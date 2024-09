Ik ging op blind date in een dino-museum

Kunst kijken is leuker en makkelijker dan je denkt. Tijdens de Nationale Museumweek is er op Creators extra veel aandacht voor kunst die je – je raadt het al – in het museum kan bekijken. Er zijn werkelijk o-ver-al musea waar veel leuks te beleven is. Je hebt echt geen reden meer om je reet niet linea recta naar het museum te bewegen.

“Hoi ik ben Rody en wil graag naar het Stripmuseum in Groningen maar mijn partner wil niet mee en ik vind het saai om die reis alleen te maken. Dus laat wat van je horen!”

Dit soort oproepjes staat sinds deze week op de site van de Museumkaart, die iets nieuws hebben bedacht: de MuseumkaartMatch, een manier voor museumliefhebbers om een museummaatje te vinden. Afgelopen dinsdag had ik de eer om als allereerste op MuseumkaartMatch te gaan. Zelf hoefde ik geen oproepje te plaatsen, want door een koppelaar van de Nationale Museumweek werd ik gematcht met ene Lies, “een ontzettend leuke meid van 25”. De koppelaar schrijft: “Wij beschouwen het niet als Tinder, maar we laten VICE/Creators vrij in jullie interpretatie ;-) Maar Lies heeft een heel leuk vriendje haha!”

