ineens werd het gekkenhuis. Het aantal volgers op Instagram groeide hard en ik werd op straat herkend. Het is soms wel vervelend. Als ik mijn broertje van school haal, roepen de kinderen de hele tijd mijn naam. Of ze rennen zelfs naar mijn ma: ‘bent u de moeder van Iliasopdebeat?’ Je kan het haar vragen als je me niet gelooft.

De moeder van Ilias: Ik heb er geen last van, ik vind het grappig.

Wat vindt u van de muziek die hij maakt?

Moeder van Ilias: Het was aan het begin wel even wennen. Het is niet per se onze muziek, we hadden liever dat hij ging studeren, maar hij moest en zou hiermee doorgaan. Nu hebben we het studeren losgelaten en steunen we hem als hij hier gelukkig van wordt.

Wat had je moeten studeren?

Ilias: Ik heb drie jaar HBO achter de rug. Ik probeerde dingen als commerciële economie en logistiek, maar dat was hem niet. Ik zat zelfs beats te maken tijdens hoorcolleges, dus het was gedoemd om te mislukken. Ik deed het om mijn ouders tevreden te stellen. In een Marokkaans gezin wordt er toch verwacht dat je naar school gaat en muziek mag eigenlijk niet.

Hoezo mag het niet?

Volgens de islam mag je eigenlijk geen muziek maken. Maar ik deed het van kinds af aan, ik kon het echt niet loslaten.

Moeder van Ilias: Hij wou eigenlijk naar de Herman Brood Academie, maar dat hebben wij uiteindelijk tegengehouden. Wij zagen er geen toekomst in. Hij moest ons echt overtuigen, en dat is gelukt.

Hoe heb je haar overtuigd?

Ilias: Haha, ze zag me op flyers. En dit interview nu.

We hebben het nu over je populariteit, maar zit er nu ook een beetje geld in?

Daar kan ik niet veel over vertellen, maar ik red me heel goed. Er is veel veranderd het laatste jaar, niet alleen voor mij, maar voor de hele scene. Volgens mij zat er een paar jaar geleden niet zoveel money in. Veel rappers zijn nu echt volgeboekt voor shows en ze hebben hoge gages. Ik merk ook dat dj’s in de urbanscene in elk geval in een ondergeschikte rol zijn gekomen. Zij krijgen een fractie van wat ze hiervoor verdienden.

Toch ben je niet zo lang geleden begonnen met draaien.

Omdat ik met rappers heb gewerkt en hits heb gemaakt, kan ik wel bij mijn vraagprijs blijven. Ik wilde sowieso altijd al draaien, dus nu ga ik dat doen.

Over draaien gesproken: je bent steeds vaker bezig met house, waarom die switch?

Wat veel mensen niet weten is dat ik helemaal aan het begin (afro)house maakte. Dus het is niet nieuw voor mij, ik heb de draad gewoon weer opgepakt.

Heb je het weer opgepakt omdat je denkt dat je daarmee succes kunt krijgen in het buitenland?

Ik vind sowieso dat een producer van alles moet kunnen. Afrohouse is vooral in Europa bekend. In Amerika niet echt, en dat zou ik wel daarheen willen exporteren.

Hoe ben je bezig met de stap naar het buitenland?

DJ Chuckie staat nu achter mij, hij brengt me in contact met allerlei mensen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Childsplay en Lady Bee. Wij en nog een hoop anderen zitten allemaal in een whatsappgroep, ‘Mortal Kombat Crew’. We supporten elkaar en geven elkaar tips.

Je bent pas anderhalf jaar aan het knallen. Ben je Nederland nu al ontgroeid?

Met alle respect heb ik niet zo’n grote behoefte aan de Nederlandse scene. Er zijn wel een paar artiesten die ik tof vind, maar over het algemeen vind ik het niveau vrij laag. Het is niet persoonlijk, ik voel het niet echt. Er zijn veel copycats, het is simpel.

Copycats van wat? Amerika of elkaar?

Amerika, en van elkaar al helemaal. Daarom vind ik het niks voor mij en wil ik naar het buitenland gaan. Hopelijk kan ik binnen nu en anderhalf jaar een paar internationale samenwerkingen doen. Eerst naar Engeland, dan naar Amerika en de rest van de wereld. In Nederland houd ik het bij Wilde Westen.

WW tot de dood?

Ja, man dat zijn mijn broers.