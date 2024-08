Ik ging met Brooke Candy diertjes knuffelen op een kinderboerderij

Het is net elf uur ’s ochtends geweest en ik kijk hoe Brooke Candy op een kinderboerderij inbreekt bij het verblijf van de geitjes. De diertjes zijn met z’n tienen en hun glimmende oogjes volgen haar aandachtig terwijl ze zich over het hek manoeuvreert om vervolgens in het gras te blijven staan. Even ben ik bang dat ze allemaal op haar af zullen rennen. Zou ze ons kunnen aanklagen daarvoor? Ik stel me voor hoe ik aan m’n baas moet uitleggen dat Brooke Candy gestorven is omdat ze is verpletterd door een troep geiten. Maar dan verzamelen ze zich vredig om haar heen, waarna ik opgelucht uitadem. Dan voeg ik me ook bij het satanische geitenfeestje dat de alt-popster uit Los Angeles lijkt te geven.

Dit is de eerste keer dat ik naar een kinderboerderij ga met Brooke, maar het is niet de eerste keer dat we iets samen doen. We ontmoetten elkaar voor het eerst in een hotel in Londen aan het begin van 2016, toen ze nog onder contract stond bij Sony en nog sprankelende, popachtige nummers maakte met Sia. Denk aan de liedjes Paper or Plastic en Living Out Loud. We zagen elkaar een jaar later weer voor een profiel dat ik over haar schreef voor Noisey. We hadden het toen over ayahuasca, Amerikaanse politiek en hoe het is om op te groeien in de lgbtq-clubscene van San Francisco.

Niet lang daarna werd ze zonder pardon aan de kant gezet door haar label. Het album waar ze haar ziel en zaligheid in had gestoken, kwam nooit uit.

Veel artiesten zouden door zulke teleurstelling een stap terug doen, maar Brooke deed het tegenovergestelde. Je moet weten dat ze begonnen is in de underground, waar ze speelde in zweterige, donkere kelders. Ze worstelde zich naar de top door rare DIY-video’s en nog vreemdere rapnummers uit te brengen. Haar aantrekkingskracht was altijd haar gedurfde, eigenaardige uitstraling en het feit dat ze niet bang is om tegen heersende idealen in te gaan. Dit is iets waar grote platenmaatschappijen nou juist niet om bekend staan, en waarschijnlijk ook de reden waarom het niet werkte tussen haar en Sony.

Sinds ze niet meer bij Sony zit, is ze productiever en rebelser geworden. Ze heeft een electro-punktrack uitgebracht met Mykki Blanco, MNDR en Pussy Riot, die je een panseksueel lijflied zou kunnen noemen. Ze heeft getourd en samengewerkt met Charli XCX, Lizzo en Cupcakke, en ze bracht poppunknummers uit: War, Nuts en Danger. Onlangs heeft ze haar eigen mythische queerpornofilm geregisseerd, I Love You, die vorige maand uitkwam via PornHub. De video bevat de meest realistische queerseks die ik ooit op een scherm gezien heb, begeleid door wat harpmuziek en sprookjesachtige illustraties.

Nu, op de kinderboerderij, besluiten we bij te praten over al het bovenstaande.

Noisey: Wat een vreedzame ochtend hebben we gehad op de kinderboerderij. Waarom denk je dat het belangrijk is om tijd in de natuur door te brengen?

Brooke Candy: Ik denk dat het te maken heeft met de manier waarop het met de aarde gesteld is op dit moment, en ook met hoe gevoelig ik ben. Ik neem de energie van de mensen om me heen in me op en wanneer ik in een serene, natuurlijke omgeving ben, dan voel ik mezelf kalm en op m’n gemak. Het is de enige plek waar ik me op m’n gemak voel tegenwoordig.



Is er een plek in Los Angeles waar je graag komt?

Ik ga vaak naar het strand. Ik hou van surfen. Het is makkelijk om gestrest te raken in de stad en dan voel je soms die giftigheid op een cellulair niveau. In de zee springen voor vijf minuutjes herstelt mijn systeem. Ik moet in de buurt zijn van dieren en planten. Ik denk dat ieder mens dat wel moet.

Als ik dagen achter elkaar veel mensen zie, moet ik daarna eventjes alleen zijn om opnieuw op te starten. Het is net alsof de energie van anderen mij laat vergeten wie ik ben.

Precies. Alles is gewoon een uitwisseling van energie. Het is een onderbewust iets, maar als je werkt met iemand, of romantisch verwikkeld bent met iemand, met iemand naar bed gaat, of zelfs alleen vrienden bent – dan is het een uitwisseling van energie. Vaak denk ik dat we richting energie zwerven die niet goed voor ons is, of niet goed is voor dat moment, en dat kan erg aan je ziel trekken. Ik hou van alleen zijn. Ik ben op m’n best alleen.

Is dat niet heel vermoeiend wanneer je veel bezig bent met pr, zoals nu?

Ik sla mezelf erdoorheen en ik herstel later. Tegen het einde ervan ben ik wel emotioneel, en lichamelijk en geestelijk uitgeput. Maar het is ook erg belangrijk voor me – zeker nu dat ik alles zelf doe en het recht uit mijn ziel komt. Ik denk dat het belangrijk is om deze boodschap te verspreiden. Dat waar we het nu over hebben bedoel ik. Het is belangrijk dat een jong meisje dat ergens woont waar niks te beleven valt, deze dingen hoort. Ik ben bereid om mezelf in die positie te plaatsen.



Ik heb het gevoel dat de breuk met Sony uiteindelijk erg goed was voor jou.

Ja! Jij had mij gezien toen ik nog bij ze zat, weet je nog? Wat een nachtmerrie zeg.



Ik heb het idee dat de dingen die je hebt uitgebracht sinds de breuk tot je beste werk behoren.

O, zeker weten! Een beetje egoïstisch misschien, maar ik voel me voldaan. Ik doe nu precies wat ik wil en nu komt het allemaal vanuit een eerlijke en authentieke plek. Sony onderdrukte me. Ik ben geen persoon die in complottheorieën gelooft, maar ik vraag me wel af of ze niet gewoon mij de mond probeerden te snoeren. Ik ben altijd al iemand geweest die verandering wou brengen.

Ja, anders had je bijvoorbeeld nooit je pornofilm I Love You uitgebracht.

Dat had nooit gekund. Je kan bij zo’n grote partij niet ontwrichtend zijn. Het is allemaal gehomogeniseerde rotzooi. Dat is wat ze verkopen aan de mensen om ze gehoorzaam te houden, zodat de machine geld kan blijven printen. Helaas was ik zelf ook een radar in dat systeem toen ik jong was, aan de drugs zat en fouten maakte. Maar ik ben er voor de mensen, dude. Fuck die shit. Kapitalisme en het patriarchaat moeten worden weggevaagd.

Wat ik erg leuk vond aan je film was dat het erg realistisch was, terwijl porno dat meestal niet is. Tegelijkertijd is het ook erg mythisch en fantasierijk, wat een erg interessante combinatie is.

Ik hou ook van die paradox. Ik heb altijd een erg positieve houding gehad tegenover seks – ik ben erg seksueel en het is altijd een deel geweest van mijn werk. Het gaat altijd over het bevrijden van vrouwen in het bijzonder, want de maatschappij laat vrouwen slecht voelen als ze seks willen, ook al is het een van de meest banale menselijke functies, net zoals eten of poepen. Dus dit was erg spannend omdat het voor mij nog onbekend terrein was en ook voor vrouwen in het algemeen. Er zijn niet veel vrouwelijke regisseurs in porno. Het is een ontzettend vrouwonvriendelijke wereld. Wat ik heb gemaakt was nog compleet onbekend terrein. Ik wilde de deur openen en mensen er naar zien kijken.



Ik denk dat dit een positieve manier is om kunst te maken, zeker met porno. Als je met een schone lei begint, zijn er geen verwachtingen over hoe iets moet gaan.

Precies. Hoe vaak voelt iets nog nieuw aan in deze tijd? Geen enkele porno heeft ooit een homoseksuele scène, een lesbische scène en een transseksuele scène in dezelfde film gehad. Het is nog nooit eerder gedaan. Waarom? Is dat niet idioot?



Ja, zeker. Dat is omdat de hoge piefen van de porno-industrie niet uit die wereld komen, dus ze staan niet toe dat andere grote partijen er iets mee doen.

De porno-industrie richt zich op heteroseksuele, witte mannen, maar who fucking cares? Het is tijd om vooruit te gaan. Ik heb gewerkt met hele grote pornosterren, die wel vijfhonderd tot duizend films hebben gedaan. Meestal wanneer ze filmen is er een heteroseksuele, mannelijke regisseur die van tevoren alle scènes bedenkt die hij graag wil zien. Dan maken ze daar foto’s van op de set, één op één, zodat de mannen het mooi vinden. Ik denk dat dat alle chemie en magie uit seks haalt. Dat is niet wat seks is en daarom heb ik het niet op die manier gedaan. De enige richtlijn die ik heb gegeven was: “Ga ervoor.” We hebben de mensen geselecteerd op de chemie die ze samen hadden. In één opname was het klaar.



Eén opname?!

Ja, ik zei: “Ga gewoon seks hebben met elkaar!”

Nu we het er toch over hebben: kan jij mij wat vertellen over het nummer dat je onlangs hebt uitgebracht, My Sex? Jij en Mykki kennen elkaar al een tijdje toch?

Ik ken Mykki nu zo’n zeven jaar. We begonnen met muziek maken rond dezelfde tijd. Hij ging naar een kunstacademie in New York en ik was zo goed als dakloos toen. De eerste keer dat ik hem ontmoette was ik in Harlem, daar verbleef ik bij een vriend van mij, Robot. Ik had een computer nodig om e-mails te sturen, omdat ik wilde dat mijn muziek gehoord zou worden. Hij zei tegen mij: “Kom maar naar mijn computer-lab.” Dus ik ging naar zijn kunstacademie en we stuurden allebei e-mails, om onze muziek te promoten. We probeerden optredens te krijgen, contact te maken met producers en muziek te maken. Sinds die tijd spreken we af. Mykki is echt geniaal, een ware poëet.



Ik heb het gevoel dat jij hetzelfde soort artistieke talent bezit, als je kijkt naar de manier waarop je steeds iets doet wat mensen niet van je verwachten. Kijk maar naar die punkrocknummers die je een tijdje terug hebt uitgebracht bijvoorbeeld.

Niemand weet wat er aan de gang is in het leven. We doen allemaal maar alsof, dus zijn er geen regels. Doe wat je wil, dat is mijn motto.



Mijn motto is: we gaan allemaal ooit dood.

Ja, ik kan niet wachten, haha. Nee, maar zelfs de dood – wie weet nou wat dat is? We zouden nu al dood kunnen zijn. Boeddhisten geloven dat we ons nu al in het leven na de dood bevinden. Ik las een theorie over hoe je dood kan gaan in een bepaalde dimensie en iedereen om jou heen zich daar bewust van is, behalve jij. Dan word je wakker in een andere dimensie, die een klein beetje anders is. Je hebt alleen geen idee dat je dood bent gegaan omdat er een oneindig aantal dimensies tegelijkertijd bestaan.

Oké, ik heb even tijd nodig om die informatie te verwerken. Als je nu drie mensen kon uitnodigen om bij je te komen eten – ze mogen zowel levend als dood zijn – wie zou je dan kiezen?

O mijn god. Ik denk als eerste Anaïs Nin, een erotische schrijver uit de jaren veertig. En dan Albert Camus, een Franse filosoof. Als laatste Carl Sagan, een sterrenkundige.



Wat zou je voor ze klaarmaken?

Dat ligt een beetje aan hun voorkeuren of allergieën. Ik wil graag beleefd zijn. Ik heb het idee dat ze zo’n hoog intellect hebben dat ze vast de hele tijd gestrest zijn. Dus hebben ze wel wat comfort food nodig. Ik zou misschien een pizza maken, maar wel een veganistische pizza.



Zou je die pizza helemaal zelf maken?

Nee, dat kan ik niet. Ik zou het bestellen en dan zeggen dat ik het zelf gemaakt heb. Daarna zouden we prosecco drinken. Er bestaat geen betere maaltijd dan pizza en prosecco, toch?



Volg Noisey op Facebook , Instagram en Twitter .