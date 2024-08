Ik had seks met mijn beste vriend en dat was de slechtste keuze ooit

My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkiness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een “eerste keer” kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden eerste keren tussen de lakens – dat is hoe seks leuk blijft, toch?



Ik groeide op met series als Friends en Fresh Meat, waarin mensen in een vriendengroep om de haverklap met elkaar naar bed gaan of beginnen te daten. Hierdoor dacht ik altijd dat ik op een dag best een relatie zou kunnen krijgen met een goede vriend.

De eerste keer dat ik naar bed ging met mijn beste vriend, was toen we elkaar zo’n drie jaar kenden. We raakten bevriend op de middelbare school toen hij met een van mijn beste vrienden aan het daten was, maar dat ging toen uit.

Op een avond nadat we samen uit waren geweest bleef hij slapen omdat hij niet in de buurt woonde. We waren allebei dronken, toen het gewoon gebeurde. We maakten er eerder al grappen over, maar er was altijd een van ons die het niet zover liet komen. Tot nu. In eerste instantie vonden we het allebei geweldig, hadden we veel lol met elkaar en genoten we ervan.

Als ik er nu op terugkijk, realiseer ik me dat het de domste beslissing was die ik ooit heb gemaakt. Toen we seks met elkaar begonnen te hebben, gingen we ook samen naar school en besloten we samen te wonen. Dit heeft uiteindelijk onze vriendschap verpest. Inmiddels spreken we elkaar niet meer. Op je 19de kan het een prima idee lijken om met je beste vriend waar je ook nog eens seks mee hebt te gaan wonen. Nu zou ik dat aan niemand aanraden.

We hadden afgesproken dat we met de seks zouden stoppen als een van ons verliefd zou worden op de ander. Ik ontwikkelde steeds meer gevoelens voor hem, maar heb dat nooit eerlijk met hem gedeeld. Hij ontmoette iemand anders en kreeg een relatie met haar. Daarna viel onze vriendschap min of meer in duigen. Omdat we een jaarcontract hadden getekend voor ons huis, kon ik voor mijn gevoel geen kant op. Misschien waren dingen anders gelopen als ik ouder was geweest; op die leeftijd was het ontzettend moeilijk om op een volwassen manier over mijn gevoelens te praten.

Ondertussen werd de situatie steeds erger. Dat hele jaar was ik depressief, we stopten met praten, en uiteindelijk vertrok ik uit huis. Het was een verschrikkelijke situatie, maar ik heb er veel van geleerd – ook al heeft het wel een groot emotioneel litteken bij me achtergelaten.

Na die ervaring werd ik heel principieel over naar bed gaan met mijn vrienden. Als mensen het heel graag wilden doen, drukte ik ze op het hart: “Doe het vooral dan beter dan ik. Word niet per ongeluk verliefd. Ga niet samenwonen.”

Toch ben ik daarna nog een keer met een andere vriend naar bed gegaan. Dat was op een muziekfestival, en het was wederom iemand met wie ik op dat moment al jaren bevriend was. Voordat we naar het festival gingen, had ik er al over nagedacht dat er misschien iets tussen ons zou kunnen gebeuren. Maar ik was ervan overtuigd dat hij geen interesse had in mij op die manier. We sliepen samen in een tent, en op een gegeven moment lagen we lepeltje lepeltje. Al snel begonnen we te zoenen. Ik dacht: wow dit gebeurt nu echt, dit is geen droom!

Ik was bang om het er met hem over te hebben, omdat we al zo lang bevriend waren en ik hem absoluut niet kwijt wilde raken. Op datzelfde festival hadden we een gesprek over wat er was gebeurd, en hoe het zou zijn als we op die manier met elkaar samen zouden zijn. Ik zei eerlijk dat mijn leven drastisch zou veranderen als we niet meer bevriend konden zijn. We waren het er over eens dat we er niet halfslachtig in konden duiken – het was alles of niets. Ik vertelde over die verschrikkelijke eerste ervaring, en dat ik niet wilde dat zoiets nog een keer zou gebeuren. Ik wilde deze keer duidelijk zijn over mijn gevoelens. Eigenlijk zei ik min of meer: als we dit gaan doen, gaan we er ook vol voor.

Op dat moment waren we al zo emotioneel verbonden en voelden we ons zo sterk tot elkaar aangetrokken, dat onze vriendschap eigenlijk heel soepel overging in een relatie. Ik had al ontzettend veel gevoelens voor hem. Hij was iemand met wie ik goed samen kon zijn, en dat stelde me gerust. Nadat we voor het eerst seks met elkaar hadden, ging de rest vrij gemakkelijk. We kregen redelijk snel daarna een relatie, en we zijn nog steeds samen.

Als je het overweegt om seks te hebben met een vriend met wie je heel hecht bent, is mijn advies vooral: zorg ervoor dat je niet samenwoont. Let er ook op dat jullie open met elkaar blijven communiceren over jullie gevoelens. Ga niet met een vriend naar bed als je niet eerlijk met diegene kan praten, want dan wordt de seks ook iets wat jullie niet kunnen bespreken. En dat eindigt nooit goed.