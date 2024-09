Ik ging langs bij het WK wormen vangen

Gisteren vond het eerste Wageningse kampioenschap wormen vangen plaats en ik was erbij – zodat jij er niet naartoe hoeft. Misschien doet het jou denken aan toen je nog in de zandbak speelde en je weer eens wormpjes in je poep had. Maar voor de wetenschappers en studenten uit Wageningen is het een bloedserieuze zaak.

Deze competitie is overgewaaid uit Engeland, waar deze traditie al sinds 1980 bestaat en het worm charming wordt genoemd. Het wereldrecord wormen vangen staat sinds 2009 op naam van de 10-jarige Sophie Smith. Ze heeft het voor elkaar gekregen om 567 wormen te vangen tijdens het Wereldkampioenschap in Groot-Brittanië.

Videos by VICE

Lees verder op Motherboard.