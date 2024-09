Ik ging met museumvermoeide jongeren naar het beste museum voor jongeren

Er zijn betere manieren om Mattanja (20) een plezier te doen dan haar mee te nemen naar een museum. Toch staan we in een expositiezaal, bij een installatie van de Amerikaans-Nederlandse kunstenaar Willem Volkersz. Naast ons staat Joost (23), eveneens niet bepaald een liefhebber. “Mij maak je er niet blij mee. Musea zijn vaak zo ontzettend statisch.”

“Tijdens de middelbare school werd ik met KCV doodgegooid met musea,” zegt Mattanja. “Grieken en Romeinen dit, Barok dat. Voor de komende tien jaar ben ik er wel even klaar mee.”

Waarom ik in een museum ben met twee mensen die daar levend noch dood gevonden willen worden? Nou, we staan niet zomaar in een museum, maar in het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Gisteravond won deze instelling de N8 Award, wat wil zeggen dat ze volgens een 37-koppige undercoverjury de beste programmering hadden tijdens de afgelopen Museumnacht. Belangrijke criteria waren daarbij niet alleen de mate waarin de programmering aansloot bij het jaarthema ‘culturele inclusiviteit,’ maar ook hoe goed de musea jongeren weten aan te spreken. De juryleden letten onder meer op de bereidheid om te experimenteren en de relevantie voor mensen tussen de 18 en 35 jaar oud.



