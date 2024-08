Ik ging op date met Dvtch Norris

Dvtch Norris is in België al een aantal jaren een begrip. Dat was al zo toen hij Seeking Closure uitbracht of meerapte op Coely’s hit Don’t Care. Al die tijd was ik fan en sinds de EP I’m Sad, I Wanna Make It kan jij eigenlijk ook niet meer om hem heen.

“Wow, ik suck echt hard in daten”, antwoordt Dvtch wanneer ik hem vraag of hij op date wil bij wijze van interview. “Maar ik ben een rapper, dus ik durf dat.” Aangezien we allebei nogal hyperkinetisch zijn, willen we iets actief doen. Ik stel schaatsen voor. “Ik suck in schaatsen, anders badminton?”

Op de dag van de date laat Dvtch me weten dat hij zich heeft verslapen en minstens een halfuur later zal zijn. Slecht begin van de date. Veertig minuten later wandelt Dvtch binnen, om zich meteen uitgebreid te verontschuldigen. Ik stop een badmintonracket in zijn handen en overhandig hem nog een cadeautje. Het moet allemaal van één kant komen. “Shit, ik ben te laat en ik heb niks voor jou bij,” zegt hij terwijl hij mijn geschenk aanneemt. “Oh wauw, een zweetband. Is dat echt voor mij? Nice.”



Noisey: Kom je vaak te laat op dates?

Dvtch Norris: Ik had mij verslapen, omdat ik gisteravond tot laat gechilld heb. Ik heb eerst muziek gemaakt tot twee uur ’s nachts en daarna is er nog een… homie blijven chillen. We hebben een horrorfilm gekeken.

Die homie, was dat er per ongeluk eentje met tieten?

Haha, ja. Maar er is niets gebeurd, ze is niet blijven slapen. Echt waar, want mijn huisgenoot was erbij. Hoewel, dat is wel een persoon met wie ik een trio zou kunnen hebben. Allee, ik zou niks met hem doen.

Zou een trio met de huisgenoot die je elke dag ziet niet raar zijn?

Ja, maar leuke akwardness is nice, want dat is spannend.

Zijn er veel meisjes in je leven?

Ik heb net mijn eerste lange relatie achter de rug. Nu sliden er wel meisjes in mijn dm’s en dat is tof, want ik was altijd de loser. Ik kreeg nooit vrouwelijke aandacht. Ik werd altijd “on read” gelaten. Dat maakte mij onzeker. Ik heb nog nooit iemand meegenomen na mijn optredens, maar dat gaat sowieso gebeuren nu ik single ben. Ik heb dat deel van mezelf gewoon nog niet ontdekt, mijn ‘Dvtch de playboy’-kant.



Word jij eigenlijk snel verliefd?

Heel snel! Ik ben heel fysiek, ik ben een touchy feely kinda guy. Ik zou geen onenightstand kunnen hebben en gewoon seks hebben. Ik moet jouw hand kunnen vastpakken en kussen, een onenightstand is eigenlijk een onenightrelationship: lepeltje-lepeltje liggen, samen ontbijten. Ik was vroeger verliefd op mijn juf Lien, dat is een vrouw die ik nu nog zou kunnen zoenen.

Hoe ziet de ideale date eruit?

De ideale date is kinderachtige shit doen, als Pirateneiland nog bestond had ik jou daarheen meegenomen. Naar de dierentuin gaan is ook leuk. Als ik ooit stinkend rijk ben, dan huur ik dat af. Ik wil weten hoe je bent als je samen in die speelse vibe zit. Hoe oud we ook zijn, we moeten ons kapot kunnen lachen.

Eindigt een date bij jou per definitie met seks?

Zelden.

Welk type meisje hoeft echt niets te proberen bij jou?

Ik heb totaal geen type, dat is net zoals mijn smaak in muziek heel uiteenlopend. Zo’n echt dorpsmeisje vind ik wel geil. Een vrolijk scoutsmeisje, maar niet in dat lelijke uniform. En ze mag al haar scoutsverhalen vertellen aan mij. Dan luister ik echt intensief.

Heb je een bepaalde fantasie die je wil delen met mij?

Ik heb een keer seks gehad met iemand die enkel haar schoenen aan had, haha. Dat waren Skechers, mega-geil! Gewoon sneakers of van die dad shoes zijn echt lekker, zeker geen hakken. Of meisjes die mij op m’n plaats zetten. Een van mijn exen zei ooit eens “lil’ bitch” tegen mij. Daarna hebben we ziek goeie seks gehad.



Op je plaat vertel je dat je rijk wil worden. Waarom is dat zo belangrijk voor jou?

Als je opgroeit in een familie die het moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, dan is rijk zijn gewoon iets waar je van droomt. Ik ben de oudste van vier kinderen. Er waren veel dingen in mijn jeugd die ik wilde hebben, maar die we niet konden betalen. Dan schaamde ik mij. Zo was het een heel gedoe om mee te mogen op bosklassen. Dat wil ik niet voor mijn kinderen.

Wil je kinderen?

Ja, ik wil er zes. Geen idee hoe ik dat ga managen, but I’ll figure it out.

Hoe ben je begonnen met muziek te maken?

Op mijn achttiende ben ik gestopt met school zonder mijn tweede graad af te maken, omdat ik zo vaak ben blijven zitten. Ik begon muziek te maken en ik besloot om dat voor de rest van mijn leven te doen, heel naïef. Dus ik ging dat thuis verkondigen: “Blijkbaar kan ik goed rappen. Ik heb eindelijk iets gevonden wat ik kan!” In een Nigeriaans gezin is dat echt not done, je moet dokter worden of advocaat. Al heeft mijn mama altijd achter mij gestaan. Mijn eerste raps schreef ik op mijn zestiende, maar die hebben het album nooit gehaald, die waren echt whack .

Je bent nu 25. Wat heb je in die zeven jaar gedaan?

Ik ben in 2010 gestopt met school en vanaf 2013 ben ik bij Coely begonnen. En sindsdien heb ik heel veel shows mogen doen.



Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

Ik hoorde Ain’t Chasing Pavements op de radio. Zij leek toen al onbereikbaar, maar ik heb haar toch via social media een tekst van mij gestuurd. Ze was heel enthousiast. Een paar maanden later had ik in de wasserette een epische ruzie met mijn vriendin, toen ik telefoon kreeg van Coely’s label Beatville: “Yo Dvtch, wij willen jou signen, kom naar de studio.” Toen heb ik gehuild als een klein kind.

Mijn eerste liveshow was samen met Coely in het voorprogramma van Kendrick Lamar! In een uitverkochte AB in 2013. Ik heb zelfs een foto met Kendrick waarop hij de fan is en ik de artiest. Hij raakt amper met zijn arm over mijn schouder, want ik ben veel groter, haha.

Was 2018 een goed jaar voor jou?

Sowieso. Omdat ik humus heb ontdekt, haha. Nee, serieus, ik ben gegroeid als mens. Door voor het eerst alleen te gaan wonen. Door mijn relatie stop te zetten, omdat het zo beter is. Dankzij die miljoen views voor Toothpick, dat ook. Ik ben echt gelukkig momenteel.

Beschouw jij jezelf nu eigenlijk als een Antwerpse of Brusselse artiest?

Ik wil nooit als Brusselaar gezien worden. Ik ben en blijf van Antwerpen. Maar een van de redenen dat ik verhuisd ben, is om hier met mensen te werken. Het is een soort van carrièrezet. In het gebouw waar ik nu woon, zitten nog veel artiesten. Martha Da’ro woont boven mij. En Blu Samu komt hier misschien ook wonen.

Wat vond je van de date?

Ik ben tijdens deze date dingen over mijzelf te weten gekomen. Dingen die ik onbewust dacht en nu ineens naar boven kwamen. Ik ben nog nooit zo open geweest over seks en daten en zo. Moeten we nog eens doen, maar dan echt wedstrijdjes badmintonnen.



