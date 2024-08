Ik ging op date met Latifah

Ik ben al een tijdje flink onder de indruk van Latifah. De Amsterdamse rapper donderde zo’n twee jaar geleden op beats van Esko de game binnen met een spectaculaire 101Barz-sessie, maar op een paar losse tracks en een aantal gastbijdrages na bleef het relatief stil rondom haar. Dat is zonde, want als ze wil kan ze rondjes om iedereen heen rappen en met hetzelfde gemak springt ze op een r&b-nummer. Ze voelt zich thuis op elke soort beat en komt met zoveel zelfvertrouwen dat het bijna te verwarren is met arrogantie.

Ondanks de toch al hoge pet die ik van haar ophad, bleek de EP On My Way die ze vorige week uitbracht nog beter dan ik had verwacht. Met haar praten over haar nieuwe werk ligt daarom voor de hand, maar op date gaan met elkaar zou misschien een betere manier zijn om te ontdekken wat er achter dat harde, nonchalante imago schuilt.

Al vanaf het moment dat ze het café binnenkomt waar we hebben afgesproken, lijkt het alsof ze nergens van onder de indruk is. Na een hartelijke begroeting verdwijnt ze naar de bar om daar een broodje te bestellen, waar ze het in een zakje laat stoppen om het vervolgens wel aan tafel op te eten. Als ze appelsap bestelt vraagt ze nadrukkelijk of ze zelf de dop van het flesje mag draaien. Alles terwijl ze onophoudelijk bezig is met haar telefoon. Niet echt een ideaal begin voor een date.

Noisey: Heb je een vriend op het moment?

Latifah: Ik ben gewoon bezig met iemand, maar hij is niet echt m’n vriend.



Hoe vul je het liefst een dag in met hem?

Lekker thuis met elkaar plakken. Veel praten. Maar als iemand zelf met ideeën komt, sta ik er wel voor open.



Zoals een romantische vakantie?

Ja, ik durf alleen niet in een vliegtuig. Ik ben gewoon bang dat ik doodga of zo. Toen m’n moeder zwanger was van mij is er een vliegtuig in onze flat neergestort.





Oh, wow, de Bijlmerramp. Heftig.

Ja, ik geloof wel dat een ongeboren kind voelt wat de moeder voelt. Ik ben ook wagenziek, ook in de bus. Daarom wil ik ook niet in het openbaar vervoer.

[Latifah is ondertussen bezig met haar tanden schoonmaken]

Ah, dan kun je beter in de stad blijven. Wat zijn je favoriete plekken in Amsterdam?

Ik houd er niet van als er veel mensen zijn. Voor de rest is alles wel goed.



Dus een wandeling in het Amsterdamse bos lijkt je wel wat?

Geen wandeling. Iets zittend. Of in een karretje, dat ik word getrokken. Dat alles voor me gedaan wordt.

Is dat wat je zoekt in een man?

Ja, écht. Ik wil dat je alles voor me doet. Andersom doe ik dat ook, als ik zin heb.



Ben je veeleisend?

Heel. Ik hoef niet naar dure restaurants of dat soort bullshit. Maar voor de rest: alles wat ik kan eisen, eis ik.



Wat dan, bijvoorbeeld?

Alles, gewoon. Alles. Drinken voor me pakken. Eten voor me halen. Als er niks in huis is moet je naar buiten, ook al regent het. Ik wil de hele tijd op m’n telefoon zitten, maar hij gaat nu uitvallen. Lekker voor me.



Misschien maar beter op een date.

Maar ik date nooit, dus.

Waarom niet?

Gewoon niet.



Vind je het ongemakkelijk?

Niet echt. Ik heb geen tijd.

Daten is toch juist iets waar je tijd voor moet maken?

Nee, man. [Latifah pakt haar telefoon weer] Vervelend hè?

Nou, ja. Het is een beetje moeilijk indruk maken zo.

Oh, we zijn op een date? Oké dan. Datesetting.



Best een goede locatie toch? Hier aan het water.

Ja, ik weet niet hoor. Ik vind het wel mooi en zo, maar als ik ga daten wil ik niet dat mensen me zien. Ik wil alles stiekem.

Echt? Waarom?

Als andere mensen erachter komen wordt alles verpest.



Hoe bedoel je?

Ja, dan krijg je roddels, zoals: “Weet je wat zij allemaal heeft gedaan?” Zo gaat dat bij ons.

Is dat jaloezie?

Ja, ik denk het wel. Het zijn vaak de jongens die mij niet kunnen krijgen, of meisjes die zelf verliefd zijn op die jongens. Die willen het dan verpesten.

Ah. Hoe houd je een date een beetje stiekem?

Ik ben niet écht stiekem. Als we gezien worden, worden we gezien.





Speel je dan verstoppertje?

Ja. Ik houd gewoon van privé, weet je? Soms ben je heel verliefd, en dan ga je elkaar snapchatten en zo.



Ben je snel verliefd?

Ja, heel snel. Als je lief voor me bent kan ik al verliefd op je worden. Dan hoef je niet eens mooi te zijn. Ik heb echt wel lelijke exen hoor. Die hebben het meeste voor me gedaan. De mooie jongens zijn altijd fuckboys.



Wat is jouw definitie van een fuckboy?

Je liegt. Je doet niks voor me. Je bent skeer.



Zijn financiën belangrijk?

Heel belangrijk. Ik heb maar één kind hè, niet twee. Ik ga je niet verzorgen, daar ben ik echt klaar mee. Je hoeft niet rijk te zijn, en je hoeft je geld niet aan mij te geven, maar je moet wel voor jezelf kunnen zorgen, want dat kan ik ook.



Je hebt zelf een dochtertje, zijn er jongens met wie zij later niet thuis mag komen?

Nee, ze mag met ieder type thuiskomen. Ik ga haar niet ongelukkig maken omdat ik problemen met een ander mens heb. Je kunt het wel verbieden, maar ze gaat het toch wel doen. Dus doe het dan liever onder mijn neus, en ik accepteer het.

Zijn er lessen uit jouw liefdesleven die je aan haar kunt leren?

Nee, ze moet haar eigen dingen meemaken en haar eigen paden bewandelen. Misschien kan ik meer van haar leren. Ik ben nog lang niet dood, ik ben nog lang niet lelijk, dus ik blijf vast ook mannen zien – dan kan ik daar weer van leren.

Heb jij wel eens iemand thuisgebracht van wie je later spijt had?

Nee, ik stel nooit iemand voor aan m’n moeder. Alleen de vader van m’n kind. Waarom zou ik dat ook doen? Nee, man. Dat is gek. Zo zitten wij niet in elkaar, gekleurde mensen. Ik denk dat daar wel grote verschillen in zitten. Jullie kunnen gewoon “teringzooi” of “kutwijf” tegen je moeder zeggen. Moet ik eens durven, dan word ik in elkaar geslagen.



Heb je ooit een witte vriend gehad?

Ja, het is anders. Die manieren vind ik niet leuk. Beetje gierig en zo. “Ik krijg nog tien cent van jou”, bij wijze van spreken. Al weet ik niet of dat per se iets heeft te maken met wit, want er zijn ook gierige mensen van kleur.

Eh, ja, oké. Zullen we anders wijn bestellen?

Ja, denk je dat ze pruimenwijn hebben? Ik ga het wel even vragen.

[Ik wissel een paar veelzeggende blikken uit met de fotograaf. Hij sterft langzaam en uiterst pijnlijk van ongemak]

Zit je wel eens op Tinder?

Wat is dat? Oh, internet? Nee, dat doe ik nooit. Ik val eigenlijk alleen op jongens die ik al ken. Als je me ziet met een jongen kun je er vanuit gaan dat ik hem al jaren ken.



Echt? Waarom?

Ik hoef geen nieuwe jongens te ontmoeten. Dat zijn alleen maar fuckboys. Dan kan ik beter gaan met iemand die ik al langer ken.





Beperk je jezelf dan niet enorm?

Nee. Ik kijk al lang naar jongens, en dan krijg ik ze op een dag wel als ik dat wil. Dat is misschien een beetje denken als een man, al doe ik dat niet te graag. Ik zou ook nooit met verschillende mannen naar bed gaan tegelijk. Maar als je me pijn doet met een vriendin van mij, doe ik jou pijn met een vriend van jou. Maar alleen als die vriend al langer achter me aanzat en ik denk: eigenlijk ben je wel leuk. Ik ben best wel wantrouwig, en dan maak je al snel ruzie.



Ja, is dat een slechte karaktereigenschap?

Ik ben gewoon niet makkelijk. En jaloers. Dat is al als een meisje je foto leuk vindt op Instagram. Hij is toch van mij? Voor wat moet jij gaan lopen liken. M’n vriend hoeft niet eens op social media voor mij. Want de verleiding wordt gewoon te hoog als je al die wijven ziet.



Kun jij er wel goed mee omgaan als een man jaloers is?

Elke man is jaloers, maar ik denk ook dat je niet genoeg van iemand houdt als je niet jaloers bent.

[Haar telefoon is inmiddels uitgevallen. Snel vraagt ze de fotograaf of hij misschien een oplader bij zich heeft. Helaas voor haar zegt hij nee]

Ah, maar als je het zo bekijkt lijkt het alsof je haast teleurgesteld bent als iemand niet jaloers is.

Ja, dat zegt toch iets. Meestal is dat wel het geval. Ik ben het type dat gewoon meisjes in elkaar mept hoor.



Ja? Ben je wel eens op de vuist gegaan voor een man?

Niet voor een man. Maar als iemand bijvoorbeeld iets wist, en ze disrespect mij toch, en ze lacht met mij en shit, dan krijg je wel een paar tikken van me hoor.



Eh… wat voor situatie was dit?

Als je bij wijze van spreken weet dat iemand mijn vriend is en je gaat toch lullen. En je lacht met mij. Kijk, als je me niet kent is het niet erg. Als je het weet en je kent me, heb je een probleem. Ja, ik sla je kapot. En ik sla je kill ook kapot.



Nu word ik wel een beetje bang misschien.

Nee hoor, grapje.



