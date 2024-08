Ik ging naar een slaapbeurs omdat ik vreselijk slecht slaap

Op de vraag hoeveel slaap een mens nodig heeft, heeft Napoleon Bonaparte, beschermheilige van kleine mannen, ooit geantwoord: “Zes [uur] voor een man, zeven voor een vrouw, acht voor een idioot.” Nou, Napoleon, ik slaap gemiddeld negen tot tien per nacht en als ik niet iedere dag zou moeten opstaan om geld te verdienen, zou ik nog veel langer langer slapen.

Voor velen is slapen een probleem. Volgens een recent onderzoek slaapt de gemiddelde Brit 6 uur en 19 minuten per nacht — veel minder dan de aanbevolen 8 uur per nacht. Het Britse Sleep Report uit 2017 toonde aan dat meer dan een derde van de Britten slaapproblemen heeft gehad die langer dan vijf jaar aanhielden. (In Nederland is dat een vijfde van de bevolking).

Gelukkig is er een alsmaar groeiende industrie toegewijd aan de oplossing van deze problemen. Alles van holistische therapieën tot mindfulness-apps en matrassen van 13,000 euro worden opgeworpen als tovermiddel voor onze slaapproblemen. En je begrijpt waarom dit aan populariteit wint: te weinig slaap kan leiden tot een verhoogd risico op van alles. Verkoudheid, depressie, beroertes, hartaanvallen, een grotere kans op obesitas, kanker, dementie, diabetes en een hoge bloeddruk. En je voelt je er gewoon kut door. Allemaal vervelende shit die je wil voorkomen.

Hoewel ik gemiddeld negen tot tien uur per nacht slaap, is de kwaliteit van mijn nachtrust vreselijk slecht; ik heb last van nachtzweet, wat inhoudt dat ik vaak midden in de nacht wakker word in een mijn eigen koude zweetvijver (date mij); en meestal word ik wakker met het gevoel dat ik nog acht uur nodig heb. Dit noemt men ‘niet-rustgevende slaap’. Dus toen ik zag dat SOMNEX, de “eerste beurs gewijd aan gezond slapen,” naar Londen kwam, wist ik dat ik moest gaan. Kijken of iemand me daar kan fixen.

De beurs in Oost-Londen huisvestte het volledige spectrum van vermeende genezingen, van de natuurlijke varianten (CBD-olie, Ayurveda, hypnotherapie, aromatische oliën) tot de nieuwste apps, robots en snufjes op het gebied van slaaptechnologie.

Ik knuffel een slaaprobot van 560 euro die in- en uitademt als een klein dier en zogenaamd “de bewezen voordelen van slapen met een partner nabootst.” Er is een ‘immersieve zone’ waar wordt gefocust op bedtijd-yoga, mindfulness en hoe je effectief een dutje kunt doen. Ze bieden ‘prestatiepyjama’s’ (speciale nachtkleding) aan voor 213 euro per stuk. Ik hoopte, voor zo’n prijs, op iets van de veiling van Hugh Hefner, maar het lijkt meer op iets wat de Primark zou aanbieden

Het zicht van de auteur vanuit het ‘smart bed’.

Ik probeer een ‘smart bed‘ van 34,000 euro. Dat is echt eng. Tijdens de vijf minuten durende demo zakken gordijnen naar beneden om me af te sluiten van de buitenwereld. Een stem vertelt me dingen als “je bent aanwezig,” “ik heb de temperatuur ingesteld zodat de kinderen goed kunnen ademen,” en “waardeer de manier waarop ze naar je kijkt,” terwijl ik naar beelden kijk van een gelukkige, welvarende mensen die zakendeals sluiten, groente snijden en liefhebben. Het bed heeft een ingebouwde druksensor die je hartslag, ademhaling en lichaamstemperatuur meet. Die maakt daar vervolgens data algoritmes van en belooft je een perfecte nachtrust. Tenminste, als het je lukt om de machine-stem te negeren die je voor eeuwig vervloekt met gefluister over ademende kinderen.

Na deze ervaring wil ik graag even met een mens praten, dus ik begeef me naar de ‘slaapkliniek,’ waar ik James Wilson tref, a.k.a. the Sleep Geek — een expert op het gebied van slaapgedrag, -omgeving, en -producten.” Ik vertel hem over mijn slaapproblemen waarop hij met het bekende riedeltje antwoordt: Vermijd blauw licht en social media een uur voordat je naar bed gaat, vermijd cafeïne drinken na een bepaald uur van de dag; creëer een slaapomgeving die kalm, comfortabel, koel en consistent is.

Volgens James is tv kijken voor het slapengaan niet per se iets slechts — zo lang je maar een filter over je blauwe licht hebt en geen dingen kijkt waardoor je intellectueel gestimuleerd wordt. Hij raadt stand-upcomedy aan, of een serie als Friends. Zoiets is a) makkelijk te verwerken en b) je weet al wat er gaat gebeuren omdat je het vaker hebt gezien dan je eigen spiegelbeeld.

Wat betreft persoonlijk slaapadvies voor mij, is er goed en slecht nieuws. “Het is vervelend om te zeggen, maar jouw werk maakt het moeilijker om goed te slapen,” zegt James. “Journalisten hebben meestal het soort brein dat altijd AAN is.” Oh, fijn. “Je moet jezelf de mogelijkheid geven om je brein even rust te gunnen door kleine rustmomentjes op de dag … Probeer eens wat ademhalingsoefeningen terwijl je e-mails beantwoordt,” raadt hij aan. “Zo mediteer je misschien niet actief, maar je kunt zo wel een patroon creëren om angstgevoelens en stress te verminderen.”

Voor mijn nachtrust moet ik volgens James “een goede routine krijgen die focust op een rustigere hartslag en een koelere lichaamstemperatuur — misschien door een bad met magnesiumvlokken te nemen, yoga te doen, of te mediteren. Wanneer je begint met zo’n ontspannende routine, weet je wanneer je klaar bent om te gaan slapen.” Voor mijn nachtzweet raadt hij aan om te investeren in materiaal waardoor je lichaam goed blijft ademen, zoals alpaca en bamboe, of een gelkussen of een topdekmatras.

De spullen die de auteur nodig heeft voor een ‘ontspannende routine’.

Ik besloot te focussen op een ‘ontspannende routine’ en mijn lichaamstemperatuur te reguleren, in de hoop dat mezelf oprollen in bamboe in plaats van katoen, ervoor zorgt dat ik niet zweet en dieper slaap. Omdat ik niet zomaar duizenden euro’s heb voor alle producten die James aanraadde, en niet klaar ben voor een verkoelend kussen met een sterke menopauzale vibe, bestel ik een bamboe pyjama en wat bamboe beddengoed.



Zonder te klinken als een Instagram-meisje die betaald wordt om reclame te maken: deze shit heeft mijn leven veranderd. Het werkt zowel verwarmend als verkoelend en mijn bezwete nachten zijn dramatisch afgenomen en minder intens. Daarnaast is het zijdezacht en voel ik me net een Perzische prinses, een gevoel waar ik altijd naar smacht als ik weinig geld heb.

Ik heb inmiddels ook een ontspannende routine ontwikkeld die ook voor jou gaat werken, want hij is waterdicht: Ik neem een douche met sleepy-time douchegel, gevolgd door oliespray met magnesium (of een magnesiumzoutbad met een paar druppels jasmijn en aromatische rozenolie als ik me fancy voel); daarna neem ik een kalmerend kamilledrankje, smeer ik op een slaapbalsem met lavendel op mijn drukpunten, spray ik wat kamille- en lavendelolie op mijn kussen en probeer ik (vaak tevergeefs) om niet door social media te scrollen voordat ik ga slapen.

Het rare aan onze obsessie met slaap is dat het precies past in ons kapitalistische systeem. Het woord productiviteit komt voor in ieder onderzoek over slaap. Het zou vooral belangrijk zijn dat je door een goede slaap extra productief bent op je werk en je werktempo verhoogt.

“Slaapverlies is funest voor je bottom line!” propageert SHLEEP, een bedrijf met een schattige naam en een nog schattiger logo van een slapend schaapje, dat zich specialiseert in corporate slaapoplossingen. Door middel van infographics wijzen ze op de globale impact van slaaptekort: In het Verenigd Koninkrijk lopen ze bijvoorbeeld al 43 miljard euro mis — dat is 1,86 procent van het BNP.

Op de werkvloer hoor je steeds meer over wellness en zelfhulp. Het verraderlijke argument dat schuilgaat achter deze trend is dat goed uitgeruste werknemers die genoeg slaap hebben, beter zullen werken. Net zoals banken die meedoen aan Mental Health Awareness-campagnes, terwijl ze je mentale gezondheid het hele jaar laag in het vaandel hebben staan wanneer ze buitensporig hoge bedragen rekenen voor rood staan, is ook de slaapindustrie vooral geïnteresseerd in het belang van goede slaap om jou meer en beter te laten werken in de uren waarin je wakker bent.

De auteur in een slaapcapsule.

Producten voor ‘on the go’ dutjes doen — vooral voor zakenlui die de effectiviteit van hun werknemers willen verhogen — zijn overal op de expo: Er zijn verschillende slaapcapsules en werken met sensorische deprivatie (afsluiten voor afleidende stimuli) en slaap-tonics om beter te kunnen focussen.



Na een korte testrit in de Metronaps-stoel, ga ik voor een demo van een kwartier in de Pop&Rest x Nap&Up, een zeer slecht gekozen naam voor iets dat lijkt op een luxe speelkasteel voor kinderen. Binnenin vind ik een klein plankje, lampjes en eenpersoonsbed. Ik zet de koptelefoon op, trek de lakens over me heen en hoor dat ik mezelf moet bedanken dat ik mezelf dit moment gun. “De komende paar minuten zal iedere gedachte worden vervangen een positieve gedachte, die je inspiratie geeft, en waardoor je rationeel gaat denken,” zegt de stem tegen me.

Pff, het zal wel, denk ik terwijl ik veel kalmer dan normaal door mijn Twitter-tijdlijn scroll. Maar dat komt waarschijnlijk eerder door de gram CBD-olie die ik net heb ingenomen dan door de stem in mijn oor. “Wanneer je wakker wordt zul je meer gefocust zijn in de dingen die je doet,” wordt me verteld. Ik voel me een betere, trouwe arbeider worden.

Dit is niet waar ik naar op zoek was. Wat is er mis met slapen om het slapen? Slapen om te vergeten dat alles kut is, dat er idiote fascisten aan de macht zijn en de planeet zomaar opgeblazen kan worden?

Ik wil erachter komen hoe ik meer slaap en minder doe. Ik wil weten hoe ik zó diep kan slapen dat iemand me in mijn gezicht moet slaan om me wakker te krijgen. Ik wil slapen als Sneeuwwitje nadat ze een hap van die giftige appel had genomen. Ik wil geen ‘prestatiepyjama’s,’ een dystopische nachtmerrieterm die symbool staat voor het kapitalistische systeem dat ons opslokt terwijl ik lig te maffen.

We doen al veel te lang veel te veel. Zo veel dat we alle middelen van onze planeet opmaken, dat we Moedertje Aarde onherstelbaar naar de klote aan het helpen zijn. Allemaal omdat we productiever willen zijn. De aarde staat in brand. We hebben genoeg gedaan.



In plaats daarvan raad ik je aan wat magnesiumolie te sprayen en lekker te gaan liggen — hoe langer, hoe beter.