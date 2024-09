Ik ging uit eten in het restaurant van Salt Bae

Zout is geen zout meer. Althans, niet voordat het in aanraking is geweest met de gebronsde onderarm van de Turkse chef-kok Nusret Gökçe, internetsensatie, vader en mede-eigenaar van restaurantketen Nusr-et. In een wereld die druk bezig is met het verminderen van de consumptie van dode beesten, is hij bezig om vlees weer sexy te maken.

Voor iedereen die onder een steen heeft gelegen en nog niet bekend is met Salt Bae: het is de bijnaam die Gökçe kreeg nadat zijn Instagram-video’s afgelopen maand viral gingen. Mensen van over de hele wereld vielen voor zijn strakke shirts, zijn vlees-skills , en zijn majestueuze manier van zout strooien.

Videos by VICE

Vervolgens werd hij de inspiratie voor een heuse dans, werd er een cake van hem gebakken, werd hij geliefd onder beroemdheden (Rihanna en Ben Affleck droegen een shirt met zijn afbeelding), kookte hij voor Leonardo DiCaprio en liet hij fans watertanden met de aankondiging dat hij een restaurant gaat openen in Londen.

Laten we eerlijk zijn: je hebt niet geleefd als je niet hebt gekeken naar de filmpjes waarin hij vlees marineert alsof hij zijn eigen geliefde masseert.

Misschien is het een slim trucje, misschien gewoon schuwheid, maar Gökçe heeft het voor elkaar gekregen om redelijk anoniem te blijven. Toen het mij lukte om hem te ontmoeten in zijn restaurant in de Turkse hoofdstad Ankara, kwam er dan ook niet veel uit.

“Of ik vegetariër zou kunnen zijn? Ik verkoop vlees. We eten niks anders,” vertelt Gökçe in het Engels. Het lijkt erop dat het ‘interview’ dat we geregeld hebben vooral een moment is om met eigen ogen te zien hoe smachtende fans met hun idool op de foto kunnen.

Nusret “Salt Bae” Gökçe poseert voor foto’s met zijn fans

Terwijl hij gretig zijn hand om mijn middel slaat en me dichter tegen hem aan trekt voor een foto, vraagt hij: “Heb je een vriendje?” De charmeur.

Al voordat hij een internetsensatie werd, was Gökçe een bekend gezicht in Turkije, al heeft zijn internationale succes hem absoluut geen windeieren gelegd. Bij deze vestiging van Nusr-et zorgen de hoge prijzen ervoor dat er voornamelijk rijke mensen komen eten. De Maserati, Mercedes en BWM die buiten staan bevestigen dat beeld. Maar manager Mesut vertelt dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt.

“Sommige mensen sparen een maand om hier te kunnen eten,” vertelt hij. Het is te begrijpen. De gerechten bij Nusr-et zijn heuse publiekstrekkers: rundersushi (rijst gerold in bieflapjes en afgetopt met een sausje van avocado en parmezaanse kaas) wordt voor je neus met een gasbrander bereid. Mals vlees wordt voor je neus in stukjes gesneden op Salt Baeaanse wijze, waarna de eerste hap wordt ingesmeerd met een mosterd van wasabi en aan je gevoerd wordt door een besnorde ober. Gezichtsbeharing hoort blijkbaar bij het concept van Nusr-et.

Voor het toetje worden met honing doordrenkte stukjes baklava opengesneden en gevuld met roomijs van geitenmelk. Pronken hoort er allemaal bij en ook de klanten lijken de hoge prijzen voor lief te nemen, wellicht vanwege de mooie foto’s die ze kunnen nemen.

Maar het vlees is waar het restaurant bekend om moet staan, aldus Gökçe. De naam van de keten is een woordspeling op de naam Nusret, met de nadruk op ‘et’, Turks voor vlees. Het restaurant serveert enkel en alleen dieren van de eigen boerderij, en uit de slagerij van het bedrijf, net buiten Istanbul.

“Er is een strenge selectieprocedure,” begint Mesut. “We hebben onze eigen dieren en Nusret selecteert alleen het beste vlees. Van vijf ton vlees, kiest hij misschien honderd kilo om te serveren in zijn restaurants. We gaan voor de beste kwaliteit en dat kunnen we niet garanderen als het ergens anders vandaan komt.” Overigens is niet helemaal duidelijk wat er met de rest van het vlees gebeurt.

Beef sushi, bereid aan tafel met een gasbrander.

Het is Gökçe zelf die de borden opmaakt. De runderushi kwam voort uit het verlangen om rijst en vlees op een andere manier te serveren.

“We werken met veel handen, maar we denken allemaal hetzelfde,” besluit Mesut, die als enige niet bang is om iets te vertellen.