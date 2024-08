Ik ging naar een uitzendbureau voor mensen en robots

De laatste keer dat ik naar een uitzendbureau ging, was ik een boze puber met een tragisch leeg CV en gezicht vol piercings. Zoals je je misschien kunt inbeelden, voelde ik me er wat misplaatst. In mijn ogen waren de medewerkers haast onmenselijk representatief en hadden ze zo’n grote glimlach op hun gezicht dat ik me afvroeg of het zeer deed aan hun kaken. Ik had ook het idee dat ze niet helemaal begrepen welke baan er precies bij mij paste.

Sindsdien ben ik niet meer in een uitzendbureau geweest. Toen ik vorige week hoorde dat er een splinternieuw uitzendbureau opende, was ik dus niet dolenthousiast. Maar toen ik hoorde dat het ging om een uitzendbureau met robots en futuristische droombanen stond ik plots te popelen.

Cybercrime Detective

In de trein naar Eindhoven lees ik me vast wat in. HUBOT staat op de Dutch Design Week en is een uitzendbureau voor mensen en robots. Maar deze beroepen gaan we niet alleen uitoefenen, maar met behulp van robots. Robots worden namelijk met de dag slimmer, goedkoper en betrouwbaarder.

Er zijn een hoop mensen die zich zorgen maken dat robots onze banen gaan inpikken, maar volgens volgens HUBOT kunnen we er juist ons voordeel mee doen. Natuurlijk kan technologie een aantal banen laten verdwijnen, maar het kan óók zorgen voor supergave nieuwe banen. En wie wil er nou niet met een robot samenwerken? HUBOT wil deze nieuwe beroepen verkennen, en zo iedereen helpen aan hun droombaan.

HUBOT zit in de MediaMarkt. Dit is doorgaans niet mijn favoriete plek op aarde, maar voor een potentiële droombaan laat ik me niet gek maken. Ik wals er naar binnen en loop gelijk tegen het uitzendbureau aan. Tussen ongeveer een miljoen beeldschermen is een rustige oase gecreëerd waar robots nieuwe kandidaten helpen. Ik had op een soort R2D2 gehoopt, maar word geholpen door een vriendelijke robot die, met alle respect, lijkt op een witte pedaalemmer met een touch screen. Deze robot is gelukkig wel stukken beter verstaanbaar.

De robot spreekt Engels en vraagt me om mijn naam. Ik spel die voor haar, maar mijn Engels is kennelijk zo beroerd dat er een hele andere naam uit komt. Er wordt me gevraagd of ik een test wil doen om te ontdekken welke HUBOT-baan bij mij past. Ik roep duidelijk ‘ja’ tegen de robot en krijg een beroepskeuzetest voorgeschoteld met vragen. “Mars: lekker of je nieuwe thuis?” Lekker. “En Leesbril of VR-bril?” Leesbril. Binnen een paar minuten brengt de robot me in een rustig tempo naar de uitslag toe. Ik loop er enthousiast achteraan en kom bij de stand van mijn nieuwe beroep terecht: Remote Hulpverlener.

Op het infobordje lees ik dat een Remote Hulpverlener iemand is die een soort eerste emotionele hulp bij ongelukken verleent. Bij een ongeval hebben mensen namelijk niet alleen fysieke hulp nodig, maar ook mentale steun. Mensen met een groot empathisch vermogen zouden daar wel eens uitermate geschikt voor kunnen zijn. Om hulp te verlenen hoef je niet als een gek de straat op te rennen naar het ongeluk toe, maar je kunt met het slachtoffer communiceren via een handige armband. Dat maakt dit beroep ook gelijk geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking. De robot vraagt of ik tevreden ben met dit resultaat. Dat ben ik wel. Uiteraard kijk ik wel eerst nog even naar de andere banen.

Het uitzendbureau heeft maar liefst 16 nieuwe beroepen uitgewerkt waarin mens en robot samenwerken. Zo ontdek ik dat de Thuiszorgmedewerker 2.0, een intelligente schoonmaakdrone heeft die het hele huis poetst terwijl jij lekker thee drinkt en aandacht hebt voor mensen. De Superslimme Klusser draagt een helm met een augmented reality-scherm waarop hij bij iedere klus het reparatiestappenplan geprojecteerd ziet of ondertussen filmpjes op Dumpert kan kijken. De Boerderij Regisseur heeft een handige controller waarmee hij zijn boerderij bestuurt als in een computerspelletje. De Shiva Fysiotherapeut gebruikt een massageset met vier extra robotarmen en de Cybercrime Detective gebruikt algoritmes om verdachte patronen en personen op te sporen. Als klap op de vuurpijl is er de magische functie Orgaan Ontwerper. Deze ontwerper zal niet alleen hartkleppen en organen fabriceren, maar ook nieuwe zintuigen zodat je bijvoorbeeld met dolfijnen kunt communiceren. Best handig dus.

Dit waren pas een paar voorbeelden van nieuwe banen die HUBOT heeft bedacht. Voor ik weg ga geef ik me op om een Boerderij Regisseur te worden. Dat lijkt me namelijk best leuk. De robot zegt dat ze me een berichtje sturen wanneer mijn droombaan beschikbaar is. Ik kan niet wachten. Sorry Creators.