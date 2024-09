Ik ging naar een parenclub waar mannen auditie doen voor een trio

Drie knappe, jonge mannen zitten met elkaar te praten aan de bar van club Jack Swan in Barcelona. De Jack Swan ziet eruit als een gewone cocktailbar en de jongens zien eruit als gewone vrienden die gewoon wat aan het drinken zijn. Ze zijn echter geen vrienden. En de Jack Swan is geen doorsnee drankhol. De deur aan het eind van de grote zaal leidt naar een parenclub, en de drie jongens aan de bar zijn elkaars concurrenten. Ze hopen allemaal gekozen te worden als de derde partij voor swingende koppels die op zoek zijn naar een trio.

De vijftigjarige Fransman Sami Benorman organiseert al jaren swingersfeesten, maar wilde zijn feestjes een extra vleugje ondeugendheid geven. Daarom richtte hij de “Wyylde Elite Boys” op, een groep van aantrekkelijke mannen die beschikbaar zijn voor koppels die hun duo willen uitbreiden naar een trio. De Wyylde Elite Boys verdienen hier niks mee – het zijn gewoon enthousiaste jongemannen. Meestal worden alleengaande mannen geweigerd bij parenclubs, maar als je een van Benormans Boys bent, gelden deze regels niet. De Boys dragen een speciaal shirt op deze feesten waaraan je kunt zien dat ze DTF zijn, zodat een koppel hen kan wenken. Als ze het gevoel hebben dat ze die dag genoeg werk hebben verricht, trekken ze een ander shirt aan en gaan ze gewoon op in de groep.

Sami Benorman is de eigenaar van wyylde.com, een site die koppels en vrijgezellen bij elkaar brengt. Via deze site organiseert hij zijn gratis seksfeesten en houdt hij audities om de beste minnaars van de regio te vinden. De website dient ook als forum voor mensen die van groepsseks houden, waarop berichten te vinden zijn met nieuws over de swingerswereld en video’s.

Benorman ontwikkelde zijn selectieproces drie jaar geleden, met een vragenlijst. Hij was op zoek naar mannen die zijn filosofie van plezier uitwisselen echt begrepen – mannen die in staat zijn om de verlangens van een koppel te begrijpen. Zodra hij de vragenlijst heeft afgerond, ondergaat de kandidaat een praktijktest, waarbij hij een koppel op intieme wijze leert kennen en het koppel daarna zijn prestaties beoordeelt. “Veel van de jongens zijn ontzettend nerveus, het hele proces kan veel stress opleveren. Maar het is zo leuk voor het stel,” legt Benorman uit. Hij vertelt me dat hij in het verleden groepsaudities met tien kandidaten hield, maar dat slechts een of twee mannen uiteindelijk werden geselecteerd voor zijn eliteteam.

Later die avond in de Jack Swan vraag ik een heteroseksueel stel dat al twintig jaar swingt naar de kwaliteitscontrole van Benorman. “Je hebt met de Elite Boys een garantie – je weet dat je vrouw een toptijd heeft,” vertelt de man me. “Het is niet hetzelfde als in een lokale parenclub, waar je haar achterlaat in de handen van een man die je net hebt ontmoet. Op de andere feesten weet je nooit wat je krijgt, en als je een bepaalde leeftijd bereikt, heb je daar geen zin meer in. Daarom houden we zo van de feesten van Sami Benorman.”

De drie kandidaten hebben de bar verlaten en zijn naar een van de privékamers in de club gegaan, die eigenlijk gewoon enorme bedden zijn. Benorman zit op het bed, klaar om hen te interviewen met de vragenlijst in de hand. De jongens gaan ook zitten en maken wat ongemakkelijke grappen – geen van allen zijn goed in het verbergen van hun zenuwachtigheid.

Benorman somt de kwaliteiten op die hij verwacht van de kandidaten. “We zijn op zoek naar het perfecte profiel om een trio mee te hebben. Je moet jonger zijn dan 35, sportief zijn en duidelijke buikspieren hebben. Maar het gaat niet alleen om je uiterlijke kenmerken. Het is niet zo eenvoudig als het lijkt om een trio te hebben. Je moet het swingen begrijpen – weten hoe je je moet gedragen rond een vrouw en hoe je de situatie spannend maakt. Het is opwindend, het is ondeugend en je moet bereid zijn om met alle vrouwen te spelen – niet alleen de mooiere. Maar we respecteren – uiteraard – je seksuele voorkeuren,” legt hij uit. “Na dit interview zullen de vrouwen je vragen om met hen mee te gaan. Als ze je niet vragen, vinden ze je niet knap genoeg. Als ze je wel vragen en je gaat akkoord, zullen ze je prestaties beoordelen, waarna wij zullen beslissen of je bij de elitegroep komt of niet.”

De vragenlijst is vrij uitgebreid: kandidaten moeten onder andere hun leeftijd, kledingmaat, de sport die ze beoefenen, welke muziek ze luisteren, hun fysieke voorkeuren, de dingen die ze nooit zouden doen en hoelang ze het volhouden invullen, naast talloze andere vragen.

Elk van de kandidaten heeft een andere reden om er te zijn. De jongste, die ik F. noem, is twintig jaar oud. Hij lijkt een beetje nerveus en ziet eruit als een dromer. Een paar maanden geleden deed hij mee aan een gangbang, wat hem inspireerde om een Elite Boy te worden. “Ik houd van de energie van orgies en ik wil daarin opgaan. Ook wil ik aan mezelf bewijzen dat ik dit kan – ik zou graag de levenshouding en het zelfvertrouwen van een veertigjarige man hebben, in het lichaam van een twintigjarige,” zegt hij tijdens zijn vraaggesprek. Benorman heeft wat adviezen voor hem: “Probeer niets te bewijzen – aan jezelf of aan anderen. Dit is geen porno. Ontspan en wees natuurlijk.”

De tweede kandidaat, die A. genoemd wil worden, is een productmanager die is gespecialiseerd in telecommunicatie. Hij is 32 en erg opgewonden om de wereld van de vrije seks te betreden. Tot nu toe heeft hij niet veel geluk gehad: hij is naar twee feesten geweest in parenclubs die vrijwel volledig verlaten waren, maar maakte het later weer goed op twee privéfeesten. Hij vertelt aan Benorman dat het hem een raar gevoel kan geven om met een vrouw te zijn die een partner heeft, dat hij zich afvraagt wat haar partner ervan denkt. Maar, zo zegt hij, hij staat te popelen om door die mentale en fysieke barrières heen te breken.

R., de derde kandidaat, is 35 en lijkt op zijn gemak te zijn, hoewel hij beweert dat hij zenuwachtig is. Hij swingt al twee jaar. “Ik ben eigenlijk overal voor in. Ik houd van het gevoel en de energie van privéfeesten, en ik heb geweldige gesprekken met mensen,” zegt hij.

Na het interview gaat Benorman naar de bar, waar een paar koppels rondhangen. Hij vraagt aan verschillende van hen of ze in een van zijn kandidaten zijn geïnteresseerd. Sommigen van hen weigeren beleefd het aanbod, terwijl anderen geïnteresseerd lijken te zijn in hun opties. Twee koppels kiezen A. en R., maar F. wordt niet gekozen. “Nou, ik denk dat ik naar huis ga zonder beurt,” zegt hij tegen me. Benorman legt uit dat F. te jong is en dat zijn fijne gelaatstrekken een afknapper voor vrouwen kan zijn. “Geen enkele vrouw wil denken dat ze met haar zoon naar bed gaat. Maar als hij hier een tijdje rondloopt en de kans krijgt om alles in de vingers te krijgen, kan dat zeker veranderen.”

De twee overgebleven kandidaten gaan naar de privékamers. A. gaat met een vrouw mee die in haar eentje is gekomen en R. met een stelletje. Na een tijdje komt R. weer terug, badend in zweet. “Het ging heel goed, maar ik voelde ‘m niet zo,” zegt hij glimlachend en schouderophalend. “Ik heb moeite om de volle 100 procent te geven als ze niet een 7 of 8 zijn.” Hij lijkt het hele voorval snel weer vergeten te zijn, want hij begint me te vertellen dat hij een uitvinder is en op het punt staat om het octrooi op een draaiende barbecue aan te vragen. Terwijl hij zich aankleedt, laat hij me video’s van zijn uitvinding op zijn telefoon zien.

A. doet er iets langer over. De dunne muren laten er geen twijfel over bestaan dat hij zijn best doet en dat zijn partner ervan lijkt te genieten. Hij lijkt perfect voor de Wyylde Elite Boys, maar als ze klaar zijn, vertelt zijn partner me: “Ik zou zeggen dat het een 7 was. Hij wond me op en gebruikte goed zijn vingers, maar er ontbreekt iets. Natuurlijk kunnen niet alle mannen een volledige erectie houden tijdens de seks – vooral als het hun eerste keer is met iemand – omdat er veel zenuwen meespelen. Dus ik denk dat we hem een kans moeten geven. Ik heb op de feesten hier veel jongens zoals hij gezien, en ze verbeteren gedurende een jaar echt enorm. A. heeft beslist stijl.”

Benorman stelt me, een paar minuten voordat ik vertrek, voor aan een van de veteranen van de Wyylde Elite Boys: we zullen hem L. noemen. De vaardigheden die L. bij de feesten in de Jack Swan heeft geleerd hebben ertoe geleid dat hij aanbiedingen kreeg om in pornovideo’s te spelen. Een daarvan heeft hij geaccepteerd. “Ik vond het niet leuk, ik moest een script volgen. Nu werk ik als een opzichter en doe ik dit voor de lol. Ik houd van improviseren,” zegt hij. “Een Elite Boy zijn is alsof je een ’taxidancer’ in een salsaclub bent. Die gasten zijn de beste dansers, zeggen ja tegen alle vrouwen die hen te dansen vragen en zorgen ervoor dat iedereen een goede tijd op de dansvloer heeft. Dat lijkt erg op wat wij doen.”