Ik ging naar de WK-finale van Rocket League en het was geweldig

Het is zaterdagmiddag, en ik loop gespannen richting Theater Amsterdam. Ik keek al een tijd uit naar deze dag want het wereldkampioenschap Rocket League had plaats in Amsterdam en ik mocht erheen. Dat komt omdat ikin de week voor het toernooi de Nederlandse eSporter ViolentPanda van Mockit Aces sprak, een van de teams van het toernooi.

Ik wist niet wat ik moest verwachten, want een tijdje geleden was ik al eens op een FIFA-toernooi van PSV in het Philips Stadion, maar bij PSV was er een klein publiek van vrienden en familie van de deelnemers die gratis toegang hadden. Hoe anders was het dit weekend in Amsterdam: een normaal kaartje voor het wereldkampioenschap Rocket League kost 47 euro, en het toernooi was al een paar weken van te voren uitverkocht.

Naast het uitverkochte theater keken er in totaal ruim 8,5 miljoen mensen via Twitch naar het toernooi. De prijzenpot voor het toernooi is 250.000 dollar waarvan het winnende team dit weekend 50.000 dollar kon winnen. En het is gezellig. Meteen bij aankomst zie ik voor het theater een groepje gamers joints draaien en pils drinken, in de hoek spelen bezoekers zelf een potje Rocket League tegen elkaar, en bij de merch-stand kopen de megafans T-shirts.

Hier konden de amateurs zelf even spelen. Beeld: Jordi Willemse

In het theater kijken honderden mensen ademloos naar het gigantische scherm op het podium die overloopt in de muren aan de zijkant. Vlak voor de wedstrijd begint, schuift het scherm in het midden van het podium weg, en wordt de plek waar de eSporters moeten zitten zichtbaar.

Het ziet er verdomd professioneel uit allemaal. Zodra het aftellen voorbij is verschijnen drie Amerikaanse presentatoren in beeld. De mannen discussiëren met elkaar over het aankomende toernooi en praten net zo gedetailleerd over de techniek en het spelinzicht van eSporter Deevo, als ze bij een voetbalprogramma doen over Ronaldo. De wedstrijden worden continu van commentaar voorzien, en in het minuutje tussen de wedstrijden proppen ze er zelfs een snelle analyse tussendoor. En overal lopen verslaggevers rond die de winnende teams bedelven met vragen.

De teams zijn niet gebonden aan landsgrenzen. Verdeeld over vijf wedstrijden van vijf minuten spelen acht teams tegen elkaar – vier Amerikaanse, en vier Europese. Van de ruim 6000 teams die deelnamen aan de voorronden, zijn deze acht teams over. Degene die drie wedstrijden wint gaat door en bij een gelijke stand spelen de teams door tot iemand scoort.

Het podium met in het midden de eSporters. Beeld: Jordi Willemse

Nou moet ik zelf toegeven dat ik geen fervent Rocket League-speler ben. Ik wist tot een paar weken geleden niet eens van het bestaan af. Het begin van deze middag stond voor mij daarom toch vooral in het teken van ‘de kat uit de boom kijken.’

En daarvoor had ik een perfecte eerste wedstrijd: met een spannende en beslissende pot verslaat de Europese underdog Precision Z het beste Amerikaanse team NRG. De zaal wordt uitzinnig en ik zit er meteen helemaal in. Het spel is zo dynamisch en onvoorspelbaar dat elke wedstrijd weer helemaal anders kan zijn. Zo wint een team soms met 5-0 om vervolgens meteen weer met 0-4 onderuit te gaan. Het zorgt voor ontzettend veel spanning en het maakt het ook nog eens ontzettend leuk om te kijken. De leukste momenten zijn als het gelijk spel is en beide teams hele grote kansen missen. Iedereen zit met ingehouden adem en vol spanning te kijken, en de ontlading is des te groter als de bal er uiteindelijk in vliegt.

Als ik om me heen kijk zie ik vooral mannelijke gamers trouwens, die vanuit heel Europa naar Amsterdam zijn gekomen en we juichen allemaal voor ons eigen continent, terwijl we duidelijk voorzichtiger klappen voor de Amerikaanse goals. Het is naar mijn weten één van de weinige sporten waar er sprake is van een echte Europese identiteit. En onze steun werkt blijkbaar, Europa doet het namelijk erg goed vanmiddag: de tweede en derde wedstrijd worden ook gewonnen door Europese teams.

Maar dan komt de laatste wedstrijd uit de eerste ronde: Mockit Aces tegen Orbit. Sinds mijn interview met ViolentPanda was ik supporter voor zijn team. Door de voorgaande wedstrijden werd ik onbewust al een beetje meegezogen in de wereld van Rocket League. Dit besefte ik me toen ik vlak voor de wedstrijd al uitgebreid speltactieken aan het bespreken met de Duitser naast mij (het mooie is dat er ook een Duitser zit in Mockit Aces dus we waren dikke vrienden).

Hier kan je de sfeer uit de zaal meekrijgen. Het gejuich voor dit doelpunt is alleen bij lange na niet zo hard als later bij Mockit Aces.

Wat volgde was een geweldige wedstrijd: na twee nederlagen moest Mockit drie wedstrijden op rij winnen. Dat lukte, waardoor er nog één allesbepalende wedstrijd gespeeld moest worden. En in de slotseconde van die wedstrijd maakte ViolentPanda de gelijkmaker, waardoor ik met vele anderen schreeuwend stond te springen. Vervolgens scoorde hij ook nog eens de beslissende in de verlenging. Dit werd mij en velen anderen iets teveel. De hele zaal stond op stoelen en banken, uitbundig te juichen voor het team. Ik ging vrij nuchter naar het toernooi, maar groeide binnen een paar uur uit tot een enthousiaste fan.

Omdat ik al afspraken had, kon ik de tweede dag tot mijn grote verdriet niet bezoeken. Op voorhand dacht ik met mijn stomme kop dat een hele dag wel voldoende zou zijn. Ondanks mijn afwezigheid keek ik op zondagavond thuis met mijn laptop op schoot live naar de grote finale. Hierin verloor Mockit Aces helaas kansloos van Flipsid3 Tactics. Helaas, maar het misgrijpen van de prijzen ben ik als Feyenoord-supporter wel gewend.

Wat het team in ieder geval wel heeft gewonnen dit weekend is een nieuwe supporter. Dit geldt natuurlijk ook voor Rocket League in het algemeen. Ik had niet verwacht dat het zou gebeuren. Op het eerste gezicht lijkt het zo’n simpel en onschuldig spelletje. Maar vergis je niet: het is veel meer dan dat. De sfeer op het toernooi, de goede organisatie, en vooral de ontzettend spannende en dynamische wedstrijden maken het toernooi tot een prachtig evenement. Je hoeft geen doorgewinterde fan van het spel te zijn om een leuke dag te hebben bij het wereldkampioenschap Rocket League.

Mocht je de kans krijgen om over drie maanden naar het volgende wereldkampioenschap Rocket League te gaan (het is nog niet bekend waar dat plaatsvindt): grijp die alsjeblieft aan. Je zult versteld staan wat het spel met je doet.