Ik ging op eerste date naar het Valentijnsdiner bij McDonald’s

Elk jaar op veertien februari deelt de hele natie zich weer op in twee kampen: je behoort ofwel tot de groep die de dag doorbrengt met het bewijzen van zijn of haar eeuwige liefde aan een ander, of je mompelt de hele dag als een zure komkommer hoe je ‘principieel niet meedoet aan deze bullshit omdat het een commerciële feestdag is bedacht door bedrijven die geld willen verdienen en blablabla’.

Aan welke kant van de tweedeling je je ook bevindt, Valentijnsdag valt niet te negeren. Cupido hijgt in onze nek als een slecht gefokte mopshond. Als het geen reclameposter vol chocoladehartjes of vibrators voor ‘singles zonder valentijnsdates’ is die ons eraan herinnert, zet je oma wel een glitterplaatje van een of andere roze knuffelbeer op je Facebooktimeline. Om eerlijk te zijn kan ik daar prima mee leven. Ik ben niet anti-kapitalistisch genoeg ingesteld om tegen de feestdag in te druisen en elk excuus om de liefde te vieren, grijp ik met beide handen aan (er is al genoeg haat op deze wereld en nog meer van die hippieshit).

Videos by VICE

Toen ik zag dat de McDonald’s in Bussum dit jaar een Valentijnsdiner zou organiseren, kon mijn geluk niet meer op. Voor €7.50 kon je een VIP-tafeltje in de Mac krijgen. De prijs van je bestelling zou hier nog bijkomen. Ik voelde het: hier zou het beste van twee werelden samenkomen! Visioenen van hartvormige nuggets en frietjes op een dienblad vol rozenblaadjes schoten door mijn hoofd. Ik zag mezelf al zitten aan een wit tafeltje in de hoek, met een kaars in het midden waar mijn date en ik onze koud geworden frietjes boven zouden kunnen roosteren, romantisch in elkaars ogen kijkend.

Ik besloot een meisje waar ik al sinds de middelbare school een goeie vibe mee heb, voor het eerst mee uit eten te vragen. Waar we naartoe zouden gaan, liet ik maar even in het midden.

Alle foto’s door auteur en andere aanwezigen

Vlak voor vertrek ben ik toch een beetje zenuwachtig. Ik heb m’n beste kloffie aangetrokken en loop met mijn date richting de goudgele bogen van de Mac. Dit is het moment waarop ik ga ontdekken wat voor Valentijnsvlees ik in de kuip heb. Loopt ze weg of blijft ze bij deze McDonald’s-romeo? Wanneer de grote gele M aan de horizon verschijnt, begint ze te lachen. “Dit is echt goud,” roept ze uit. Goed begin!

We gaan via de normale ingang binnen, maar worden door de manager – en voor de gelegenheid gastheer van de avond – Hans Moree gelijk via de trap naar de bovenverdieping geleid. Het contrast met beneden, waar felle LED-lampen hun felle licht schijnen op een restaurant stampvol mensen, kan haast niet groter. Ik voel me alsof ik de Xenos binnenloop. Een walm van geurkaars komt ons tegemoet, het licht is gedimd, en hoewel de restaurantruimte erg groot is, staan aan de rand zeven idyllisch gedekte tafeltjes op ons te wachten.

Ons McDonald’s liefdesparadijs

We gaan zitten aan een tafel vol glimmend bestek, borden, wijnglazen, artistiek gevouwen servetten en neppe rozenblaadjes. De zes andere stelletjes druppelen binnen. Het zijn allemaal jonge koppels, niet ouder dan 25 jaar. Dit etentje blijkt voor iedereen als grapje bedoeld, maar toch hangt een lichte spanning in de lucht. Dit is verdomme echt intiem! En romantisch, denk ik! Ik schuif een tikje ongemakkelijk heen en weer op mijn plek, maar dan komt Hans Moree bij ieder tafeltje persoonlijk het ijs breken. Hij stelt ons op ons gemak en loopt de tafels af om te vragen of we liever Cola, Fanta of Fristi (of iets anders, alle dranken mochten) in ons wijnglas willen. We nemen allebei Cola – dit is nu al een match.

Of het door cola-wijnglas-combi komt weet ik niet, maar de sfeer wordt losser. Al helemaal als plots een gitarist de kamer inkomt om Flamencodeuntjes te tokkelen. Een beetje onaards voelt het wel, zo’n gladde Don Juan die iedereen zwoel en indringend aan probeert te kijken, maar het werkt wel. De glinstering in de ogen van mijn tafelgenote is alleszeggend.

Naast de manager-host lopen ook twee bediendes rond vanavond, om ons van alle gemak te voorzien. Ze drukken een menukaart (een menukaart! Bij de Mac!) in onze handen met een rits hoofd-, bij- en nagerechten. Uit elke categorie mogen we er eentje kiezen.

De M van McDonald’s staat in liefdesrood op de achtergrond gedrukt en omheen alle gerechten – van Quarter Pounder tot McKroket – dwarrelen hartjes. Ik ontdek in een klap een heleboel dingen over McDonald’s, zoals dat een Filet-o-Fish met ‘ravigotte saus’ komt en dat een cheeseburger officieel als bijgerecht gezien wordt.

De bediening vertelde ons ook dat liefhebbers zelfs “buiten de kaart om” kunnen bestellen. Als er altijd zo’n service zou zijn, zou McDonald’s misschien niet zo’n wanhopige pogingen hoeven te ondernemen om voedselhipsters naar hun filialen te lokken, of zo’n slinkende omzet lijden. Mijn date en ik bestellen een McKroket en een Big Tasty als hoofdgerecht, met een portie nuggets erbij. Voor het dessert gaan we elk voor een McFlurry.

Zie me op de achtergrond een tikkeltje ongemakkelijk kijken

Als we onze burgers krijgen, ben ik ontroerd. Niks dienblad, niks burger die eruit ziet als mijn ineengezakt gezicht op zondagochtend. Deze kanjer ziet er net zo uit als in de reclame. Hier stak tijd en zorg in, zoveel is duidelijk. We hebben het over hoe het op dit moment iedereen in de keuken zich waarschijnlijk uit de naad aan het werken is voor ons – met precisie snippers sla op een schijf vlees aan het leggend – en ondertussen zet de gitarist een tweede ronde in.

Als ik om me heen kijk, zie ik dat aan de andere tafels de vlam der liefde daardoor flink wordt aangewakkerd. Één van de koppeltjes deelt al een dessert samen, elkaars handen stevig in een greep.

Ik weet niet of het komt doordat onze tafels zo romantisch zijn aangekleed, of doordat mijn date me zo lief aankijkt, maar zo’n Big Tasty smaakt toch beter op een bord dan wanneer die troosteloos in een bakje geflikkerd is. Als ik mijn Valentijn zonder blikken of blozen anderhalve burger en negen nuggets zie wegwerken, kan ik niet anders dan besluiten dat dit een van de beste Valentijnsdates is waar ik ooit op ben geweest.

Tegen de tijd dat wij klaar zijn met het toetje, zijn een aantal stelletjes al weg. Ik besluit dat het nu hoog tijd is om een move te maken. Ik doe alsof ik naar de WC ga en vraag Hans of hij me een Happy Meal-verrassinkje kan toestoppen. McDonalds weet wat echte romantiek is, maar ik ook. Vlak voordat we weggaan, ga ik op mijn knieën om haar de ultieme bekroning van deze date te geven: een doorschijnend batmanhoofdje. Niets zegt liefde zoals een doorschijnend batmanhoofdje!