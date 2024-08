Ik had seks met mijn ex en het was het slechtste idee ooit

My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkiness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een ‘eerste keer’ kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden eerste keren tussen de lakens – dat is ook hoe seks leuk blijft, toch?

Normaal gesproken heb ik nooit seks met mijn exen. Meestal hoor ik niks meer van ze nadat ik het heb uitgemaakt, of zij er een punt achter zetten. Ze dumpen me en verdwijnen alsof ze nooit hebben bestaan.

Ik had een jaar lang een relatie met deze jongen: we woonden samen, we bouwden zelfs een gezamenlijke inloopkast. De eerste zes of acht maanden was hij heel goed voor me. Hij was lief en gul en maakte me vaak aan het lachen. Tot hij ineens omsloeg. Aan het eind van onze relatie leek hij wel een ander persoon, maar waarschijnlijk was hij altijd al zo geweest.

Achteraf zijn we te snel gaan samenwonen. Hij was overgevoelig voor kleine ruzies over bijvoorbeeld het huishouden. Op een dag deden we boodschappen en liep een van onze discussies volledig uit de hand. Ik weet niet eens meer waar het over ging, maar het was vast iets kleins. Nadat we het hadden goedgemaakt haalde hij me over om samen op vakantie naar Marokko te gaan. We hebben diezelfde dag geboekt.

Het was misschien geen goed idee om een vakantie te boeken met iemand waarmee ik net ruzie had gehad, maar ik dacht dat een vakantie goed voor ons zou zijn. We gaan er samen tussenuit, en alles komt goed, dacht ik. Ik vermoedde dat we zo veel ruzie maakten omdat we geen quality time samen hadden, dus een vakantie leek perfect.

Een paar weken later zaten we op de bank tv te kijken, toen hij ineens zei: “Ik denk dat we uit elkaar moeten gaan. Ik ben niet gelukkig.” Ik was verbijsterd. Toen ik vroeg waarom, kwam hij met allerlei onbenullige redenen. Hij noemde verschillende argumenten waarom we niet samen moesten zijn, en ik kwam telkens met praktische oplossingen voor alles wat hij opnoemde. Maar hij luisterde niet, zijn beslissing stond vast.

Toen zaten we met een dilemma: wat doen we met onze vakantie? Ik zei meteen: “Ik neem die vakantie, want jij bent degene die het uitmaakt.” Maar hij weigerde en zei dat hij de vliegtickets zou verkopen. Dat deed-ie niet, wat er uiteindelijk voor zorgde dat we toch samen op vakantie zijn gegaan.

Eigenlijk brachten we die hele week door alsof we nog een stel waren. Hij bleef de nacht voor we vertrokken bij mij slapen, we gingen samen naar het vliegveld en we waren de hele vlucht aan het lachen. Als je ons samen zag, zou je denken dat we een stel waren. Ik weet nog hoe we bij een koffietent op het vliegveld zaten te praten over hoe kut het was dat we samen op vakantie gingen vlak nadat we uit elkaar gingen.

De avond dat we aankwamen in Marokko gingen we uit eten, en toen we terugkwamen in het hotel hadden we seks. Het voelde vertrouwd. Ik liep constant naakt door de kamer en ging naar de wc met de deur open.

Amelia op vakantie in Marokko. Foto met dank aan Amelia Perrin

Op vakantie praatten we constant over onze relatie. We waren het eens dat dit een kutsituatie was, en dat we het onszelf te moeilijk maakten. Na een paar dagen besloten we om het los te laten en er thuis pas mee te dealen. Vanaf dat moment gedroegen we ons precies zoals stellen zich gedragen op vakantie: we hadden een enorme hotelkamer en hebben elke hoek ervan benut.

Tijdens die week veranderde hij van gedachten. Hij wilde me terug. Het was toen november, dus ik dacht: misschien moet ik het volhouden tot na de kerst. Maar iedereen vertelde me dat het een slecht idee was. Je gaat toch niet opnieuw een relatie aan omdat je niet alleen wil zijn met kerst? Toen we thuiskwamen van vakantie realiseerde ik me dat er niets meer was dat me bij hem hield. Ik was verhuisd, en ik keek niet meer om.

Ik zei tegen hem dat het beter was om niet meer bij elkaar te komen, en daar konden we beiden niet goed mee om gaan. Ik postte regelmatig Instagram Stories van mijn dates, en hij reageerde dan door me te blokkeren en een stel willekeurige meiden te volgen. Ik dacht: jij maakt het uit met mij, en nu mag ik met niemand anders daten?

Nu ik erop terugkijk, wou ik dat we nooit samen op vakantie waren gegaan. Het was beter geweest als ik hem in één keer volledig uit mijn leven had gewist vanaf het moment hij het uitmaakte. Dat had alles veel makkelijker gemaakt, omdat mijn laatste herinnering dan was hoe hij me het huis uit schopte, en dan had ik hem gewoon kunnen haten. Ik heb spijt dat we daarna nog seks hebben gehad, want het heeft alles voor mij heel ingewikkeld gemaakt.

Als je seks hebt met je ex raad ik je aan om uit te zoeken waarom. Is het omdat jullie weer bij elkaar willen zijn? Of alleen omdat het makkelijk en vertrouwd is? De les die ik hier zelf uit heb gehaald, is: ga niet met je ex op vakantie, en heb geen seks met elkaar. Laat het gewoon voor wat het is.