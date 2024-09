Ik ging op date met Frenna

Beeld door Raymond van Mil

Ik zit in de trein naar Den Haag en ik zweet me kapot. Ik ben zenuwachtig en een beetje moe. Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan, want ik heb een date met Frenna. Hij is een ontzettend populaire rapper, en als ik zijn teksten moet geloven, is hij ook wel een beetje een player. Ik ken hem alleen uit videoclips en ik ben benieuwd hoe hij er in het echt uitziet. Is hij net zo’n zwoele romanticus als in zijn muziek? Is hij woest aantrekkelijk? Zou hij aardig zijn? Zou hij mij aardig vinden?

Videos by VICE

Ik kom aan bij het restaurant waar we hebben afgesproken. Het blijkt een Surinaams restaurant te zijn in het centrum van de stad. Terwijl ik de deur opentrek, hoor ik zijn liedje My Love in mijn hoofd. Hij zingt: Ik zeg jou hoe het is / jij was mijn type chick / ik was jouw viezerik / jij was mijn baby. De deur valt achter me dicht en er is geen weg meer terug.

Noisey: Hoi Frenna. Waarom wilde je hier afspreken? Kom je hier vaker?

Frenna: Heel vaak. Ze hebben hier erg lekker eten, vooral de roti. Ik neem nu nasi met rundvlees, anders moet ik die roti heel netjes gaan eten voor jou. Roti eet je niet op een eerste date, roti wil je echt vies met je handen eten.

Oké. Ik neem de roti.

Gedurfd, dat vind ik leuk.

Ben je hier vaker met meisjes?

Ja. Ik heb hier echt heel vaak gedatet. Sterker nog, precies op deze plek waar we nu zitten, met twee verschillende meisjes.

Je weet precies hoe je een meisje zich speciaal laat voelen.

Sorry, dat had ik misschien niet moeten vertellen.

Hoe zou jij een ideale date omschrijven?

Het liefst hou ik het simpel. Sowieso moet er gegeten worden. Het leuke van deze plek is dat ik de mensen hier ken. Soms als ik op een date ben, laat ik ze mijn muziek draaien. Ik ben een verlegen jongen, dus ik moet een beetje gebruik maken van de dingen waar ik gebruik van kan maken. Naar de bioscoop gaan vind ik ook leuk op een eerste date.

Een verlegen jongen?

Ik ben inmiddels wel zelfverzekerder geworden, maar vroeger had ik echt gekke plankenkoorts. Nog steeds weleens.

Oja, was dat niet ook de reden dat je eerst geen rapper wilde worden?

Klopt. Ik deed een opleiding ICT omdat mijn ouders dat wilden, maar rappen deed ik het liefst. Ik durfde het alleen niet uit te brengen. Uiteindelijk dacht ik: ik ben met een groep, SFB, en als we vallen, vallen we samen.

In My Love heb je het over jouw type chick. Wat is je type?

Ik moet haar zien en leren kennen voordat ik weet dat ze mijn type is. Ik heb eigenlijk geen speciaal type. Als ik je voel, dan voel ik je.

Zou ik je type chick kunnen zijn?

Ja, dat zou zeker kunnen.

Hm, je had trouwens gelijk, roti eten op een eerste date is lastig.

Ik zie het. Eet je veel sambal trouwens?

Ik ben gek op sambal.

Ik ben er echt mee opgegroeid. Bij elk gerecht dat mijn moeder maakte at ik sambal. Nu kan ik niet meer zonder.

Kan je een beetje koken? Dat vind ik wel belangrijk in een man.

Ik heb twee gerechten die ik kan maken. Pasta en een Ghanees gerecht met cassave en peper. Ik eet meestal buiten de deur of bij mijn zus, maar ik kan het wel. Ik help mijn zus ook met haar kinderen. Ik vind familie heel belangrijk. Ik wil dat haar kinderen ook gewoon naar de dierentuin kunnen gaan. Dat is iets wat ik vroeger niet kon door geld en tijdgebrek van mijn ouders.

Je bent niet zo’n rapper die het alleen maar heeft over bitches en feesten, volgens mij.

Nee. Dat is niet mijn ding. Iedereen wil cool zijn, maar ik ben teveel in de studio om me bezig te houden met uitgaan en iets willen zijn. Dat is ook een van de redenen dat ik nu weer vrijgezel ben: ik ben altijd met mijn muziek bezig.

Er komen de hele tijd vrienden van je langs hier. Ben je nog weleens alleen?

Nauwelijks. Soms rij ik expres om, zodat ik wat langer alleen ben. Ik hou best van alleen zijn. Gewoon rustig, niet op een creepy manier. Mensen zijn leuk, maar soms wil ik even niemand om me heen.

Hou je van reizen?

Ja. Ik moet natuurlijk veel optreden, daardoor kom ik op plekken waar ik nog nooit was geweest. Curaçao vind ik echt heel mooi, alleen hou ik niet zo van die hitte. Ik heb vier jaar in Ghana gewoond, daar mocht ik soms vanaf de ochtend tot aan het einde van de middag niet naar buiten van mijn moeder, omdat het dan te heet zou zijn. Ik ging dan in de nacht buitenspelen met mijn vriendjes, verstoppertje in het donker. Heel spannend. Ik mis Ghana wel. Ik zou daar heel graag een clip willen schieten, om mensen die cultuur te laten zien.

Klinkt als een plan. Komen we weer uit bij jezelf zijn.

Ik vind dat echt belangrijk, ik wil me niet voordoen als iemand anders. Alles wat ik rap en zing is wie ik ben. Ik ben blij met wie ik ben en waar ik sta.

Ik vond het een leuke date. Volgende keer naar de dierentuin?

Dat lijkt me heel erg leuk.

Luister Frenna’s album Geen Oog Dichtgedaan hieronder.