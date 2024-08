Ik ging mee op een safari langs de huizen van bekende Nederlanders

Het is inmiddels alweer acht jaar geleden dat Gerda Smit, de moeder van Jan, haar ex-schoondochter Yolanthe in een exclusief interview met Shownieuws beschuldigde van het stelen van onder andere een blender. Ik denk dat dit interview het startpunt was voor mijn vurige liefde voor de sterren, de fine fleur van onze samenleving, de vaderlandse primadonna’s.

Ik kijk sindsdien dan ook graag naar Shownieuws, en Mediacourant.nl is een van mijn favoriete websites. Ik weet dat Wendy van Dijk tijdens een recente vakantie in Ibiza alleen maar onrustig op haar telefoon keek. Ik weet ook dat Bridget Maaslands Mini Cooper onlangs gestolen is, en dat ze hem terugvond op een schip richting West-Afrika. Dat soort dingen interesseren me. Toen ik hoorde van een tour door het Gooi langs huizen van BN’ers, heb ik die tour dan ook meteen geboekt.

Martin de la Mar naast zijn tourbus.

De tour wordt georganiseerd door Martin de la Mar (echte naam Martin van der Zee), eigenaar van BN-tours. Wonend in Arnhem rijdt hij een paar dagen per week naar het Gooi om er rondleidingen te geven. In 2001 organiseerde hij zijn eerste tour, voor zijn toenmalige collega’s. Een simpel ritje langs tien huizen van BN’ers. “De adressen klopten toen niet eens.” Toch was het zo’n daverend succes dat hij er brood in zag. Nu doet Martin zo’n acht tours per week, langs zestig verschillende locaties waarvan alle adressen kloppen.

Op de dag dat ik er was had hij vijf boekingen. Een aantal fietstours, en wat bustours zoals die van mij. Als je echt wil uitpakken regelt Martin zelfs dat je met de helikopter over de huizen van Willibrord Frequin, Frits Spits en andere polderdiva’s kunt vliegen. “Maar dat gebeurt echt maar twee keer per jaar.”

Een voorbij zoevende Peugeot met daarin niemand minder (maar ook zeker niet meer) dan Han Peekel.

Nog voordat we in de bus zitten is het al raak. “Zag je dat? In die cabrio? Han Peekel!” roept Martin enthousiast. “Maar laten we hopen dat we ook nog wat A-sterren zien.”

De twee andere sterrenjagers

In de bus maak ik kennis met de andere twee sterrenjagers van deze tour, een moeder en dochter uit een dorpje in de buurt van Medemblik. Net als ik houden ze van de vedettes van ons land. “We hadden al heel lang een dagje Hilversum gepland, maar we wilden er echt iets leuks van maken. Toen kwamen we dit tegen,” vertelt de dochter.

Links de onvolprezen schutting van Esther Duller.

Een van de eerste sterrenlocaties die we aandoen is de schutting van Esther Duller, hier links op de foto. Martin herinnert ons eraan waar we Esther ook alweer van kennen, want haar hoogtijdagen liggen al weer een tijdje achter ons. In 2000 presenteerde ze Big Brother, daarna volgde onder andere het middagprogramma Aperitivo en het zondagmiddagprogramma Van Kavel tot Kasteel, waarin ze mensen hun huis hielp op te knappen. Sinds 2011 komt Esther eigenlijk niet meer op tv.

Het landgoed van de familie Blokker.

Het huis van Esther Duller is een van de beter te bekijken locaties, zo blijkt gaandeweg tijdens de tour. Veel huizen zijn verborgen achter hekken of hoge heggen, en bovendien mag Martin niemand meer uit de bus laten, omdat dat voor te veel overlast zorgt bij de poorten van BN’ers en op straat. Gelukkig mag dat de pret niet drukken, want Martin heeft geplastificeerde foto’s bij zich van de meest indrukwekkende villa’s. “Tjongejonge,” klinkt het vanaf de voorste bank, als Martin het geplastificeerde landgoed van de familie Blokker tevoorschijn haalt.

Eén van deze kliko’s is van Mireille Bekooij.

De tour vervolgt langs een aantal indrukwekkende locaties. Eén van de kliko’s hierboven is bijvoorbeeld van Koffietijd-coryfee Mireille Bekooij. Op de achtergrond haar huis. Martin vertelt: “Dat huis is door de jaren heen helemaal ingebouwd. Niet leuk voor Mireille.”

Na het ingebouwde huis van Mireille Bekooij zien we een geplastificeerde foto van de villa van John de Mol (“Drie verdiepingen onder de grond. Sauna, bioscoop.”), de oprijlaan van Rene Froger (“Kijk, daar hangt een straatnaambordje met ‘Frogerlaan’ erop.”) en het nieuwe huis van Winston Gerschtanowitz en Renate Verbaan (“Ze verhuizen binnenkort over.”).

Maar ook de huizen zonder sauna en bioscoop worden niet overgeslagen. Zo komen we langs het verzorgingstehuis waar John Kraaijkamp junior* momenteel woont (“Jerney Kaagman heeft zich hier ook al ingeschreven”) en het opvallend normale rijtjeshuis van Willibrord Frequin. “Tja, hij heeft in ieder geval nog een dakkapel,” mompelt tourleider Martin met enig dedain in zijn stem.

Telkens heeft Martin wel een ander weetje over de BN’er in kwestie. “Ik volg ze op social media en de fietsenmaker en postbode vertellen me weleens wat. Ik kom altijd snel achter nieuwtjes,” vertelt hij.

Een foto van GTST-acteur Joep Sertons.

“Sorry, dat zegt me even helemaal niks”, bekennen de Medemblikse vrouwen voorin de bus als we voorbij het huis van GTST-acteur Joep Sertons rijden. Ook voor deze onfortuinlijke situatie blijkt Martin een oplossing te hebben. Hij heeft een mapje met foto’s van de sterren bij zich. Voorin klinkt een geluid waaruit een zekere herkenning blijkt.

De banketzaak waar John de Mols afperstaart werd gebakken.

De tour beperkt zich niet alleen tot huizen. Martin rijdt ons bijvoorbeeld ook langs Brom & Snor, de scooterwinkel van de broer van Gordon, en langs Bakkerij Wassenaar, waar de afperser van John de Mol de taart kocht die hij liet bezorgen met een dreigbrief erop geplakt.

De woning van Ferri Somogyi.

Dit is de woning van GTST-acteur Ferri Somogyi. “Hij heeft het een tijdje in Hollywood proberen te maken, maar woont nu weer hier,” legt Martin uit. Ferry’s flat is stilte voor de storm, zo zou even later blijken, want de tour loopt op z’n einde en we hebben het klapstuk van de dag nog niet gehad.

De poort van Linda de Mol’s villa.

De grande finale van de BN’er-tour is de villa van Linda de Mol, waar we even de bus uit mogen om een foto te maken. Volgens Martin vindt Linda dat niet erg. “Ze kan er wel om lachen,” zegt hij. Martin weet dit omdat ze dit in een interview gezegd zou hebben. Poserend bij de poort van Linda de Mol betwijfel ik ten zeerste of Linda om mij zou kunnen lachen als ze uit het raam zou kijken. Ik denk dat ze me een belachelijk figuur zou vinden. Ik denk dat alle BN’ers waar we langs zijn gereden deze tour een belachelijk concept vinden. Martin beaamt dat. Verschillende sterren hebben zijn tours al afgekraakt in de media. Het maakt hem niks uit. En mij ook niet. Mijn liefde voor de sterren zal altijd eenrichtingsverkeer blijven, maar dat is prima. Dat maakt ze sterren.

*aangepast