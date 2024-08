Ik ging op date met Latifah

Ik ben al een tijdje flink onder de indruk van Latifah. De Amsterdamse rapper donderde zo’n twee jaar geleden op beats van Esko de game binnen met een spectaculaire 101Barz-sessie, maar op een paar losse tracks en een aantal gastbijdrages na bleef het relatief stil rondom haar. Dat is zonde, want als ze wil kan ze rondjes om iedereen heen rappen en met hetzelfde gemak springt ze op een r&b-nummer. Ze voelt zich thuis op elke soort beat en komt met zoveel zelfvertrouwen dat het bijna te verwarren is met arrogantie.

Ondanks de toch al hoge pet die ik van haar ophad, bleek de EP On My Way die ze vorige week uitbracht nog beter dan ik had verwacht. Met haar praten over haar nieuwe werk ligt daarom voor de hand, maar op date gaan met elkaar zou misschien een betere manier zijn om te ontdekken wat er achter dat harde, nonchalante imago schuilt.

Videos by VICE

Lees verder op Noisey.